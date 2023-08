Ein kulinarischer Ausflug auf die „Dreiländer-Halbinsel“

Istrien ist das neue Lieblingsreiseziel vieler Deutschen geworden. Dort treffen Traditionen und Esskultur dreier Länder aufeinander.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude auf Istrien

Irgendwie ist es das „neue Italien“ geworden: Sobald Ferien sind, zieht es bayerische Familien nach Slowenien und Kroatien. Ferien am Meer, Ferien in wunderschöner Landschaft, Ferien in malerischen Dörfern. Istrien, diese Halbinsel an der Adria, ist ein Alleskönner.. Und gut, ein bisschen Italien steckt ja auch noch drin. Entsprechend interessant ist die Kultur dort – und natürlich die Küche. Die nämlich ist beeinflusst von Essgewohnheiten aller drei Länder.

Die Mangold-Blumenkohl-Tarte ist eine leichte, vegetarische Tarte. Foto: Paola Bacchia

Das Rezept für Mangold-Blumenkohl-Tarte

Zutaten für 6–8 Portionen: Für den Teig 250 g Weizenmehl, Meersalz, 160 g kalte Butter (klein gewürfelt), 2 Eier, 1 EL Rum oder Milch, 2 gestrichene TL Backpulver. Für die Füllung: 1 EL Olivenöl, 15 g Butter plus mehr für die Form, 250 g bunter oder grüner Mangold einschließlich der weißen Rippen (dicke Stiele entfernen, Blätter fein hacken), 1/2 Zwiebel (fein gehackt), Meersalz, 1/2 kleiner Blumenkohl, 1 Knoblauchzehe (fein gehackt), 155 g TK-Erbsen, 60 ml Marsala, 50 g geriebener Parmesan, 2 Eier, leicht verquirlt, 1 EL frisch geschnittene Petersilie, 1 TL Weißweinessig, schwarzer Pfeffer aus der Mühle.

Zubereitung:

Alle Zutaten für den Teig (nur nicht das Backpulver) zu einem Mürbteig verarbeiten, 1 Stunde an einem kühlen Ort ruhen lassen. Für die Füllung Olivenöl und Butter erhitzen. Mangold, Zwiebel und eine kräftige Prise Salz hinzufügen, etwa 10 Min. dünsten, ohne dass die Mischung braun wird. Blumenkohl einschließlich des Strunks in max. 1 cm große Stücke hacken. Knoblauch zur Mangold-Zwiebel-Mischung geben, braten, bis er duftet. Blumenkohl und die Erbsen unterheben und erhitzen, Marsala zugießen und die Temperatur auf mittlere bis hohe Stufe erhöhen. Einige Minuten garen, dann Deckel aufsetzen und weitere 12 Minuten garen, bis der Blumenkohl weich ist. Wenn zu viel Flüssigkeit in der Pfanne ist, Deckel abheben und einreduzieren. Die Mischung in eine große Schüssel füllen und abkühlen lassen. Die übrigen Zutaten für die Füllung hinzufügen, mit Salz und Pfeffer würzen. Beiseite stellen. Backofen auf 160 Grad (Umluft) vorheizen. Tarteform (24 cm) mit Backpapier auslegen, die Seiten der Form mit Butter einfetten. Die Teigkugel mit Backpulver bestreuen, schnell und kräftig kneten. Ein Drittel abschneiden und für den Deckel zur Seite legen. Den größeren Teil des Teigs auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen zu einem Kreis, der etwas größer als die Form ist. Über die Form legen, hineindrücken, der Teig sollte etwas über den Rand hängen. Füllung mit einem Löffel auf dem Boden verteilen. Deckel aus dem übrigen Teig ausrollen und auf die Füllung setzen. Den überhängenden Teig über den Deckel zu einem erhöhten Rand rund um die Oberseite klappen. Kleines Loch in die Mitte des Deckels stechen, damit der Dampf entweichen kann. 50 bis 55 Min. backen, dabei prüfen, ob die Oberfläche nicht zu dunkel wird. Gegebenenfalls die Temperatur leicht reduzieren. Die Tarte ist gar, wenn die Oberseite fest und goldbraun ist. Auf Gitter legen und warm oder zimmerwarm servieren.

Info: Das Rezept stammt aus dem Buch „Istrien“ von Paola Bacchia. Ars Vivendi, 272 S., 34 Euro.