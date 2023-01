Kulturhauptstadt 2023: Warum sich eine Reise nach Veszprém in Ungarn lohnt

Plus Veszprém und die ganze Region am Balaton stehen 2023 als Europäische Kulturhauptstadt im Mittelpunkt. Von Wein bis Porzellan lässt sich dort einiges entdecken.

Kulturmanager Can Togay spürt bereits das Kribbeln der Vorfreude, demnächst Gäste aus aller Welt quasi vor dem eigenen Wohnzimmer zu begrüßen. „Ich teile gerne die Liebe zur Region“, sagt der Ungar, der einst als Schauspieler mit Stars wie Isabelle Huppert vor der Kamera stand und Professor für Filmstoffentwicklung an der Filmuniversität von Babelsberg war.