Das erste Mal im Familienhotel: Urlaub mit- oder voneinander?

Von Daniela de Haen - vor 34 Min.

Winterurlaub mit einer Zweijährigen, der sich entspannt und wirklich wie Urlaub anfühlt? Das geht, behaupten Familienhotels wie der Kaiserhof in Berwang. Ein Test.

In manchen Hotels, in denen wir vorher als Paar waren, sind Kinder nicht mal erlaubt. Jetzt checken wir mit unserer zweijährigen Tochter also in ein Familienhotel ein, den Kaiserhof, im kleinen Skiort Berwang in den Tiroler Alpen. Ein Hotel, das sich auf die Unterhaltung von Kindern, Babys und ihren Eltern spezialisiert hat – in gefühlt dieser Reihenfolge. Statt eines Willkommenssekts für Mama und Papa gibt es eine praktische Trinkflasche fürs Kind, mit dem Namen des kleinen Gasts darauf. Unsere Tochter weiß das nur kurz zu schätzen, sie begeistert sich mehr für die Spielzeugtiere, die in der Lobby ebenfalls zur Begrüßung parat stehen. Sie spielt direkt los, während wir in Ruhe den Check-in erledigen. Das ist toll, macht es aber auch nicht leicht, sie danach für den Gang zum Zimmer zu begeistern.

