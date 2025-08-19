Vier Tipps für das perfekte Sommerfoto

Wie geht das eigentlich, den Sommer im Foto festzuhalten? Die Bilder des Misslingens kennen alle: matte Farben, kaum Kontraste, langweilige Bilder, obwohl das Motiv so gut aussah. Wir haben beim Chef-Fotografen der Deutschen Presse-Agentur Michael Kappeler nachgefragt, ob er uns seine Tipps fürs perfekte Sommerbild geben kann. Hier ist seine Antwort, exklusiv für unsere Leserinnen und Leser:

Das beste Sommerfoto ist eigentlich leicht gemacht. Das Geheimnis ist lediglich, auf das richtige Licht zu achten. Für ein gutes Sommerfoto brauchen wir natürlich Sonnenschein im Bild. Wir brauchen weiches, sanftes Sonnenlicht und das gibt’s leider nur für Frühaufsteher oder für Leute mit Geduld. Am besten fotografieren wir (mit dem Licht) nur in den ersten Stunden nach Sonnenaufgang und frühestens wieder eine Stunde vor Sonnenuntergang. Nur dann ist das Licht so golden, sanft und weich und zaubert die perfekte Sommerillusion und den Glanz in die Augen.

Achten Sie dabei auch mal auf die langen Schatten – die gibt’s auch nur morgens und abends und können toll zur Bildgestaltung beitragen. Mittags ist fotografieren tabu.

Wer tagsüber fotografieren und vielleicht kein Porträt machen muss, sondern nur eine stimmungsvolle Landschaft fotografieren will: Trauen Sie sich gerne mal voll gegen das Licht zu fotografieren und mit dem richtigen Weitwinkel sogar die Sonne mit aufs Bild zu bringen. Die Menschen erscheinen dann vielleicht als Silhouette im Gegenlicht. Aber mit der Sonne haben wir dann den Sommer voll im Bild eingefangen. Wer noch eine klassische Kamera und kein Smartphone benutzt, macht dabei die Blende ganz zu – dann erscheint die Sonne wie im Klischee mit vielen Strahlen.