Übernachten in Palma: Mallorquinische Baukunst trifft skandinavisches Design

Versteckt im quirligen Stadtteil Catalina liegt ein Hotel, das eine Übernachtung lohnt. Neben Gewölbedecken und einer Veranda mit Liegen findet sich darin alte Handwerkskunst.

Dieses Hotel in Palma muss man erst mal finden. Still wie in der Wüste sind die Nächte in den behaglichen Zimmern und Suiten. Das Haus liegt in einer schmalen verkehrsfreien Straße im quirligen Stadtteil Catalina ganz zentral. Die Gegend ist gerade im Kommen. 31 Zimmer und Suiten laden ein in einer ehemaligen Seifenfabrik aus dem 16. Jahrhundert.

Historische Gemäuer wach zu küssen ist eine Spezialität der Hotelgruppe Nobis. Die Mauern sind dick, das schafft auch auf Mallorca Kühle im Sommer. Die Gewölbedecken beschirmen ein tolles Restaurant, und Treppen führen hinauf zu einer Oase unter freiem Himmel mit Pflanzen, einer Veranda mit Liegen und einem flaschengrünen Pool mit einladenden Korb- und Loungemöbeln.

Das Haus ist so wärmend wie eine heiße Schokolade

Am liebsten ginge man barfuß, denn wohin man tritt, man spürt dort wie im ganzen Haus kühle, hinreißend schöne Kacheln aus Marmorstaub in allen Grünschattierungen unter den Füßen, als ginge man durch einen Wassergarten. Das mallorquinische Familienunternehmen Huguet hat sie gefertigt.

Alte Handwerkskunst und lieb gewonnenes skandinavisches Design schaffen einen gelungenen Mix. Foto: Hotel

Für das Interiordesign steht das schwedische Unternehmen von Gert Wingard. Alte Handwerkskunst und lieb gewonnenes skandinavisches Design schaffen einen gelungenen Mix. Das sorgt für eine einmalig einladende Atmosphäre. Das Haus ist so wärmend wie eine heiße Schokolade und so erfrischend wie ein Virgin Mojito.

Das Hotel: Concepció by Nobis. C/de la Concepció 34, Palma de Mallorca, Tel. 0034/971 91 50 25, www.nobis.de, Doppelzimmer ab 240 Euro

Lesen Sie dazu auch