Spitze nicht nur bei Hitze: Köstliche Sommerrollen aus Vietnam

Fremde Aromen, neue Genusswelten. Reisen und Speisen - das ist untrennbar miteinander verbunden. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir die Zeit mit inspirierenden Rezepten bis zu Ihrer nächsten Reise überbrücken.

Der Sehnsuchtsmoment für Vietnam

Kann man Sehnsucht nach Verkehr haben? Das Überqueren einer Straße in Hanoi ist eine einzige Mutprobe. Das kann der Guide noch so sehr beschwichtigen. Man sieht die Motorroller und ihre Fahrer schon an der Ampel stehen, schaltet diese um, rasen sie wie eine große Welle auf die Fußgänger zu - um sich gleich wundersam zu teilen, als hätte sich Moses gerade dazwischen geschaltet. Adrenalin! Es geht immer gut, weil man in Vietnam diese Art Motorsport im Gegensatz zu den Touristen gewohnt ist.

Icon Vergrößern Vietnamesische Sommerrollen kann man nach Lust und Laune füllen. Foto: Noor - stock.adobe.com Icon Schließen Schließen Vietnamesische Sommerrollen kann man nach Lust und Laune füllen. Foto: Noor - stock.adobe.com

Das Rezept für die Sommerrollen Gỏi Cuốn

Die Zutaten (für 12 Stück): Für die Sommerrollen: 400g Schweinebauch, 150g Vermicelli (dünne Reisnudeln), 400g halbierte Garnelen, 1 Knoblauchzehe, 1 TL Sesamöl, 1 Karotte, 1/2 Kopf Eisbergsalat, 1 Gurke, 1/4 Bund Minze, 1/4 Bund Koriander, 12 Blätter Reispapier. Für die Satay-Sauce: 3 EL Erdnüsse oder Erdnussbutter, 1 Knoblauchzehe, 1 TL Zucker, 2 Prisen Pfeffer, 1/2 TL Chiliflocken, 200ml Kokosmilch. 1 TL Sesamöl, 2 EL Sojasauce

So geht´s: Erst kommen die Rollen an die Reihe: dafür in einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen, Schweinebauch hineingeben und bei mittlerer Hitze etwa 40 Minuten lang garen. Währenddessen in einem anderen Top 200 ml Wasser aufkochen, vom Herd nehmen und die Vermicelli zwei bis drei Minuten ziehen lassen. Garnelen in einer Pfanne mit etwas Knoblauch und Sesamöl so lange braten, bis sie eine orange Farbe annehmen. Gemüse und Salat vorbereiten und in feine Streifen schneiden, Minze- und Korianderblätter abzupfen und ggf. etwas zerkleinern. Wenn der Schweinebauch gar ist, etwa 10 Minuten abkühlen lassen - oder so lange, bis er genug abgekühlt ist, dass er geschnitten werden kann. Nun mit einem scharfen Messer in dünne Stücke schneiden. Sie sollten sich später im Reispapier gut rollen lassen.

Fertigstellen: Eine Schüssel mit warmem Wasser füllen. Das Reispapier kurz darin eintauchen und auf einen flachen Teller legen. Abgesehen von den Garnelen etwas von allen vorbereiteten Zutaten auf ein Ende des feuchten Reispapiers geben. Möglichst eng einrollen - erst bis zur Hälfte, dann drei halbe Garnelen hinzufügen und weiterrollen. Vor der letzten Umdrehung beide Seiten einschlagen. Das Ganze so oft wiederholen, bis entweder die Zutaten oder das Reispapier (im besten Fall alles gleichzeitig) aufgebraucht sind. Für die Satay-Sauce Erdnüsse in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Diese (alternativ die Erdnussbutter) anschließend zusammen mit der Knoblauchzehe, Zucker, Pfeffer und Chiliflocken im Mixer fein pürieren. Kokosmilch, Sesamöl und Sojasauce hineinlaufen lassen und weiterverarbeiten, bis die Mischung eine cremige Konsistenz erreicht hat. Sommerrollen mit der Satay-Sauce servieren und genießen!

Übrigens: Wer auf Fleisch, Fisch oder Meeresfrüchte verzichten möchte, kann ganz nach Lust und Laune pflanzliche Lieblingszutaten einrollen. Zum Beispiel mit Räuchertofu, Mango oder noch mehr Gemüse?

Das Rezept stammt aus dem Buch: Die Welt isst bunt. DK Verlag, 304 Seiten, 34,95 Euro.