Rezepte

vor 33 Min.

Köstlichkeit aus Brandenburg: Zander im Speckmantel

Von Doris Wegner

Warum immer in die Ferne schweifen? Auch in Deutschland finden sich leckere Rezepte. Heute gibt es Havel-Zander in der Speckhaut von Sterne-Koch Nelson Müller.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept. Aber kosten Sie selbst … Die Vorfreude „Ich bin durch die Mark gezogen und habe sie reicher gefunden, als ich zu hoffen gewagt habe“, notierte Fontane zu seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Man muss Potsdam nicht weit hinter sich lassen und schon ist man im wunderschönen Nichts, um es dem Schriftsteller gleichtun zu können. Und spätestens in dem hübschen Ort Caputh weiß man, wie es Fontane gemeint hat. Das Rezept für Havel-Zander in der Speckhaut mit Rahmsauerkraut Für 4 Personen. Zubereitung: 1 Stunde 10 Minuten. Für das Rahmsauerkraut: 800g vorgegartes Weinsauerkraut

2 Schalotten

2 EL Butterschmalz

Zucker

50 ml Weißwein

100g geräucherter Bauchspeck, fein gewürfelt

1 Gewürzsäckchen (1 Lorbeerblatt, 2 Wacholderbeeren, ½ TL Kümmelsamen)

200g Sahne

Salz

50g Butter

100 ml Weißwein

250 ml Fischfond

250g Schlagsahne

Zitronensaft

2–3 EL milder Senf Für den Fisch 4 Zanderfilets mit Haut (à 150 g)

8 Scheiben Frühstücksspeck

2 EL Olivenöl

Zitronensaft So geht’s: Für das Rahmsauerkraut das Kraut abtropfen lassen. Die Schalotten in Würfel schneiden. Das Schmalz erhitzen und die Schalotten glasig anschwitzen, 1 Prise Zucker einstreuen und leicht karamellisieren. Das Kraut dazugeben. Mit Weißwein ablöschen und die Flüssigkeit leicht einkochen. Speck und Gewürzsäckchen dazu. Die Sahne angießen und alles mit Salz und Pfeffer würzen. Das Kraut bei schwacher Hitze 20 Minuten garen. Für den Schaum Butter in einem Topf erhitzen. Schalotten darin bei mittlerer Hitze anschwitzen. Mit Wein und Fischfond ablöschen und die Flüssigkeit fast vollständig einkochen. Die Sahne dazugeben und weitere 10 Minuten einkochen. Währenddessen die Zanderfilets kalt abwaschen und trocken tupfen. Die Fischstücke auf der Hautseite gleichmäßig mit dem Frühstücksspeck belegen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und den Fisch darin auf der Speckseite bei starker Hitze knusprig anbraten. Die Pfanne vom Herd nehmen, den Fisch wenden und 2 Minuten gar ziehen lassen. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Für den Schaum die Sauce mit dem Stabmixer pürieren. Mit Zitronensaft, Senf, Salz und Pfeffer abschmecken. Nach Belieben durch ein feines Sieb streichen und nochmals aufschäumen. Das Gewürzsäckchen aus dem Sauerkraut entfernen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jeweils 1 Klecks Rahmsauerkraut auf die Teller setzen, den Fisch darauf anrichten und das Ganze mit dem Senfschaum beträufeln. Fisch und Speck harmonieren geschmacklich hervorragend miteinander. Und der Speck sorgt dafür, dass das feine Fischfleisch saftig bleibt. Quelle: Das Rezept stammt aus dem Buch: Nelson Müller: Heimatliebe. D&K, 240 S., 19,95 Euro.

