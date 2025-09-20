Vorsicht! Deshalb sind Betrüger vor allem auf Daten von deutschen Reisenden scharf

Cyberkriminelle haben keine Probleme, mit der Digitalisierung Schritt zu halten. Dem VPN-Provider und Sicherheitsdienstleister Nord VPN zufolge widmen sich Übeltäter zunehmend dem Datenklau von Reisedokumenten jeder Art. Denn gestohlene Identitäten sind für Kriminelle ein Bombengeschäft.



Dabei richtet sich der Preis nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, die Kosten für gescannte Reisedokumente, Passbilder, Führerscheine und Aufenthaltsgenehmigungen richten sich nach Qualität und vor allem nach dem Wert des Staats, der sie ausgestellt hat. Die Preise schwanken also erheblich; sie liegen zwischen 10 und 1600 Euro. Auch Treuekonten von Airlines mit vielen Meilen können bis zu 600 Euro bringen. Am teuersten jedoch sind EU-Pässe, die bis zu 5500 Euro erzielen und dem Käufer automatisch die Türen zu 27 EU-Staaten öffnen. Der deutsche Pass ist also besonders begehrt.

So leicht kann man sich mit falscher Identität legitimieren

Ein Grund, warum persönliche Ausweisdokumente und Pässe so begehrt sind, liegt am Geiz vieler Online-Plattformen. Denn die sparen sich die hohen Sicherheitskosten bei der Identitätsprüfung von Kunden und erleichtern damit Ganoven den Datenklau. Ein gescannter Reisepass oder Personalausweis plus ein Selfie reichen oft schon aus, um sich bei einer Transaktion auf Webseiten zu legitimieren. Es ist egal, ob es sich um eine Buchung von Flug und Hotel oder einen Visums-Antrag handelt – inzwischen liefern Reisende hochsensible Daten via Internet arglos ab, und das nutzen Cyberdiebe aus. Sie bearbeiten gestohlene Dokumente mit Deepfake-Technologien, um das Gesicht des Opfers zu kopieren. Dank dieser Kombination aus entwendeten Daten und KI-gestützter Imitation können sie falsche Konten eröffnen und jede Art von Dienstleistung in Anspruch nehmen, Wohnungen anmieten, Reisen buchen – und das alles im Namen einer anderen Person.

Mit Trojanern und Viren werden Daten abgegriffen

Die populärste Art und Weise, die Daten fremder Menschen abzugreifen, bleibt immer noch, Laptops, Smartphones oder Tablets mit Schadsoftware (Trojaner, Viren, Würmer) anzugreifen. Die Malware sucht nach sensiblen Dateien, die auf dem Gerät gespeichert oder mit Cloud-Diensten synchronisiert sind, beispielsweise den E-Mail-Posteingang oder Reiseordner. Eine gespeicherte Kopie des Reisepasses oder Visums landet auf diese Weise direkt beim Hacker.



Gefälschte Webseiten von Reiseanbietern, Fluggesellschaften und für Visumsanträge gehören ebenfalls zum Repertoire von Datendieben. Vor allem mit Phishing werden Kunden auf betrügerische Internetseiten geleitet, auf denen sie dann ahnungslos ihre persönlichen Daten eingeben. Die Websites von Anbietern, Check-in-Seiten oder Portale für elektronische Reisegenehmigungen bzw. Visa-Antragseiten sind kaum von den echten zu unterscheiden. Besonders in Stresssituationen, also zum Beispiel bei Verspätung oder gar Streichung eines Fluges, suchen die meisten einfach nur online nach ihrer Airline, um Hilfe zu erhalten. Niemand achtet in der Hektik auf die korrekte Webadresse. Das haben zum Beispiel Cyberdiebe spektakulär im vergangenen Jahr bei der Lufthansa ausgenutzt, sodass die Airline auf ihren eigenen Websites vor gefälschten LH-Seiten warnen musste.

Cloud-Zugang mit Passwörtern absichern

Ein weiterer Schwachpunkt sind ungesicherte Cloud-Links. So praktisch es auch ist, von überall auf der Welt auf Reisepass, Visum und andere persönliche Dokumente zugreifen zu können, Nutzer sollten auf jeden Fall ihren Cloud-Zugang mit sicheren Passwörtern, am besten mit Zwei-Wege-Authentifizierung, absichern. Zudem sollte alles verschlüsselt werden. Ein Cloud-Zugang mit öffentlichen Freigaberechten, damit er von mehreren Nutzern angesteuert werden kann, bietet immer ein potenzielles Einfallstor. Cyberkriminelle können dank raffinierter und erweiterter Suchanfragen (Google Dorking) inzwischen so gut wie jede Sicherheitslücke finden.



Zu guter Letzt ist trotz aller raffinierten Cyberklaumethoden analoger Diebstahl noch längst nicht aus der Mode gekommen. Gestohlene Reisepässe und Ausweise landen ebenfalls auf Darkweb-Marktplätzen. Und - aufgepasst - selbst eine weggeworfene Bordkarte kann genug Infos enthalten, die ein Gauner missbrauchen kann.