Mit diesen Reisestipendien können Sie gratis die Welt entdecken

Trotz Corona können sich Jugendliche auch 2022 bei Vereinen, Stiftungen oder bei der EU um Zuschüsse für die Reisekasse oder kostenlose Interrail-Pässe bewerben.

Reisewarnungen, Quarantäneregeln, Kontaktbeschränkungen – aufgrund von Corona ist es gerade nicht einfach, Reisepläne zu schmieden. Bei diesen fünf Organisationen können sich Jugendliche aber auch in diesen unsicheren Zeiten um ein Reisestipendium bewerben. Denn wer die Welt entdecken möchte, der braucht neben Mut und Eigeninitiative auch das nötige Urlaubsgeld.

Seit 1956 finanziert die Stiftung ZIS Auslandsaufenthalte von Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren, die während ihrer Reise ein selbst gewähltes Studienthema bearbeiten. So ging es bereits um die Traditionen der Sami in Skandinavien, Kinderheime in Rumänien und das Nachtleben in den Clubs von Tiflis. Trotz der Corona-Pandemie hoffen die Verantwortlichen „auf ein tolles Reisejahr 2022“. Immerhin seien 2021 Reisen für 27 Stipendiaten und Stipendiatinnen möglich gewesen. „Gerade wo den Jugendlichen so viele Möglichkeiten genommen wurden, wollen wir ihnen diese für ihre Entwicklung wichtige Reise ermöglichen und setzen dabei auf engmaschige Betreuung und auf verantwortungsvolle Reisen, die den Corona-Maßstäben entsprechen“, heißt es von der Stiftung. Möglich sind so auch Ziele in Deutschland.

Die EU möchte allen Jugendlichen, die 2022 18 Jahre alt werden, ein Geburtstagsgeschenk machen

Zu den weiteren Voraussetzungen gehört, dass für die mindestens vierwöchige Studienreise kein Euro über den Betrag des Stipendiums hinaus verwendet wird – das sind derzeit 700 Euro. Außerdem sind die Stipendiaten allein und nicht etwa mit dem besten Freund auf Tour. Während der Reise bearbeiten die Teilnehmer ein selbst gewähltes Studienthema und präsentieren dies schriftlich oder auch als Dokumentarfilm auf einer Website, in einem Podcast oder einem Theaterstück.

Die ZIS-Idee geht auf den französischen Verein Zellidja zurück, der bereits seit 1939 aktiv ist. Mut, Eigeninitiative, Neugier und Französischkenntnisse sind Voraussetzung, um an den dort vergleichsweise hohen Betrag von 900 Euro für eine mindestens vierwöchige Reise zu kommen, die in Coronazeiten nicht um den halben Globus, sondern auch nach Frankreich oder eines der Nachbarländer führen kann. Wer einen besonders guten Abschlussbericht abliefert, der darf noch einmal auf Tour gehen und bekommt dafür sogar 1100 Euro. Bewerben können sich 16- bis 20-jährige Jugendliche, die in einem Land ihrer Wahl ein selbst gewähltes Thema recherchieren.

Die Europäische Union (EU) möchte allen Jugendlichen, die 2022 18 Jahre alt werden, ein Geburtstagsgeschenk machen: Unter dem Motto „Discover EU“ können sie sich für ein kostenloses Interrail-Ticket bewerben und damit 30 Tage lang ganz Europa bereisen. Ziel ist es, europäische Kulturen und Traditionen zu entdecken, europäische Vielfalt zu erleben und Freundschaften zu schließen. Seit dem Start der Aktion im Jahr 2018 haben sich 350.000 Jugendliche für Travel-Pässe beworben. Ab 2022 wird „Discover EU“ ins Erasmus-Programm integriert, sodass noch deutlich mehr junge Europäer von dem Programm profitieren können. Die nächste Bewerbungsrunde startet im Frühjahr.

Der Verein Experiment vergibt jährlich mehrere Stipendien in Höhe von maximal 2000 Euro

Frankreich-Fans sollten beim Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) vorsprechen. Das DFJW will jungen Menschen bis 30 Jahren die Möglichkeit geben, ihr Nachbarland besser kennenzulernen. Dies ist im Rahmen vielfältiger Programme möglich – etwa bei einem „Stipendium für ein ausbildungsbegleitendes Praktikum“ oder unter dem Motto „Ferienjob in der Partnerstadt“. Bezahlt werden je nach Angebot Zuschüsse zu den Fahrt-, Aufenthalts- und Programmkosten oder auch ein Taschengeld. Zu Corona-Zeiten bemüht sich das DFJW zudem, „Austausch und Begegnungen im Rahmen des Möglichen aufrechtzuerhalten und beispielsweise in digitalen und hybriden Formaten weiterzuentwickeln“.

Ob Naturschutzprojekt in Australien, Englischunterricht in Marokko oder Theater-Workshops in Brasilien: Der Verein Experiment vergibt jährlich mehrere Stipendien in Höhe von maximal 2000 Euro. Gefördert werden Freiwilligenarbeit im Ausland ebenso wie interkulturelle Ferienprogramme, Au-pair-Aufenthalte und Schüleraustausch. Wer sich bewirbt, muss noch vor der Abreise sein Interesse unter Beweis stellen, indem er ein eigenständiges, persönlich konzipiertes Projekt durchführt. Dies kann zum Beispiel ein Vortrag in der Schule oder eine Aktion in der Kirchengemeinde sein.