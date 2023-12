Schloss Herrenchiemsee - hinter die Kulissen des royalen Glanzes geschaut

Von Annemarie Rencken - 11:42 Uhr Artikel anhören Shape

Fast unsichtbar arbeiten viele in Herrenchiemsee daran, dass die Lüster glänzen, die Brunnen sprudeln und die Gärten erblühen. Ein Blick ins sonst Verborgene.

Frühe Morgenstunden auf der Herreninsel im Chiemsee können Realität gewordene Szenen aus einem Landschaftskalender sein: Sonnenstrahlen, die ihre Fühler ausstrecken und die Laubbäume perfekt in Szene setzen. Nebelfetzen, die die Inseln mystisch einhüllen und das Wasser des Sees dampfen lassen. Aber es geht auch anders, weniger idyllisch: Etwa, wenn die leeren Brunnen vor Schloss Herrenchiemsee Ende Oktober gereinigt werden und echter Dampf aufsteigt – von einem Dampfstrahler. Oder wenn das Gärtner-Team aus denselben Brunnen schubkarrenweise Dreck herausholt. "Zehn bis zwanzig Schubkarren kommen da bei jedem Brunnen zusammen", sagt Robert Stockinger von der Inselfeuerwehr, bevor er ein Werkzeug hervorkramt, die Bodenplatte löst, beiseite schiebt und den Schacht offenlegt, der in den Brunnen führt.

Oder besser gesagt unter den Brunnen. Denn während man oben ein riesiges – mittlerweile leeres – Becken sieht mit Felsformationen und Fabelfiguren, liegt darunter noch einmal eine ganz eigene Welt. Ein Teil des Brunnens ist unterkellert, sodass man nach ein paar Schritten auf der metallenen Leiter unterirdisch bis direkt unter die zentrale Felsformation spazieren kann. In diesem Keller sitzt ganz nüchtern und ordentlich verstaut Technik, Steuerung und Pumpen – und damit vieles, was es im späten 19. Jahrhundert selbstverständlich noch nicht gab, als der bayerische König Ludwig II. die Herreninsel kaufte und Schloss und Brunnen bauen ließ. Falls es hier jemals verwunschene Frösche, Fledermäuse und andere Märchengestalten gab, sind sie jetzt in etwa so präsent wie in jedem x-beliebigen Heizungskeller.

