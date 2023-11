In Ischgl singt Demi Lovato, in Schladming Robbie Williams

Kein Saisonbeginn ohne Party in den österreichischen Wintersportorten, das ist klar. Und doch wird der Winterstart ganz unterschiedlich gefeiert.

In vielen Wintersportorten hat das Drücken der Bergbahn-Startknöpfe längst Eventcharakter angenommen. Jetzt heißt es wieder: Auf die Bretter, Party, los! Die meisten Veranstaltungen in Österreich konzentrieren sich auf Ende November und Mitte Dezember - ob Mega-Livekonzert, Skirennen, Materialtest oder Galadinner. Ein Wegweiser zu den wichtigsten Feten zum Start in die Skisaison.

Ischgl: Hollywood-Glamour im Schnee

Stets mit Spannung erwartet wird die Bekanntgabe des Popstars, der das "Top of the Mountain Opening Concert" in Ischgl rockt. Am 25. November gibt die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin Demi Lovato den Startschuss für die neue Wintersaison in dem Tiroler Skiort. Im Gepäck der stimmgewaltigen Sängerin: eine unvergessliche Bühnenshow und Hitklassiker wie "Heart Attack", "Really Don´t Care" und "Solo". Das Live-Konzert startet um 18 Uhr am Parkplatz der Silvretta-Bahn in Ischgl. Genug Zeit also, um davor schon einmal auf die Bretter zu steigen. Denn ab 23. November öffnet die Silvretta Arena mit ihren 239 grenzübergreifenden Pistenkilometern von Ischgl nach Samnaun in der Schweiz ihren Skibetrieb.

Obertauern: Chart-Stürmer in der Schneeschüssel

Tradition hat auch der Event zum Saisonstart in Obertauern. So rockten allein in den vergangenen Jahren mit Culcha Candela, Glasperlenspiel, Andreas Bourani, Wanda, Josh, CRO und Die Toten Hosen topaktuelle Bands aus der deutschsprachigen Musikszene die Schneeschüssel im Salzburger Land. Am 2. Dezember bringen die österreichischen Chart-Stürmer "Pizzera & Jaus" mit Hits wie "Hooligans", "Eine ins Leben" oder "Liebe zum Mitnehmen" die Bühne zum Beben. Die ersten der 26 Seilbahn- und Liftanlagen gehen übrigens bereits am 24. November in Betrieb.



Schladming: "He's the one" - Robbie Williams im Doppelkonzert

Mit einem Doppelkonzert der Extraklasse zelebriert die steirische Region Schladming-Dachstein am 7. und 8. Dezember den Start in die Wintersaison. Jeweils um 20 Uhr gibt es im Planai-Stadion in Schladming kein Halten mehr, wenn Songs wie "Let Me Entertain You", "Angels", "Candy", und "She's the One" zum "Ski Opening Schladming-Dachstein" erklingen. Schon die Bühne ist ein Highlight - mit mehreren Hundert Quadratmetern kunstvoll integrierter LED-Walls und unzähligen Scheinwerfern. Eine perfekt choreografierte Pyrotechnik- und Lasershow rücken Robbie und seine Hits wie "Angels", "Candy", "Rock DJ" und "She's The One" ins richtige Licht. Show-Beginn ist an beiden Tagen um 20 Uhr. Als Support-Act rockt Österreichs Newcomer Nikotin die Bühne.



St. Anton: Skitest und Safety-Camp

Endlich wieder Skifoan heißt es von 1. bis 3. Dezember beim "Stanton Ski Open 2023". Und das wird in dem Tiroler Skiort mit Konzerten auf drei Bühnen und verschiedenen Foodtrucks gefeiert. Für Festivalstimmung sorgen am Freitag und Samstag heimische Cover- und Nachwuchsbands, DJs sowie Künstler wie der bayerische Liedermacher Oimara. Beim Arlberg Safety Camp in Kooperation mit der Bergrettung St. Anton am Arlberg sind am Samstag ein Lawinenvortrag sowie am Sonntag ein Praxistraining geplant. Traditionell stellen die Topmarken-Hersteller ihr aktuelles Ski- und Snowboard-Material kostenlos zum Testen auf den mehr als 300 Pistenkilometern zur Verfügung.



Lech am Arlberg: Skifahrende Sommeliers

Mit der Initiative "Arlberg Weinberg" will Lech/Zürs am Arlberg vom 7. bis 17. Dezember seinem Ruf als Gourmetdorf gerecht werden. Ein Programm, maßgeschneidert für sportliche Weinliebhaber: untertags Wintersport auf höchstem Niveau und abends Genießen auf höchstem Niveau. Nationale und internationale Winzer und Weingüter bringen Schätze und Highlights aus ihren Weinkellern an den Arlberg. Große Namen wie die Domaine de la Romanée Conti, das Gut Hermannsberg oder die Familie Perrin sind ebenso dabei wie österreichische Starwinzer. Ein besonderer Schwerpunkt gilt in diesem Jahr der Champagne.



Saalbach-Hinterglemm: Mekka der Clubszene

Der Berg ravt wieder. An die 1000 Raver aus aller Welt sorgen beim traditionellen "Rave on Snow" vom 14. bis 17. Dezember für einen besonders ausgelassenen Saisonauftakt in der Partyhochburg Saalbach-Hinterglemm. Bereits seit 30 Jahren lässt die Elite der DJ-Szene die elektronischen Beats auf dem Dorfplatz in Saalbach genauso wummern wie auf dem Plateau des 2095 Meter hohen Schattbergs und in verschiedenen Hütten sowie Lokalen an den Pisten. Die Sportler unter den Ravern nehmen vor oder nach dem Feiern die Abfahrten unter die Ski - insgesamt 270 Pistenkilometer stehen im Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang zur Wahl.

