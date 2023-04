Mit diesem Frühstücks-Rezept holen Sie sich New York nach Hause

Ein New-York-Besuch ohne wenigstens einmal morgens Pancakes gegessen zu haben, das ist eigentlich undenkbar. Mit unserem Rezept kann man es etwas gelassener angehen. Fehlt nur noch ein Kaffee …

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude auf New York

New York ist laut, die meisten finden es hektisch, und unbestritten ist es schmutzig. Und dennoch weiß New York mehr zu glänzen als alle anderen Städte dieser Welt, schreibt Buchautor Derk Hoberg im Vorwort seines New York Speiseführers. Und man kann sich ihm in dieser Meinung nur anschließen. Tagsüber pulsiert die Metropole wie keine zweite, nachts funkelt sie wie ein Diamant in der Dunkelheit. Zur Ruhe kommt sie nie und auch in den Restaurants und Imbissen wird immer gekocht.

New York ist die Stadt, die niemals schläft und immer isst. Eine Stadt der unbegrenzten Köstlichkeiten, in der Kulturen und Aromen verschmelzen und die Stadt zu einem Melting Pot des guten Geschmacks machen. Für eine Weltreise muss man New York überhaupt nicht verlassen. Hm, also zuerst nach Little Italy oder doch nach Chinatown? Oder ganz klassisch starten: erst mal Pancakes.

Das Rezept für Pancakes

Die Zutaten für vier bis fünf Pancakes: 180 g Weizenmehl (Typ 405), 2 EL Zucker, 1 EL Vanillezucker, 1,5 TL Backpulver, 1,5 TL Natron, 1/2 TL Salz, 50 g Butter, 1 Ei Größe M, 150 ml Buttermilch, 75 ml Milch. Etwas Butter zum Ausbacken.

Pancakes mit Ahornsirup und Blaubeeren-Topping. Foto: New Afrika/Abode Stock

So geht's: Mehl, Vanillezucker, Backpulver und Natron in eine Schüssel sieben und mit dem Zucker und dem Salz mischen. 50 g Butter schmelzen und mit Buttermilch, Milch und dem Ei in einer Schüssel verrühren. Die Mehlmischung hinzugeben und alles schnell verrühren, bis man einen glatten Teig hat. Für zehn Minuten ruhen lassen.

Etwas Butter in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen und dann so viel Teig in die Pfanne geben, dass ein kleiner Pancake entsteht. Langsam goldbraun backen und erst wenden, wenn sich auf der Oberseite kleine Bläschen bilden.

Zum Servieren entweder mit Puderzucker bestreuen, mit frischen Früchten garnieren, mit Vanilleeis servieren oder mit ordentlich Ahornsirup übergießen.

Übrigens: In einem klassischen Diner bestellt man Pancakes entweder als "Short Stack of Pancakes", der aus zwei Exemplaren samt gewünschten Beilagen besteht, oder ein "Full Stack", das sind dann drei oder mehr Pancakes. Derk Hoberg, Autor des Speiseführer New York, liefert auch gleich einen Einkehrtipp mit: die Clinton Street Baking Company, deren Pancakes mehrfach zu den besten der Stadt gewählt wurden. Das Geheimnis: Inhaber Neil Kleinberg serviert die Pancakes mit gebräunter Butter zusätzlich zum obligatorischen Ahornsirup. Nicht verpassen: das Blaubeeren-Topping.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Derk Hoberg: Speiseführer New York. 30 typische Speisen, ein Blick in die Töpfe und Tipps für Märkte und Restaurants in der Stadt, die niemals schläft. ConBook, 186 Seiten, 14,95 Euro