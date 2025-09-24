Reiseziel Java: Darum sollten Sie als Tourist auf der Insel der Vulkane und Tempel unbedingt früh aufstehen

Will man sich im Internet über Java informieren, erzielt man erst sehr viele Treffer für die gleichnamige, ziemlich öde Programmiersprache. Öde jedoch ist jedoch eine Eigenschaft, die auf Java, die Hauptinsel Indonesiens überhaupt nicht zutrifft. Java ist überraschend modern - und traditionell zugleich. Mit seinen hohen Vulkanen und faszinierenden Tempeln, darunter die größte buddhistische Tempelanlage der Welt, ist Java unbedingt eine Entdeckung wert. Eine Erkundungstour einmal quer über die Insel - streckenweise mit dem Hochgeschwindigkeitszug „Whoosh“ - der Name ist Programm. Dazu aber gleich.

Javas exotische Inselwelt bietet viele Entdeckungen

Durch vulkanische Kraft erhob sich Java einst aus dem Meer. Heute misst die Insel, die Teil des Sunda-Archipels ist, etwas mehr als 1000 Kilometer in der Länge und knapp 200 Kilometer in der Breite. Mit einer kurzen Rundreise ist es da nicht getan. Reisende sollten also nicht nur ein paar Tage Zeit mitbringen, um in die exotische Inselwelt einzutauchen.

Als Ausgangspunkt für die Reise bietet sich Indonesiens Hauptstadt Jakarta im Westen der Insel an. Die hektische Großstadt liegt in manchen Vierteln unterhalb des Meeresspiegels und ist deshalb vom Klimawandel bedroht. Auch deswegen sollte Jakarta als Hauptstadt durch das auf Borneo neu geschaffene Nusantara ersetzt werden. Unter dem neuen indonesischen Präsidenten gerieten diese Pläne jedoch wieder ins Stocken. Viel Zeit für Jakarta bleibt nicht, wir steigen nach nur einer Übernachtung in den Hochgeschwindigkeitszug „Whoosh“ und lassen die Landschaft Richtung Bandung mit in der Spitze knapp 350 Stundenkilometer an uns vorbeibrausen.

Icon vergrößern Mit Highspeed über die Insel: Der Hochgeschwindigkeitszug Whoosh, ein chinesisches Modell, wurde erst vor wenigen Jahren eingeweiht. Foto: Franziska Wolfinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit Highspeed über die Insel: Der Hochgeschwindigkeitszug Whoosh, ein chinesisches Modell, wurde erst vor wenigen Jahren eingeweiht. Foto: Franziska Wolfinger

Auf Java, der am dichtesten besiedelten Insel Indonesiens, kommen Reisende auch mit dem Zug gut voran, zumindest zwischen den größeren Städten. Für etwas außerhalb gelegene Attraktionen lohnt es sich, auf Privatfahrer zu setzen, wenn man keine geführte Reise gebucht hat. Die Weiterfahrt von Bandung zeigt uns dann eine andere Seite von Javas Bahnverkehr. Der Panoramazug schlängelt sich deutlich langsamer durch die Landschaft und lässt den Reisenden viel Zeit, die abwechslungsreiche Landschaft zu genießen. Unser Ziel: die spektakuläre Tempelanlage Borobudur.

Zum Feiertag herrscht Volksfeststimmung am Borobudur

Die Bevölkerung Javas ist heute zwar mehrheitlich muslimisch. Das bedeutet aber nicht, dass die Tempel auf der Insel nur noch archäologische Stätten sind. Gerade zu Feiertagen wie Vesakh, an dem der Geburt, der Erleuchtung und des Todes Buddhas gedacht wird, herrscht am Borobudur regelrecht Volksfeststimmung. Buddhistinnen und Buddhisten pilgern in Scharen zum größten buddhistischen Tempel der Welt. Verkehrskollaps auf allen Zufahrtsstraßen. Die Gläubigen reisen auch von anderen indonesischen Inseln und aus dem Ausland an. Dank Guide Pintoro, der uns am frühen Morgen schon zur Eile trieb und die schmalen Stufen des Tempels hinauf, sind wir dem sich anbahnenden Trubel aber fast vollständig entgangen.

Wer sehr früh da ist, kann der Hitze zumindest ein Stück weit entgehen. Die Magie und Erhabenheit des alten Tempels entfaltet sich in der Einsamkeit ohnehin am besten. Besteigungen zum Sonnenaufgang sind seit einiger Zeit nicht mehr möglich. Die Behörden wollen mit kürzeren Öffnungszeiten die Besucherzahl eindämmen und die Belastungen des Massentourismus auf das historische Monument verringern, das neben der nicht minder beeindruckenden hinduistischen Tempelanlage Prambanan in Yogyakarta zu Javas Unesco Weltkulturerbe gehört.

Im Bau des Borobudur spiegelt sich die buddhistische Lehre

Die Tempelanalge von Borobudur ist dabei auch so etwas wie die bauliche Umsetzung der buddhistischen Lehre. Im Grundriss spiegelt sich die buddhistische Kosmologie mit ihren drei Welten wider: Die Basis stellt das Kamadhatu dar, also den Bereich der Wünsche. Darüber liegt das durch vier rechteckige Terrassen symbolisierte Rupadhatu, die sogenannte Welt der Former. Und schließlich kommen die drei kreisförmigen Terrassen, die das Arupadhatu, den verkürzt ausgedrückt den Bereich der Gedanken und Geistes darstellen. Während auf den unteren Ebenen kunstvoll gestaltete Reliefs buddhistische Legenden und Überlieferungen zeigen, finden sich auf der obersten Ebene 72 glockenförmige Stupas, in denen sich jeweils eine Buddhastatue verbirgt. Wer hier steht, hat mit Sicherheit ein kleines Déjà-vu. Hier ganz oben auf dem Tempel versteckt sich eines von Javas Postkartenmotiven schlechthin, mit dem fast jede Reise auf die Insel beworben wird: Einzelne der kleinen Stupas sind halb verfallen und geben den Blick auf die Buddhastatue im Innern frei, die hier weit oben über der Landschaft thront und den Blick in die Ferne gleiten lässt.

Icon vergrößern 72 glockenförmige kleine Stupas befinden sich ganz oben auf der Tempelanlage Borobudur, rund um die zentrale Stupa herum gruppiert. In jeder steckt eine Buddhastatue. Foto: Franziska Wolfinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 72 glockenförmige kleine Stupas befinden sich ganz oben auf der Tempelanlage Borobudur, rund um die zentrale Stupa herum gruppiert. In jeder steckt eine Buddhastatue. Foto: Franziska Wolfinger

Es ist eine Landschaft, die in weiten Teilen von Hügeln und hohen Bergen geprägt ist. Mit 3676 Metern ist der Semeru, einer von Javas 45 aktiven Vulkanen, die höchste Erhebung der Insel. Die Vulkanlandschaft rund um diesen Berg wurde 1982 zum Nationalpark erhoben.

Ein Must-See in diesem Nationalpark ist der heilige Berg Bromo. Der Gipfel liegt in einer riesigen Caldera, durch die sich wie eine verwunschene Vulkanlandschaft ein weitläufiges Sandfeld erstreckt. Wer heute den Bromo besucht, erlebt meist ein Massenspektakel. Bis zu 5000 Besucher kommen an Spitzentagen. Die Sonnenaufgangstour im Nationalpark gehört für die meisten Javabesucherinnen und -besucher zum Pflichtprogramm. In einer kilometerlangen Schlange schieben sich die Jeeps, die man mitsamt Fahrer zum Besuch des Nationalparks mieten muss, die schmale asphaltierte Straßen hinauf. Dicht an dicht gedrängt verfolgen die Menschen an verschiedenen Aussichtspunkten, wie die Sonne am Horizont erscheint und die Vulkankegel in ein verträumtes Licht taucht.

Icon vergrößern Pak Glemboh ist Ranger im Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru. In seiner 36-jährigen Berufslaufbahn hat er schon Vulkanausbrüche hautnah miterlebt. Er warnt vor der Naturgewalt. Foto: Franziska Wolfinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pak Glemboh ist Ranger im Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru. In seiner 36-jährigen Berufslaufbahn hat er schon Vulkanausbrüche hautnah miterlebt. Er warnt vor der Naturgewalt. Foto: Franziska Wolfinger

Pak Glemboh arbeitet seit 36 Jahren als Ranger an verschiedenen Vulkanen, seit 1996 ist er im Bromo-Tengger-Semeru Nationalpark im Einsatz. Er kennt die Gefahren der feurigen Berge, hat auch schon Ausbrüche selbst miterlebt. Der Ranger weiß, dass die Warnstufe Gelb am Bromo nicht umsonst seit sechs Jahren gilt. Gelb bedeutet, man darf sich dem Vulkan nur bis zu einem Radius von einem Kilometer nähern. Ein niedriger Holzzaun weist auf diese Grenze hin. Doch ein kleiner Schritt reicht, um das Zäunchen zu übertreten. Fast alle Touristen tun das. Durch den Krater einen Blick ins Herz der Erde zu werfen – das scheint dann doch zu verlockend. Ob es sich lohnt, wissen wir nicht. Mit den Warnungen des Rangers im Ohr genießen wir den Blick auf den Bromo lieber aus der Ferne.

Die Gefahr, so Pak Glemboh, besteht nicht aus einem plötzlichen großen Ausbruch. Doch selbst kleine „Huster“ des Vulkans können gefährlich werden – einer, wie der, den wir an diesem Morgen bei Sonnenaufgang am Semeru sehen konnten, aus dessen Kegel eine eindrucksvolle Aschewolke emporstieg. Unter die Asche mischen sich gelegentlich auch Steine, die aus dem Vulkan herausgeschleudert werden. Selbst kleine Brocken können schwere und tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie Menschen treffen.

Ein Tempel in der verbotenen Zone des Bromo-Vulkans

Ein hinduistischer Tempel, den wir nur von weitem sehen, weil er im verbotenen Ein-Kilometer-Radius um den Vulkankegel liegt, zeugt von der religiösen Bedeutung des Bergs. Bis heute werden am Bromo zu Feiertagen Zeremonien abgehalten, bei denen Opfergaben in den Vulkankrater geworfen werden. Diese Opferzeremonien locken dabei stets auch verzweifelte Menschen an, die unter dem Einsatz ihres Lebens in Stück in den Krater hinunterklettern, um die Opfergaben mit Keschern aufzufangen.

Übrigens: Wer dem Massenauftrieb am frühen Morgen entgehen will, kann auch eine Sonnenuntergangstour buchen. Allerdings ist abends durch den Hochnebel die Sicht auf das Vulkanpanorama häufig schlechter.

Wohin wir auf Java auch kommen, immer schallt der Ruf des Muezzins übers Land. Bei Bus- oder Zugfahrten durch Städte sticht uns immer wieder die Vielzahl an Moscheen ins Auge. Selbst eingedenk der Tatsache, dass der Wohnraum hier deutlich dichter ist als in Deutschland und die Menschen auf Java ihre Religion noch viel stärker leben als wir Deutschen, scheint es uns manchmal schwer vorstellbar, dass diese Moscheen zu den Gebetszeiten voll werden können.

Icon vergrößern Eine Händlerin bietet auf einem Markt in Zentraljava ihre Waren an. Foto: Franziska Wolfinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine Händlerin bietet auf einem Markt in Zentraljava ihre Waren an. Foto: Franziska Wolfinger

Der Islam kam schon im 15. Jahrhundert mit Händlern aus dem arabischen Raum auf die Insel. Er ist auf der Insel auch beeinflusst durch die alten javanischen Glaubensvorstellungen. Heute tragen fast alle Frauen Kopftuch. Doch auf Java zeigt sich der Islam von einer ausgesprochen offenen, und fröhlichen Seite. Auf dem Markt in einem kleinem Dorf in Zentraljava ist gerade wöchentliche Sportstunde für die Verkäuferinnen, als wir uns dort umschauen. Auch zur Aerobicstunde legen die Frauen ihr Kopftuch nicht ab. Aber aus dem Lautsprecher tönt derweil die Stimme von US-Popstar Meghan Trainor, die in „All about that bass“ für Body Positivity eintritt und im Lied unter anderem das weibliche Hinterteil besingt. Natürlich sind wir eingeladen, mitzutanzen. Zwischen alten Tempeln und gefährlichen Vulkanen sind es dann auch die Menschen dort, die eine Reise nach Java zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Die Autorin recherchierte auf Einladung von Meiers Weltreisen und Singapore Airlines.

Java: Buchung, Visum und Co. Anreise: Direktflüge nach Java gibt es von Deutschland aus nicht. Von München und Frankfurt gibt es aber tägliche Verbindungen mit Zwischenstopps zum Beispiel in Singapur (Singapore Airlines).

Einreise: Reisende benötigen einen noch mindestens sechs Monate gültigen Reisepass. Für touristische Aufenthalte bis 30 Tage stellt Indonesien ein E-Visum bei der Ankunft aus. Um Wartezeiten am Flughafen zu umgehen, empfiehlt es sich, das Visum vor der Reise online zu beantragen.

Rundreise: Wer Java nicht auf eigene Faust erkunden möchte, findet bei verschiedenen Reiseveranstaltern pauschale Angebote. Meiers Weltreisen bietet mit der 8-tägigen Tour „Die Wiege Indonesiens“ ein Reisepaket inklusive Übernachtungen in ausgewählten Hotels, deutsch sprechendem Reiseleiter, Fahrten in klimatisierten Zügen und Bussen, Mahlzeiten lt. Programm und Übernachtung.