Das sind die sichersten und gefährlichsten Reiseziele im Jahr 2023

Wohin kann man im Jahr 2023 sicher reisen – und welche Länder und Regionen sollte man eher meiden? Die Risk Map bietet Antworten. Wir haben sie ausgewertet.

Krieg, Terror, Katastrophen, Pandemie. Gefühlt wurde die Welt zuletzt immer unsicherer. Eine gefühlte Unsicherheit, die bei vielen Menschen mitreist, wenn sie das Land verlassen. Nicht immer ohne Grund. Es gibt tatsächlich einige Länder, welche Touristen im Jahr 2023 meiden sollten. Das geht aus der "Risk Map" des Reisesicherheitsspezialisten International SOS hervor. Wir zeigen Ihnen, welche Länder Sie meiden sollten und welche Ziele unbedenklich sind.

Risk Map 2023: Erklärung und Kriterien von Reisesicherheitsrisiko

Die Risk Map arbeitet mit fünf verschiedenen Farben. Das Reiserisiko wird auf der Karte durch diese von "gering" bis "sehr hoch" unterteilt. Um das Reisesicherheitsrisiko einzuschätzen, lässt International SOS für die Risk Map eine ganze Reihe an Kriterien einfließen:

Krieg

Politisch motivierte Unruhen

Aufstände

Politische Gewalt

Terrorismus

Soziale Unruhen

Kriminalität

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die gefährlichsten Reiseziele 2023

Der Krieg in der Ukraine sorgt aktuell für das größte Sicherheitsrisiko. Auch bezüglich Reisen. Die Ukraine selbst wurde in der Risk Map mit einem "extremen" Sicherheitsrisiko gekennzeichnet. Das ist nicht weiter überraschend. In Afrika ist das Reiserisiko vor allem in der Sahelzone gestiegen. Das liegt vor allem an einer zunehmenden Militanz, die sich immer weiter ausbreitet. In Kolumbien ist die Kriminalität merklich angestiegen. Das Land ist laut der Risk Map daher deutlich unsicherer für Reisende geworden.

Eine Reise in die folgenden Länder ist laut der Risk Map im Jahr 2023 mit einem extremen Sicherheitsrisiko verbunden:

Ukraine

Afghanistan

Grenze zwischen Ägypten und Israel

und Israel Gazastreifen

Irak

Syrien

Libyen

Pakistan

Demokratische Republik Kongo

Nigeria

Mali

Mosambik

Somalia

Südsudan

Zentralafrikanische Republik

In folgenden Ländern stuft die Risk Map das Sicherheitsrisiko für Reisende zumindest in einigen Regionen als hoch ein:

Äthiopien

Algerien

Nigeria

Niger

Kenia

Nepal

Pakistan

Mauretanien

Myanmar

Indien

Philippinen

Papua-Neuguinea

Kolumbien

El Salvador

Honduras

Haiti

Mexiko

Nicaragua

Venezuela

Die sichersten Reiseziele 2023

Als absolut ungefährlich für Reisende werden von der Risk Map elf Länder eingestuft. Sie befinden sich in Ozeanien und Europa:

Lesen Sie dazu auch

Dänemark (inklusive der Färöer-Inseln )

(inklusive der ) Grönland

Finnland

Island

Luxemburg

Schweiz

Slowenien

Norwegen

Marshallinseln

Palau

Tuvalu

Die sichersten Reiseziele zeichnet eine sehr niedrige Kriminalitätsrate aus. Gewalt gegen Ausländer, soziale Unruhen oder politische Gewalt gibt es hingegen kaum. Auch eine solide Infrastruktur und effektive Rettungskräfte und Sicherheitsdienste spielen eine Rolle bei der Bewertung.

Sichere Reiseziele: Gesundheitsrisiko in einigen Ländern hoch

Die Risk Map gibt auch Aufschluss darüber, wie hoch das gesundheitliche Risiko in Ländern weltweit ist. Faktoren wie die Umwelt, Infektionskrankheiten, die medizinische Notfallversorgung, Zugang zu Medikamenten und sprachliche und administrative Barrieren sind hierbei wichtig.

In den folgenden Ländern ist das Gesundheitsrisiko extrem hoch:

Afghanistan

Irak

Jemen

Haiti

Syrien

Lybien

Liberia

Nordkorea

Venezuela

Burundi

Burkina Faso

Guinea

Guinea-Bissau

Eritrea

Niger

Mali

Somalia

Sierra Leone

Südsudan

Zentralafrikanische Republik