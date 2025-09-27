Das Hotel Sonnenhof in Burgau überzeugt durch seine inneren Werte

Sonnenhof. Der Name wirkt schon sehr verlockend, vor allem wenn man bei einer Tour quer durch Schwaben den ganzen Tag im Regen geradelt ist. Von außen wirkt das Hotel in Burgau ziemlich kastig. Es überzeugt tatsächlich mehr durch seine inneren Werte. Also Räder schnell abgestellt und hinein zur Rezeption. Für die Sauna leider zu spät dran gewesen. Hätte den Beinen gutgetan. Die Zimmer modern und klar, wie man es heutzutage hat: etwas Holz, hohe schwarze Rückwand am Bett, dazu ein sehr geräumiges Bad.

In Burgau klappern die Störche in der Abenddämmerung

Icon vergrößern Sonnenhof Foto: Hotel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sonnenhof Foto: Hotel

Wer Glück hat, schaut vom Balkon über die hübsche, rote Dächerlandschaft von Burgau auf die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und kann den Störchen in der Abenddämmerung beim Klappern zuhören.

Das Hotel Sonnenhof überzeugt mit seinem Frühstücksbuffet

Seine große Qualität entwickelt der Sonnenhof allerdings am Morgen. Das Frühstücksbuffet zieht nicht nur Hotelgäste an. Denn es gleicht mehr einer langen Brunch-Tafel. Die Klassiker alle da. Croissants, Rührei, Müsli, Obst. Aber auch Gemüsesticks und Tomate-Mozzarella. An einem Regentag könnte man jetzt auch locker zur Weißwurst oder zum Fleischküchle mit verschiedenen Salaten übergehen. Viele Burgauer und Burgauerinnen tun das wohl auch und treffen sich hier zum Frühstücken. Doch die Sonne scheint. Zeit, den Sonnenhof zu verlassen und die Satteltaschen auf die Räder zu schnallen.

Info: Burgau-Hotel Sonnenhof, Kapuzinerstraße 3, D-89331 Burgau, Tel. +49 8222 918230, info@sonnenhof-burgau.de, DZ ab 127 Euro. https://sonnenhof-burgau.de