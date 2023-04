Sicherheit

Das sind die größten Unfallgefahren mit dem E-Bike

E-Bike Unfälle können tödliche Folgen haben. Der ADFC bot auf der Freizeitmesse f.re.e 2023 ein Sicherheitstraining für E-Bikes an.

Plus Unfälle mit dem E-Bike ereignen sich plötzlich – lassen sich mit ein wenig Übung aber vermeiden. Der ADFC gibt Tipps, wie man immer sicher im Sattel bleibt.

Von Annemarie Rencken

Neben den aufgebauten Rampen könnte man die kleinen Hütchen fast übersehen, die Richard Kramschuster und sein Team vom ADFC Bayern in einem abgesteckten Teil der großen Halle verteilt haben. Ihre Stationen sind eben optisch nicht wirklich auffällig. Aber sie haben es in sich – denn bekanntlich steckt der Teufel ja bisweilen im Detail. Wer lernen möchte ein E-Bike sicher zu bedienen, braucht eben nicht nur Terrain, das Anstiege simuliert. Vielmehr kommt es auf gewisse Feinheiten an.

Und genau auf die hat es Kramschuster abgesehen. Er ist Vorstandsbeauftragter für Radfahrschulen des ADFC Bayern und leitet die Radfahrschule in München. Ein großer Punkt, der ihm wichtig ist: Viele Unfälle passieren schnell – lassen sich mit ein wenig Übung aber meist vermeiden. Das gilt insbesondere für E-Bikes, denn wer die unfallfrei bedienen möchte, sollte ein paar Dinge beachten.

