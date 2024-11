Skifoan! So sieht der Saisonbeginn in Österreich aus

Feierfreudige Skifans zählen bereits die Tage, bis es wieder heißt: Auf die Bretter, Party, los! Ob Mega-Livekonzert, Skirennen, Materialtest oder Galadinner: Das Drücken der Bergbahn-Startknöpfe hat längst Event-Charakter und eine große Anhängerschar, obwohl in diesem Jahr auf manchen Gletscher-Skigebieten, im Kaunertal etwa, der Betreib schon angelaufen ist. Ein Wegweiser zu den wichtigsten Feten zum offiziellen Start in die Skisaison.



Ischgl: Höher als der Himmel

Mehr als 27 Millionen verkaufte Alben, 218 Millionen verkaufte Singles, 43 Milliarden generierte Streams - das klingt nach dem passenden Megastar für das „Top of the Mountain Opening Concert“ in Ischgl. Die britische Sängerin und Songwriterin Ellie Goulding gibt dort am 30. November den Startschuss für die Wintersaison. Eine coole Bühnenshow und Klassiker wie „Love me like you do“ sorgen für Gänsehautmomente. Das Live-Konzert startet um 18 Uhr am Parkplatz der Silvrettabahn in Ischgl. Genug Zeit also, um davor schon einmal auf die Bretter zu steigen. Denn ab 28. November öffnet die Silvretta Arena mit ihren 239 grenzübergreifenden Pistenkilometern von Ischgl nach Samnaun in der Schweiz ihren Skibetrieb.



Obertauern: Scooter in der Schneeschüssel

Tradition hat auch das Event zum Saisonstart in Obertauern. Am 29. November bringt die deutsche Kultband Scooter mit Frontmann H. P. Baxxter mit Tophits wie „God Save the Rave“ und „Hyper Hyper“ die Bühne zum Beben. Die ersten der 26 Seilbahn- und Liftanlagen gehen übrigens bereits am 22. November in Betrieb und erschließen erstes Abfahrtsglück für diesen Winter. Ob der Schnee schon für den Kick auf der berühmten Gamsleiten 2 reicht - mit 45 Grad eine der steilsten Pisten Europas –, das weiß nur Frau Holle.



Schladming: Drei Tage, drei Shows, drei Ikonen

Gleich mit drei internationalen Superstars zelebriert die steirische Region Schladming-Dachstein vom 6. bis 8. Dezember den Start in die Wintersaison. Den Anfang macht der kanadische Sänger und Songwriter Bryan Adams, der aktuell mit seiner „So Happy It Hurts“-Tour die Konzerthallen füllt. Bei Hits wie „Summer of 69“ oder „Everything I Do (I Do It For You)“ kann garantiert jeder mitsingen. Am zweiten Konzertabend folgt der britische Künstler Sting mit Songs aus der Zeit mit „The Police“ und Solohits wie „Englishman In New York“. Am dritten Abend steht Simply Red auf der Bühne des Schladminger Planai-Stadions und läutet das Jubiläumsjahr 2025 ein, in dem die Band ihr 40-jähriges Bestehen feiert.



Ramsau am Dachstein: Langlauf-Leckerbissen

Ganz ohne internationale Musikstars kommt man im benachbarten Ramsau am Dachstein aus. Seit mehr als 20 Jahren treffen sich hier vom 5. bis 8. Dezember die Langlauf-Fans zum „Nordic Winter Opening“ und zelebrieren den Loipensport in allen Facetten. Techniktraining, Themen-Workshops, Materialtests und Krafttraining-Workshops für mentale Balance und Fitness stehen auf dem Programm. Zu den Highlights des Openings zählt unter anderem ein Biathlon-Schießstand.



Sankt Anton: Foodtrucks, Skitest und Safety Camp

Endlich wieder “Skifoan” heißt es vom 6. bis 8. Dezember beim „Stanton Ski Open 2024“. Und das wird gefeiert mit Konzerten auf drei Bühnen und verschiedenen Foodtrucks. Für Festivalstimmung sorgen am Freitag und Samstag heimische Cover- und Nachwuchsbands, DJs sowie Künstler. Sicherheit am Berg ist ebenfalls wieder ein wichtiges Thema: In Kooperation mit der Bergrettung Sankt Anton am Arlberg sind am Samstag ein Lawinenvortrag sowie am Sonntag ein Arlberg Safety Camp am Galzig geplant.



Lech am Arlberg: Skifahrende Sommeliers

Mit der Initiative „Arlberg Weinberg“ wird Lech/Zürs am Arlberg vom 7. bis 15. Dezember seinem Ruf als Gourmetdorf mehr als gerecht. Ein Programm, maßgeschneidert für sportliche Weinliebhaber: untertags Wintersport auf höchstem Niveau und abends Genießen auf höchstem Niveau. Österreichische Winzer bringen Schätze aus ihren Weinkellern an den Arlberg. Ein Schwerpunkt gilt in diesem Jahr dem Sauvignon Blanc. Auch der Wettbewerb „Best Bottle Award“, bei dem sich die Lecher und Zürser Betriebe um die Auszeichnung der besten Flasche bewerben, ist dem Sauvignon Blanc gewidmet. Novum: Unter dem Motto „Skiing with Austrian Wine“ kann man gemeinsam mit einem österreichischen Winzer die Pisten von Rüffikopf, Kriegerhorn, Madloch & Co. erkunden.



Saalbach: Erst die Sportfreunde dann die Raver

Dass man in der Partyhochburg Saalbach-Hinterglemm feiern kann, das wissen alle Partylöwen unter den Wintersportlern. Los geht es vom 6. bis 8. Dezember mit dem „Bergfestival“. Zum Zehn-Jahres-Jubiläum sorgen Livebands wie die Sportfreunde Stiller, Feine Sahne Fischfilet, Mando Diao und Das Lumpenpack für einen ausgelassenen Saisonauftakt. Szenenwechsel ist dann vom 12. bis 15. Dezember angesagt, wenn tausende Raver aus aller Welt sich zum traditionellen „Rave on Snow“ treffen. Bereits zum 31. Mal lässt die Elite der DJ-Szene die elektronischen Beats auf dem Dorfplatz in Saalbach, auf dem Plateau des 2095 Meter hohen Schattbergs und in verschiedenen Hütten und Lokalen entlang der Pisten wummern.

Sabine Metzger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Saisonbeginn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ischgl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis