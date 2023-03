Costa lockert Corona-Regeln und in Ischgl spielt Eros auf

Es gibt weitere Reisevereinfachungen für Kreuzfahrende: Costa hat seine Corona-Regeln gelockert. Außerdem gibt es eine musikalische App für Leipzig-Besucher und in Ischgl den echten Ramazotti.

Costa Kreuzfahrten schafft - von einigen Ausnahmen abgesehen - auch bei längeren Kreuzfahrten die Vorlage von Corona-Nachweisen ab. Wie die italienische Reederei mitteilt, werden die Reisebestimmungen auch für Routen mit einer Länge ab 16 Tagen gelockert. Hier entfalle nun die Pflicht eines Impfnachweises und/oder der Vorlage eines negativen Tests beim Einschiffen.

Ausnahmen gelten Costa zufolge noch für Kreuzfahrten in Südamerika, Routen von Südamerika nach Europa und bei der Weltreise sowie bei mit der Reise verbundenen Flügen von oder über China oder Hongkong. Welche Regelungen in diesen Fällen gelten, lässt sich auf "costakreuzfahrten.de" in einem FAQ nachlesen.

Mit App auf den Spuren von Clara und Robert Schumann

Leipzig - Eine kostenlose App führt auf den Spuren des Komponistenpaars Clara und Robert Schumann durch Leipzigs Innenstadt. An sechs Stationen des "Claro Walks" werden Kompositionen vorgespielt und man erfährt Details zum Leben der Schumanns. Es wird empfohlen, die Tour mit Kopfhörern zu machen. Die "Leipziger Notenspuren"-App soll bald um weitere musikalische Spaziergänge durch die Stadt erweitert werden, heißt es von den Initiatoren.

Ramazotti in Ischgl

Ischgl - Eros Ramazotti spielt zum Abschluss der Wintersaison im Skigebiet von Ischgl-Samnaun. Der italienische Popsänger sei der Stargast bei dem traditionellen Konzert zum Ende der Saison am 30. April, so der regionale Tourismusverband. Für das Konzert bei der Bergstation Idalp braucht es einen gültigen Skipass. Die Pisten im Skigebiet sind bis 1. Mai geöffnet.

(dpa)