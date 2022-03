Noch einmal in Saalbach-Hinterglemm den Schnee feiern

Zum Endspurt der Saison die letzten Abfahrten zu coolen Hütten und Techno-Klängen. So lässt Saalbach-Hinterglemm den Winter ausklingen.

Es sind Traumtage in den Bergen. Der Winter hat in Saalbach für reichlich Schnee gesorgt. Die Sonne strahlt von einem blauen Himmel, wie man ihn eigentlich eher über der Adria vermutet. Bis zu 15 Grad warm wird es – Frühlingsskifahren eben. Morgens ist die Piste glatt gewalzt und ziemlich hart, am Nachmittag wird der Schnee weich und schwer. Aber bis mittags herrschen ideale Verhältnisse. Also nichts wie raus aus der Stadt und hinein ins Wintervergnügen.

In Saalbach kann man allerdings auch ganz ohne Skier an den Beinen Abenteuer erleben. Am Talende der Doppelgemeinde Saalbach-Hinterglemm befindet sich nicht nur der höchst gelegene Wipfelwanderweg Europas, sondern auch die „Golden Gate Brücke der Alpen“. Die Hängebrücke mit den charakteristischen orangefarbenen Pfeilern überspannt den Talschluss am Ursprung der Saalach. Die Brücke schwankt ganz schön, und der Blick in die Tiefe ist auch nicht ohne. Aber es lohnt sich, darüber zu laufen. Nicht nur wegen des „Baumzipfelweges“.

Unterwegs auf dem Baumwipfelpfad

600 Meter lang ist dieser Weg, der tatsächlich zwischen den Baumwipfeln hindurchführt. Wer mag, kann auf dem Weg einiges über die Tier- und Pflanzenwelt erfahren, kann mit Kuhglocken „Hänschen klein“ intonieren, den Gleichgewichtssinn testen und mehr. Der Wipfelweg ist eine massive Lärchenholzkonstruktion, teilweise 30 Meter über dem Waldboden. Da geht es treppauf und treppab und über Türme und Brücken. Und immer öffnen sich Aussichten auf die Schneeberge unter dem blauen Himmel. Billig ist der Spaß mit neun Euro zwar nicht (Kinder ab vier zahlen sechs Euro). Aber die Ausgabe lohnt sich, denn auf dem „Baumzipfelweg“ könnte man Stunden verbringen. Geöffnet ist der aussichtsreiche Weg denn auch ganzjährig.

Zurück nach Saalbach kommt man auch mit dem Pferdeschlitten. Sissi und Max scharren schon ungeduldig mit den Hufen. So romantisch kann es im Winter in dem angesagten Ort sein, der sich selbst als „Home of Lässig“ bezeichnet.

Aber natürlich sollte man hier auch die Pisten testen. Davon gibt es reichlich, seit sich Saalbach, Hinterglemm und Leogang auch noch mit Fieberbrunn zusammengeschlossen haben. 70 Aufstiegsanlagen erschließen 270 Pistenkilometer. Der Zusammenschluss mit Zell am See bringt noch mal 70 Pistenkilometer. „Wir sind wieder bei den Größten dabei,“ stellt Peter Mitterer, Geschäftsführer der Hinterglemmer Bergbahnen zufrieden fest. Im vergangenen Winter mussten die Schneekanonen kaum eingesetzt werden. Man hatte eher zu viel als zu wenig Schnee. So einen Winter würde sich Mitterer immer wünschen.

38.000 Menschen sind täglich im Skigebiet unterwegs, das merkt man aber bei dieser Größe kaum. Und Skilehrer Martin Ungler kennt auch beim größten Ansturm noch leere Pisten. Die meisten sind blau oder rot, schöne, aussichtsreiche Ziehwege sind dabei. Die Berge stehen rundum Spalier, vom Schnee schraffiert oder mit schneeweißen Gipfeln. Auch wenn die Pisten locken, zwischendurch ist eine Einkehr fällig, zumal es ja in der „Heimat von Lässig“ viele Hütten gibt – wie die Hendl Fischerei. Hier fließt schon mittags der Moët Chandon in Strömen. Man gönnt sich halt, was man sich leisten kann. Die Gäste hier mögen es, sich in Szene zu setzen. Die Natur drumherum hat es gar nicht nötig, sich zu inszenieren.

Saalbach kann auch bodenständig

Aber Saalbach kann auch anders. Rustikal, bodenständig. Mit der Pistenraupe geht’s hinauf zum Spielberghaus. Eine urige Hütte, die sich der Zeit angepasst hat. Es gibt kein Matratzenlager mehr, nur Zweibett- oder Familienzimmer. Hüttenwirt Walter Höll weiß, was er seinen Gästen schuldig ist. Zur Stärkung gibt’s Hirschgulasch oder Kasnocken, denn die meisten Gäste haben noch eine abenteuerliche Heimkehr vor: Mit Schlitten geht’s rasant bergab, wo die Pistenraupe hochgefahren ist. Zehn Euro kostet der Spaß (Pistenbully und Rodel). Die eher sanft abfallende Rodelabfahrt ist beleuchtet, allerdings muss man zwischendurch schon aufpassen, nicht im Graben zu landen.

Natürlich muss man in diesen Tagen auch zu einer „White Pearl Mountain Days Location“. „Die wertvollsten Tage im Schnee“ werden hier besonders zelebriert. Auf der Reiteralm etwa wird passend zum Thema ein weißes Menü serviert, die Champagnerflaschen sind weiß verkleidet, ein DJ sorgt für Techno-Klänge. Tänzerinnen auf dem Tisch, lässige Menschen, die den Sound, die Sonne und sich selbst feiern. Bis zum 5. April sollte man auf den unterschiedlichsten Hütten den „Alpine Lifestyle“ à la Saalbach erleben können – auch im Netz unter www.wpmdays.at

Bei der Abfahrt ins Tal am Nachmittag ist der Schnee schon weich. Aber Skilehrer Martin weiß, wo er die Schwünge am besten ansetzt. So kommen seine Schützlinge sicher ins Tal und brauchen keinen Rettungshubschrauber. 6400 Euro würde ein Heli-Einsatz pro Stunde kosten, hat Sepp Mitterer verraten, der Chef der Bergrettung. Acht bis neun Hubschrauber sind einsatzbereit – für Lawinensprengungen, Suche in schwierigem Gelände oder Bergrettung. „Die Hubschrauberversorgung ist perfekt, wenn das Wetter stimmt“. In diesen Tagen stimmt das Wetter. Nicht nur die Hubschrauberversorgung ist perfekt, auch die Pistenpräparierung lässt nichts zu wünschen übrig. Aber alle Pisten in diesem Mega-Skigebiet schaffen nur Cracks. Auch die ganze Skizirkusrunde, 65 Kilometer und 12 .400 Höhenmeter, sind eine echte Herausforderung. Man muss ja nicht jede annehmen. Dafür lässt sich im Montana Royal, einer coolen Location im Edellook vom nächsten Skiwinter träumen. Und der leidet dann hoffentlich nicht mehr unter Corona-Bestimmungen.