Feiern mit Anton, Caspar und Friedrich: Diese Jubiläen sind 2024 eine Reise wert

Im Jahr 2024 gibt es zahlreiche Geburtstage zu feiern. Diese Gedenktage für Maler, Komponisten, Philosophen und Museen sind perfekter Anlass für eine Kurzreise.

Ob 100, 250 oder 1300: Ein runder Geburtstag ist ein Anlass zum Feiern: So stehen beispielsweise der Maler Caspar David Friedrich und die Komponisten Anton Bruckner und Friedrich Smetana im Mittelpunkt großer Ausstellungen, Konzerte und Events. Um Berührungsängste mit Geistesgrößen aus vergangenen Jahrhunderten wie Immanuel Kant und Friedrich Gottlieb Klopstock nicht erst aufkommen zu lassen, werben viele Jubiläumsprogramme einfach mit dem Vornamen der Geburtstagskinder. In diesem Sinne: Happy Birthday!

Kloster Reichenau am Bodensee feiert 1300-jähriges Bestehen

"Wir knüpfen ein Band" ist das Motto des Jubiläumsjahres 2024 auf der Insel Reichenau im westlichen Bodensee. Gefeiert wird die Gründung des Klosters Reichenau durch Wanderbischof Pirmin im Jahr 724. Im Festprogramm stehen die Freilichtspiele "Reichenau – eine Zeitreise", das Festival "Eine Insel macht Musik" und ein Open-Air-Konzert im Schlosspark Königsegg. Die große Landesausstellung "Klosterinsel Reichenau – Welterbe des Mittelalters" des Badischen Landesmuseums wird darüber hinaus vom 20. April bis 20. Oktober mit selten ausgestellten Exponaten die Geschichte der Insel erzählen. Eingebunden sind dabei die drei mittelalterlichen Kirchen, die neu gestalteten Klostergärten sowie die Münsterschatzkammer. www.reichenau1300.de, www.ausstellung-reichenau.de

Nach 300 Jahren ist Immanuel Kant sehr aktuell

"Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!" Dieses Zitat von Immanuel Kant beweist, dass das Werk des 1724 geborenen Königsberger Philosophen höchst aktuell ist. Die Bundeskunsthalle in Bonn setzt im Jubiläumsjahr darauf, Kants Werk einem philosophisch nicht vorgebildeten, explizit auch jungen Publikum nahebringen. So ermöglichen VR-Stationen eine Zeitreise in das Königsberg zu Kants Zeit. Dabei strukturieren die vier berühmten kantischen Fragen die Ausstellung: "Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Was ist der Mensch?". www.bundeskunsthalle.de, bis 17. März 2024

Friedrich Gottlieb Klopstock: Verse als Rap der Antike

2024 jährt sich der Geburtstag des Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock zum 300. Mal. Der Wegbereiter des Sturm und Drangs, Vertreter der Empfindsamkeit und Schöpfer des Epos "Der Messias" war zu Lebzeiten berühmt – sein Werk stand jedoch bald im Schatten der nachfolgenden Dichtergeneration. Im Jubiläumsjahr erinnert hauptsächlich seine Geburtsstadt Quedlinburg mit zahlreichen Veranstaltungen an ihn. Höhepunkt ist die Festwoche vom 2. bis zum 7. Juli 2024. Auch die ehemalige Schule des Dichters, Schulpforte im Saaletal, würdigt mit einer Sonderausstellung ihren berühmten Zögling und beschreibt, welch große Rolle dem Versmaß bei seiner Dichtung zukommt. www.quedlinburg-info.de, www.liesklopstock.de, www.stiftung-schulpforta.de

Der Wanderer über dem Nebelmeer ist wohl das bekannteste Bild von Caspar David Friedrich. Foto: Lukas Schulze, dpa (Archivbild)

Caspar David Friedrich: 250. Geburtstag

Das berühmteste Gemälde Caspar David Friedrichs dürfte der "Wanderer über dem Nebelmeer" sein. Und natürlich darf das um 1817 entstandene Bild bei der Jubiläumsschau "Kunst für eine neue Zeit" nicht fehlen, die bis zum 1. April in der Hamburger Kunsthalle zu sehen ist. Anlässlich des 250. Geburtstags des bedeutendsten Malers der deutschen Frühromantik widmen auch die Alte Nationalgalerie in Berlin (19. April bis 4. August) und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (ab 24. August) Friedrich jeweils thematisch eigenständige Schauen. Besonders groß gefeiert wird in seiner Geburtsstadt Greifswald. Neben Ausstellungen im Pommerschen Landesmuseum lassen die Greifswalder am 5. September den Jubilar unter dem Motto "Kuchen für Caspar" mit Musik und Theater auf dem Marktplatz hochleben www.caspardavid2024.de, www.pommersches-landesmuseum.de

Lesen Sie dazu auch

Friedrich Smetana: Happy Birthday an der Moldau

Ob die Oper "Die verkaufte Braut" oder "Die Moldau" aus dem Zyklus "Mein Vaterland" – die Melodien des Komponisten Friedrich Smetana sind nicht nur in seinem Heimatland Tschechien bekannt und beliebt. Zu seinem 200. Geburtstag wurde dort das Jahr 2024 als "Jahr der tschechischen Musik" ausgerufen. Gefeiert wird sowohl im Smetana-Museum in Prag (mit bestem Blick auf die Karlsbrücke) als auch im Geburtshaus Smetanas in Litomysl, das im Juni 2024 frisch renoviert, wieder eröffnet wird. www.smetana200.com

Zu Ehren von Anton Bruckners 200. Geburtstag eröffnet "Klangwolke"

Feiern Sie mit! Dieses Motto gilt auch für den Jubilar Anton Bruckner, der am 4. September 1824, also vor 200 Jahren, in Ansfelden in Oberösterreich geboren wurde. In Linz entwickelte er sich zum umjubelten Orgelimprovisator und zu einem Komponisten mit unverwechselbarer Tonsprache. So ist das nach ihm benannte Linzer Konzerthaus im kommenden Jahr Schauplatz eines vielfältigen Programms: Das ganze Jahr über gibt es Konzerte, am 8. September 2024 startet das internationale Brucknerfest. Am 7. September 2024 verzaubert das Open-Air "Klangwolke" im Donaupark mit multimedialer Inszenierung. www.anton-bruckner-2024.at, www.brucknerhaus.at, www.bruckner2024.com

200 Jahre London National Gallery: Gefeiert wird mit van Gogh

Zu ihrem 200. Geburtstag wartet die National Gallery in London mit einem Geschenk für alle Kunstfreunde auf: Sie organisiert eine spektakuläre Vincent van Gogh-Ausstellung mit dem Titel "Poets and Lovers", die vom 14. September 2024 bis 19. Januar 2025 zu sehen sein wird. Dazu werden Meisterwerke aus der ganzen Welt nach London reisen – und natürlich sind auch die berühmten Gemälde "Sonnenblumen" und "Stuhl mit Pfeife" zu sehen, die beide im Jahr 1888 entstanden und seit 100 Jahren im Besitz der Galerie sind. www.nationalgallery.org.uk

Frankreich feiert 150 Jahre Impressionismus. Natürlich steht dabei der Maler Claude Monet im Mittelpunkt. Foto: Giorgio Mornara/stock.adobe.com

Frankreich: 150 Jahre Impressionismus

1874 stellte Claude Monet das Bild "Impression, soleil levant" (Impression, Sonnenaufgang) in Le Havre aus – nach dem Titel dieses Gemäldes sollte eine ganze Kunstbewegung benannt werden. Das 150. Jubiläum wird in ganz Frankreich gefeiert, wobei hauptsächlich die Normandie auf ihren Status als "Wiege des Impressionismus" stolz ist. Ein Festival vom 22. März bis zum 22. September 2024 betont mit rund 150 Veranstaltungen den innovativen Geist dieser Kunstrichtung, der die Kunstwelt revolutioniert hat. www.normandie-impressionniste.fr

Franz Kafka: "10 0 Jahre ohne Franz"

Zum Schluss ein Gedenkjahr, das keinen runden Geburtstag zum Anlass hat, sondern ein Todesjahr: Am 3. Juni 1924 starb der Schriftsteller und gebürtige Prager Franz Kafka. Vielfältige Projekte in Deutschland, Tschechien und Österreich laden dazu ein, auf "100 Jahre ohne Franz" zurückzublicken – so heißt es auf der Internetseite zum Jubiläumsprogramm. Der Jahrestag gibt Gelegenheit, Kafkas Werk aus neuen Perspektiven zu betrachten – und auch das tschechisch-deutsche kulturelle Erbe in den Blick zu nehmen. Bis 10. Februar 2024 ist in der Villa Stuck in München eine große Ausstellung mit Installationen unter dem Motto "Kafka 2024". Ab März wird die sechsteilige Fernsehserie "Kafka" von ARD, ORF und der Wiener Filmproduktion Superfilm das Leben eines der größten und berühmtesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts publikumswirksam beleuchten. www.kafka2024.de, www.franzkafka.de, www.villastuck.de