Ischgl, St. Anton und Co.: So wird in den Skiorten das Saisonende gefeiert

Gaudi-Skirennen, Schneefeste, Livekonzerte: Die Skiorte lassen die Saison im wahrsten Sinne ausklingen. Neun ultimative Events zum Saisonende in Österreich, Italien und der Schweiz.

Viele Winterorte veranstalten zum Saison-Ende Events, um herrlichen Sonnenschein und feinen Firngenuss zu feiern. Der Partykalender mit den Events zum Winter-Kehraus reicht vom Dolomiti Ski Jazz-Festival über das Tanzcafé am Arlberg bis zu den Top of the Mountain-Konzerten in Ischgl. Eine Auswahl:

Grindelwald/Wallis: Hulapalu vor Eiger, Mönch und Jungfrau Das 24. Snowpenair-Festival der Jungfraubahnen findet am 25. und 26. März erstmals auf dem Männlichen auf 2222 Meter Höhe statt – mit Blick auf die mächtigen Zacken von Eiger, Mönch und Jungfrau. Dieses Jahr gibt sich als Volks-Rock’n Roller Andreas Gabalier die Ehre. Spätestens bei seinem Hit Hulapalu wird er die Zuschauer zum Toben bringen.

Das 24. Snowpenair-Festival der Jungfraubahnen findet am 25. und 26. März erstmals auf dem Männlichen auf 2222 Meter Höhe statt – mit Blick auf die mächtigen Zacken von Eiger, Mönch und Jungfrau. Dieses Jahr gibt sich als Volks-Rock’n Roller die Ehre. Spätestens bei seinem Hit Hulapalu wird er die Zuschauer zum Toben bringen. Sölden / Tirol : Elektrisierte Berge in Extended Version Sölden knüpft dieses Jahr wieder an seine Party-Tradition an und verwandelt sich beim Electric Mountain Festival, kurz EMF, vom 10. bis 14. April zum ultimativen DJ-Resort der Alpen – in einer „ Extended Version“ wird statt bisher an zwei Event-Tagen eine ganze Festivalwoche zelebriert. Von Montag bis Mittwoch gibt es DJ-Sets auf Skihütten, bevor sich am Donnerstag und Freitag das Festivalgelände am Giggijoch auf 2300 Meter Höhe in einen Dancefloor verwandelt. Dafür sorgen Oliver Heldens , Meduza, Hugel, Younotus und Julian Jordan .

zelebriert mit seiner Eventreihe „ “ einen ganzen Skifinale-Monat. Eröffnet wird der musikalische Reigen im April von dem britischen Singer-Songwriter am 30. März mit dem Top of the Mountain Spring Concert. Am , 9. April, gehört dann die Ischgl-Stage dem deutschen . lädt auf der Schweizer Seite auf der Alp am 23. April zum Frühlingsschneefest mit Gotthard ein. Am 30. April bringt dann der italienische Superstar beim Top of the Mountain Closing Concert Schnee und Herzen der Zuschauer zum Schmelzen. Neben den musikalischen Höhepunkten liefern kulinarische Veranstaltungen wie dine.around, sun.downer und die der Sterneköche Genussmomente für den Gaumen. St. Anton am Arlberg / Tirol : Südstaaten-Sound und Weißer Rausch In St. Anton am Arlberg steht das Wochenende vom 30. März bis 2. April ganz im Zeichen von Soul, Blues, Funk und Jazz: Mit Live-Konzerten in den Dorfstraßen und im Skigebiet von St. Anton sorgt das New Orleans meets Snow-Festival drei Tage lang für Südstaatenflair. Initiator der Konzertreihe ist der österreichische Musiker und Kabarettist Markus Linder . Die Marching Band unter seiner Leitung groovt traditionell am Freitag und Samstag durch die St. Antoner Fußgängerzone. Das legendäre Skirennen „Der Weiße Rausch“ findet dann am 22. April statt. 555 Skifahrer, Snowboarder und Telemarker starten dabei gemeinsam. Vor ihnen liegt eine neun Kilometer lange Abfahrt, bei der es 1350 Höhenmeter zu überwinden gilt.

Ab 2. April werden beim Tanzcafé die Sonnenterrassen und Bars der Lecher und Zürser Hotels zur Open-Air-Bühne. Unterschiedliche Bands bringen bis 16. April einen bunten Genre-Mix aus Swing und Funk, Soul und Pop, Jazz und R’n’B, Schlager und a cappella, Big Band und Electro auf Sonnenterrassen, in Skihütten und auf die neue Festivalbühne in . Alta Badia / Südtirol : Retro ist cool Am 9. und 10. April gibt es bei der „Ski Carousel Vintage Party“ in Alta Badia in den Südtiroler Dolomiten die gute alte Zeit zu erleben. Und das nicht nur auf den Pisten: Jede Bar und jedes Restaurant dekoriert, kocht und musiziert zu einer bestimmten Retro-Periode. Auf den Skihütten locken Menüs mit Spezialitäten aus der jeweiligen Zeit. Nostalgie wird auch beim Skirennen auf der La-Para-Piste am Sonntag groß geschrieben: Teilnehmen kann jeder, der möglichst alte Bretter unter den Füßen hat. Bei der Siegerehrung werden die Kostüme prämiert.

Beim „Snowbombing“ in vom 10. bis zum 15. April sorgen zahlreiche angesagte Größen der Clubszene wie Jamie XX, Groove Armada und für Stimmung. Obertauern / Salzburger Land : Skihasen auf Schatzsuche Spannend wird es in Obertauern im Salzburger Land zum Saisonfinale, wenn vom 13. bis 16. April das kultige Gamsleiten-Kriterium sein 15. Jubiläum feiert. Majestätisch thront die berühmte Gamsleiten über dem abgesteckten Areal oberhalb der Talstation und wartet darauf, dass die mehr als 1000 Schatzgräber zu buddeln beginnen. Insgesamt 30 Schatzkisten sind im Schnee versteckt, jede versehen mit attraktiven Sachpreisen oder hochwertigen Reisegutscheinen. Aber nur in einer der Truhen ist der Schlüssel zum Hauptgewinn - einem vollelektrischen BMW iX1 – versteckt.

