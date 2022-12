Reisereportage

12:00 Uhr

Lissabon – die alte Stadt und ihr Gefühl für Meer

Plus Die Stadt zwischen Tejo und Atlantik war immer schon mit dem Wasser verbunden. Heute können Besucher das auf verschiedene Weisen erleben. Am Stockfisch führt kein Weg vorbei.

Von Jana Tallevi

Auf einmal ist es ganz schön kalt und dunkel, auch der Wind ist stärker geworden. Das kleine Boot schaukelt unberechenbar auf den Wellen, die Luft schmeckt nach Salz. Die Männer sind ganz allein in den kleinen Booten, den ganzen Tag. Eisberge können plötzlich auftauchen, durch den häufigen Nebel dann erst im letzten Moment zu sehen. Immer wieder kommen einige Fischer am Abend nicht zurück zu dem großen Motorsegler, mit dem sie von Lissabon aus aufgebrochen waren und bis in die kalten Wasser des Atlantiks bei Island oder Neufundland gefahren sind. Kabeljau - darauf sind sie aus. Fast das ganze 20. Jahrhundert über hat der Fang dieses Fischs, der sich so gut einsalzen und somit ohne Kühlung haltbar machen lässt, das Leben vieler Menschen in Portugal bestimmt.

