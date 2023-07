Gratis-Urlaub gegen Hilfe im Haushalt: "Es ist eine Win-Win-Situation"

Von Paula Binz - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Urlaub ist teuer. Doch im Internet haben sich Gruppen etabliert, in denen kostenlose Unterkünfte für eine Gegenleistung angeboten werden. Drei Urlauber erzählen.

Es erinnert an den Hollywood-Film "Liebe braucht keine Ferien" mit Cameron Diaz und Kate Winslet: Darin tauschen die Engländerin Iris und die Amerikanerin Amanda für einen Urlaub die Häuser. Und zwar kostenlos. Alles, was sie als Gegenleistung dafür tun müssen, ist das Haus – und in einem Fall den Hund – zu hüten. Im Internet haben sich inzwischen diverse Gruppen, häufig unter der Bezeichnung "Urlaub gegen Hand", etabliert, in denen Menschen ihre Wohnung oder ihr Haus für Urlauberinnen und Urlauber kostenlos zur Verfügung stellen. Mal bieten die Besitzerinnen und Besitzer ein Gästezimmer an und erwarten Mithilfe bei der Gartenarbeit oder bei handwerklichen Aufgaben. Mal sind sie selbst im Urlaub und suchen jemanden, der sich um das Haus oder die Tiere kümmert. Doch ist ein solcher Urlaub überhaupt entspannend? Birgt es nicht auch Konflikte? Wir haben mit drei Menschen aus der Region über ihre Erfahrungen gesprochen.

Reto Dräger, 41, aus Augsburg: "Es war eine Win-Win-Situation"

Seit ich mich dazu entschlossen habe, ein Zweitstudium zu absolvieren, kann ich nicht mehr so viel arbeiten wie früher. "Urlaub gegen Hand" ist daher eine gute Möglichkeit, um günstig zu verreisen. Ich verfolge schon seit einiger Zeit eine Facebook-Gruppe, in der solche Urlaube angeboten und gesucht werden. Als ich mich im vergangenen Winter nach Sonne und Bergen gesehnt habe, bin ich auf ein Angebot in der Schweiz gestoßen: Ein Paar, das in einem kleinen Ort in den Berner Alpen lebt, hat jemanden zum Haus- und Hundhüten gesucht, um nach Irland fliegen zu können.

