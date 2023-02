Weniger Wartezeit: An diesen Flughäfen können Sie Sicherheitsslots buchen

Lange Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen sind passee, denn an manchen deutschen Flughäfen können dafür Zeitfenster gebucht werden. Welche das sind, lesen Sie hier.

Die Flüge sind gebucht, der Urlaub steht vor der Tür, ob alleine oder zusammen mit Familie und Freunden - eigentlich sollte nun die stressfreie Zeit beginnen. Aber: Zuerst muss noch der Flughafen-Dschungel gemeistert werden. Besonders zu Ferienzeiten können sich lange Schlagen an den Sicherheitskontrollen bilden. Bei manchen Flughäfen ist es möglich sich dafür ein Zeitfenster zu buchen und so Zeit und Nerven zu sparen. Welche Flughäfen diesen Service anbieten, erfahren Sie im Artikel.

An welchen Flughäfen kann man Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen?

Einige Flughäfen in Deutschland setzten nun vermehrt auf Zeitfenster an den Sicherheitskontrollen, so kann der Andrang der Passagiere besser gesteuert und lange Warteschlangen vermieden werden.

Folgende Flughäfen bieten diese Timeslots bereits an:

Frankfurt am Main

Berlin

Köln / Bonn

Wer vom größten deutschen Flughafen Frankfurt abfliegt und sich ein Zeitfenster buchen möchte, kann das über die Reservierungsplattform des Dienstleisters Clear machen. Reisende müssen dafür das Ziel, die Airline, die Flugnummer und die Größe der Reisegruppe angeben. Letztere darf nicht größer als sechs Personen sein. Die Buchung ist ab 72 Stunden vor Abflug möglich. Ist die Reservierung erfolgt, können die Passagiere am Tag des Abflugs im angegebenen Zeitfenster die Sicherheitskontrolle in einer Extraspur passieren.

Der Hauptstadtflughafen BER bietet den Service seit August 2022 für die Kontrollen am Terminal 1 an. Bei Flügen innerhalb des Schengen-Raums kann das Zeitfenster ab 72 Stunden vor Abflug reserviert werden. Bei Zielen, die außerhalb des Schengen-Raums liegen ist eine Buchung erst 1,5 Stunden vor Abflug über die Website möglich.

Auch der Flughafen Köln/Bonn bietet Timeslots an. Die Reservierung kann ab 72 Stunden vor Abflug erfolgen und ist über die Website des Flughafens abzuwicklen.

An welchen Flughäfen sind Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle geplant?

Der Hamburger Flughafen möchte künftig auch "Slot & Fly" anbieten, allerdings ist der Service erst ab April 2023 verfügbar. Auch hier soll ab 72 Stunden vor Abflug das Zeitfenster gebucht werden können.

Der Flughafen München hat den Service vom 19. Oktober 2022 bis 16. Februar 2023 getestet. Dauerhaft werden die Zeitfenster bislang nicht angeboten, sodass gerade auch keine Reservierung möglich ist.

Bei allen Flügen ist wichtig, dass die Maße des Handgepäcks mit den Vorgaben der Airlines übereinstimmen, denn diese ändern sich immer wieder.

Übrigens: Urlaub muss nicht teuer sein. Egal ob Hotel oder Motel, wer einige Tipps beachtet, kann auch mit wenig Geld eine schöne Reise machen. Und wer Glück hat, kann im Hotel unter Umständen auch nach dem Check-out noch einige Leistungen, wie das Frühstück in Anspruch nehmen.