Mehr als süß: Pralinen sind das Höchste der Schokoladenkunst

Plus Der Himmel für Süßschnäbel, die Hölle für Kalorienzähler. In Bernried gibt es eine außergewöhnliche Pralinenmanufaktur. Wie man die Pralinen am besten genießt.

Von Doris Wegner

Dies ist also der Ort, an dem die Menschen reihenweise schwach werden, wo sie Vorsätze über Bord werfen, ja sich auch ein wenig verführen lassen. Es ist der Himmel für Süßschnäbel. Und die Hölle für Kalorienzähler. Ein altes Ziegelgebäude, die weiße Eingangstür schwingt auf ... Was für ein Duft! Schokolade liegt in der Manufaktur Clement nicht nur in allen Varianten in den Auslagen, sondern auch in der Luft. Zählt Schokolade nicht zu den angenehmsten Wohlfühldüften, welche sich die Menschen durch hartnäckigen Genuss erarbeitet haben? Doch dazu später! Nun erst mal volle Aufmerksamkeit für diese kleinen Schoko-Juwelen. Sollte man sich gleich hier und jetzt von diesem glänzenden Erdbeer-Mascarpone-Herz hinreißen lassen? Oder doch lieber dem smarten Kaffee-Crisp-Würfel den Vorzug geben?

Franz Clement im Verkaufsraum von Clement Chococult. Im Hintergrund sein Sohn Sebastian. Foto: Doris Wegner

Franz Clement, schwarzes T-Shirt, graue Haare, spitzbübischer oberbayerischer Humor, lächelt. Er kennt diese schweifenden Blicke von Menschen, die sich auf einmal nicht mehr entscheiden können. Er selbst denkt übrigens überhaupt nicht ans Kalorienzählen. Acht, neun Pralinen wandern im Laufe des Tages in seinen Mund. Selbstverständlich nur zu Prüfzwecken, oder? Nein, nein, es gehe ihm schon auch um den Genuss, sagt der Seniorchef.

