Wie ein außergewöhnlicher Gurkensalat nach Nepal entführt

Der Sehnsuchtsmoment für Nepal

Einmal diese Berge sehen.... diese Erhabenheit spüren und sich selbst ganz klein fühlen... In Patan der drittgrößten Stadt Nepals, sind die Gipfel des Himalaja auf Schritt und Tritt präsent - auch aus der Ferne. Man muss also nicht unbedingt hinaufsteigen, Gott sei Dank. Patan selbst ist schon eine Reise wert. Bei dem schweren Erdbeben vor neun Jahren wurden zwar viele Kostbarkeiten zerstört, aber die Schönheit der Stadt mit ihren 150 Klöstern ist noch immer beeindruckend. Sich einlassen, in einen anderen Rhythmus kommen - im Tempel der 1000 Buddhas etwa oder im goldenen Tempel in der Durbar Street. Patan ist über 2000 Jahre alt und bildet eine Doppelstadt mit Kathmandu im früher fast unzugänglichen Kathmandu-Tal. Die Stadt liegt auf einer Höhe von 1350 Metern -im Windschatten der Berggiganten des Himalaja-Gebirges.

Nepalesischer Gurkensalat mit Erdnüssen und Koriander

Zutaten: 800 g Gurke, 100 g Erdnüsse, gesalzen, 4 Papadams (aus dem Asialaden), 50 ml Sonnenblumenöl, 2 Limetten, unbehandelt, 10 g Koriander, frisch, Pfeffer, frisch gemahlen, Salz, 150 g Koriander, frisch.

Nepalesischer Gurkensalat mit Erdnüssen und Koriander. Foto: Franz Oss

So geht’s: Die Gurke waschen, schälen und die Enden abschneiden. Anschließend längs halbieren, mit einem Teelöffel von den Kernen befreien und in dünne Halbmonde schneiden. Die Erdnüsse in einem Mörser grob zerkleinern. Die Blätter des Korianders vom Stiel zupfen und fein hacken. Den Koriander für die Garnierung beiseitestellen. Die Schale einer Limette abreiben und beide Limetten auspressen.

Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Papadams darin nach Packungsanleitung ausbacken. Abkühlen lassen und grob zerbröseln. In einer Schüssel die Gurke mit den Erdnüssen und dem Koriander vermengen und mit Salz, Pfeffer, dem Limettensaft und der Limettenschale abschmecken. Dann erst die Papadams unterrühren.

Den Salat auf kleine Schüsseln verteilen, mit dem restlichen Koriander bestreuen und sofort servieren.

Übrigens: Fans von Koriander kommen hier voll auf ihre Kosten. Alle anderen lassen besser die Finger davon. „Gurke und Koriander harmonieren perfekt und erfrischen im Sommer als Vorspeise oder Begleitung wunderbar“, sagen die beiden Autoren Martin Schümberg und Georg Waldmüller. Die beiden sind mit ihrem Lastenfahrrad „Futterkutter“ in Innsbruck unterwegs. Für ihr Buch haben sie Rezepte aus aller Welt mitgebracht. Berliner Kartoffelsuppe genauso wie indisches Curry oder eben Gurkensalat aus Nepal.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Martin Schümberg & Georg Waldmüller: Futterkutter. Die Welt auf deinem Löffel. Target Group. 198 Seiten, 29 Euro.