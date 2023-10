In Albanien fällt es leicht, auf Neues zu stoßen – auch in der Küche

Was gibt es denn heute? Überbackene Bohnen mit Spitzpaprika und Minze, wie sie häufig in Albanien zubereitet werden. Das Rezept finden Sie hier.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Der Sehnsuchtsmoment nach Albanien

Manchmal wird man an den unwahrscheinlichsten Orten von Faszination überrascht. Ikonen-Museum? Das klingt nicht gerade nach einem Knaller. Doch wie es manchmal so geht, führt der Abendspaziergang durch die Altstadt von Korca im Südosten Albaniens direkt dorthin und wenn man schon mal da ist, warum nicht? Und dann die Überraschung. Ein moderner Museumswürfel, innen die alten, wertvollen Ikonen modern inszeniert. Was für eine Entdeckung! Sich auf Unbekanntes, auf Neues einlassen, das ist es doch, was Reisen ausmacht...

Das Rezept für überbackene weiße Bohnen:

Die Zutaten für drei große oder sechs Vorspeisen-Portionen: 250 g weiße Bohnen, 2 Zwiebeln, 2 Lorbeerblätter, 2 Karotten geschält und gewürfelt, 1/4 Knollensellerie, geschält und gewürfelt, 2 Knoblauchzehen, 4 EL Olivenöl, 2 EL Mehl, 1,5 EL Paprikapulver süß, 500 ml Gemüsebrühe, 1 TL Minze getrocknet, 3 Spitzpaprikaschoten, 3 Zweige Rosmarin, 2 Zweige frische Minze, 1/2 Bund Petersilie, 2 Zitronen, Salz, Pfeffer.

Die Bohnen über Nacht in reichlich Wasser einweichen. Am nächsten Tag die Bohnen in einem Topf mit frischem Wasser füllen und zusammen mit einer geschälten halbierten Zwiebel, den Lorbeerblättern und etwas Salz aufkochen. Danach bei geringer Hitze ca. 35 Minuten lang köcheln lassen, bis die Bohnen weich sind. Nach etwa der Hälfte der Garzeit die Karotten- und Selleriewürfel dazugeben.

In der Zwischenzeit die zweite Zwiebel und den Knoblauch schälen, würfeln, und in einer Pfanne mit Olivenöl goldgelb anbraten. Das Paprikapulver einrühren und anschließend die Gemüsebrühe in die Pfanne gießen. Mit getrockneter Minze, Salz und Pfeffer würzen.

Die Bohnen mit den Zwiebelhälften und dem Gemüse nach der Garzeit absieben und mit dem Inhalt der Pfanne vermischen. Alles zusammen wird nun in kleine Auflaufförmchen gefüllt. Aber es funktioniert natürlich auch in größeren Auflaufformen. Die Auflaufform jeweils mit einer der Länge nach halbierten Spitzpaprika und einem Zweig Rosmarin belegen und ca. 15 Minuten lang bei 250 Grad überbacken. Das Gericht ist fertig, wenn die Paprika schön geröstet ist und sich eine knusprige Kruste über den Bohnen gebildet hat. Das Tavce Gravce wird mit frischer gehackter Minze, Petersilie und Zitrone serviert. Dazu passt ein frisch gebackenes Fladenbrot oder Weißbrot.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Florian Schauren & Nora Görg: Safran, Sumach, Paprika. Rezepte und Reisegeschichten von den Karpaten bis zum Kaspischen Meer. Stiebner, 184 Seiten, 28 Euro.