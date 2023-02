Was sind die Top-Reiseziele für das Jahr 2023?

Wandern im Bayerischen Wald, Sterne gucken auf Pellworm: Marco Polo hat die attraktivsten Urlaubsziele für dieses Jahr auserkoren. Wohin führt die nächste Reise?

Lonely Planet hat es vorgemacht, jetzt verkündet auch Marco Polo „Die besten Ziele für 2023“. Marco-Polo-Autoren haben ihre Favoriten genannt, eine Jury hat daraus 40 Ziele in den Kategorien „Noch unentdeckt“, „Neuer Glanz“, „2023 erleben“ und „Nachhaltig“ destilliert. Wohin könnte die Reise in diesem Jahr also gehen?

In jedem Fall auch wieder nach Deutschland, und da – im Sinne der Nachhaltigkeit – zum E-Biken etwa auf der grenzüberschreitenden Route Verte. Zum Wandern nicht nur in den Bayerischen Wald, sondern auch in die Städte, zum Beispiel. zum Zollvereinsteig in Essen. Oder auch in eines der Bergsteigerdörfer, die es inzwischen auch in der Schweiz gibt. Und zum Wassersport geht es ins eher noch unentdeckte Fränkische Seenland.

Singapur will „die grünste Megacity der Welt“ werden

Zu den Entdeckungen des Jahres zählen außerdem das belgische Gent, wo sich mitten im Mittelalter-Ambiente eine Graffiti-Gasse öffnet. Aber auch Länder wie Kirgistan, „perfekt für Outdoor-Freaks“, Panama – nicht nur wegen des Kanals, oder das wildromantische Albanien. Neuen Glanz entdeckten die Autoren unter anderem in Singapur, das sich anschickt, „die grünste Megacity der Welt“ zu werden.

Der Leuchtturm von Pellworm. Foto: Andre Kuller, Eye Em/Adobe Stock

Oder in Luxemburg, das „jetzt auch Canyon-Trails und stylisch gepimpte Hochöfen im Programm“ hat. „In der Fremde zu Hause ankommen“ ist das Motto der italienischen Alberghi Diffusi, die sich auch in die Kategorie „Neuer Glanz“ einreihen. Ebenso wie der relativ neue Astrotourismus. Der lässt sich auch in Deutschland erleben – auf Spiekeroog und Pellworm oder im Sternenpark Nationalpark Eifel.

In Ägypten soll in diesem Jahr das Grand Egyptian Museum eröffnen

Noch schnell das RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain erleben, bevor hier die Bagger anrücken. Oder Mannheim zur Bundesgartenschau. Gewusst wo und wann: zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das gilt 2023 auch für Ägypten, wo in diesem Jahr das Grand Egyptian Museum eröffnen soll, oder für die rumänische Kulturhauptstadt Timisoara, aber auch für die Hauptstadt des Tangos, Buenos Aires.

Alle Ziele werden in Kurzporträts vorgestellt. Dazu kommen noch sechs Ratschläge dazu, was man vor Ort sehen und tun kann. Jede Menge Tipps also auf knappen 190 Seiten, schön illustriert und gut lesbar. Außerdem noch O-Töne von Expertinnen und Experten zum Thema Nachhaltigkeit und Trends. Wer noch unentschlossen ist, findet hier vielleicht das ultimative Urlaubsziel für dieses Jahr.

Das Buch: "Wohin geht die Reise?", Marco Polo, 192 S., 12 Euro.