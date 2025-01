Reisen, so weit der Pass reicht: Das globale „Passport Ranking“ 2025

Der Globus kreiselt, die Welt dreht durch und das Jahr ist erst elf Tage alt. Eilmeldung: Donald Trump wünscht sich eine Insel zur zweiten Amtszeit. Ein bisschen Grönland als Besitz, den Panamakanal als Beigabe. Außerdem: Elon Musk schwatzt mit Alice Weidel über Gott, die Welt, den Mars und Adolf Hitler und beide meinen, die Zukunft Deutschlands auszuhandeln.

Die Länder der EU landen weit oben im „Power Passport Ranking“

Jetzt bitte nicht verzweifeln. Nicht die Zeitung knüllen, den Diercke Weltatlas entsorgen und das Jahr vorzeitig für beendet erklären. Nein! Denn wer sucht, der findet wahrscheinlich noch Trost in dieser Welt. Jetzt kann man zum Beispiel anhand einer Liste überprüfen, wie viel Freiheit er bietet, dieser Planet. Soeben hat die Beratungsfirma „Henley & Partners“ ihr „Global Passport Ranking“ des Jahres 2025 veröffentlicht. Eine Rangliste der Reisefreiheit, nach Nationen sortiert: Wie weit komme ich als Bürger mit Ausweis und Reisepass, mit und ohne Visum?

Am Ende der Tabelle versammeln sich die Nationen mit der geringsten Reisefreiheit. Letzte Plätze belegen Irak, Afghanistan und Syrien – Freiheits-Status ungeklärt. Und beim Blick auf das andere Ende, auf die Spitzenplätze, fragt man sich, warum die Europäische Union so gern belächelt und beschimpft wird. Die EU bleibt ein Bündnis der Freiheit, die Plätze drei und vier teilen Finnland, Spanien, Frankreich, Deutschland. In 192 Länder und Gebiete können Bürger dieser Nationen frei einreisen. Ohne Visum. Vor ihnen rangiert nur Japan – und noch ein asiatischer Staat.

Wer landet auf Platz eins im „Power Passport Ranking“?

Rang eins gehört der Nation mit dem mächtigsten Pass: Bürger von Singapur genießen visafreien Zugang zu 195 von 227 Ländern und Zielregionen weltweit, die das Passport Ranking listet. Aber kein Anlass für Neid unter Kontinentaleuropäern. Singapur erreichte im allgemeinen „Freedom in the World“-Freiheitsindex 2024 nur 48 von 100 Punkten. Diagnose „teilweise frei“, Mängel von Meinungs- bis Versammlungsfreiheit. Glücklich, wer solche Freiheiten nicht erst suchen muss.