Deutscher Türsteher auf Mallorca festgenommen: Hat er einem Touristen den Schädel gebrochen?

Die spanische Nationalpolizei hat auf Mallorca in der Nacht von Samstag, 26. Juli 2025, auf Sonntag einen deutschen Türsteher verhaftet. Das Mallorca Magazin berichtet unter Berufung auf Angaben der Nationalpolizei, dass der Deutsche verdächtigt wird, einem Gast einer Diskothek an der Playa de Palma mit einem Faustschlag den Schädel gebrochen zu haben. Offenbar waren Türsteher und Gast zuvor in einen Streit geraten.

Mallorca: Schweizer offenbar von deutschem Türsteher verletzt

Laut des Berichts der Mallorca Zeitung hatte der Türsteher dem Gast aus der Schweiz den Zugang in die Diskothek verwehrt. Letzterer fing daraufhin an, lautstark zu protestieren. Auch von Beschimpfungen ist in dem Bericht die Rede. Daraufhin soll der Türsteher den Schweizer zweimal getreten haben. Die Tritte überstand der Tourist unverletzt, doch es folgte ein Faustschlag auf den Kopf.

„Durch den Schlag fiel der junge Mann rücklings zu Boden und schlug mit dem Kopf heftig auf, wodurch er sich eine Schädelfraktur zuzog und einen Zahn verlor“, berichtet der spanische Fernseh- und Radiosender antena3. Demnach eilten mehrere Personen zum Ort des Geschehens und leisteten Erste Hilfe. Kurze Zeit später trafen Polizei und Rettungsdienst ein.

Die Rettungskräfte stellten bei dem Opfer laut dem Mallorca Magazin ein Schädel-Hirn-Trauma fest. Der Schweizer wurde in diesem ernsten Zustand auf die Intensivstation des Krankenhauses Son Espases gebracht.

Playa de Palma: Türsteher flieht nach Faustschlag – wird aber gefasst

Der mutmaßliche Täter floh nach seiner Attacke, wurde wenige Stunden nach dem Vorfall aber von Polizisten der Bürgerwache der Nationalpolizei gefasst, berichtet antena3. Der Deutsche wurde unter Verdacht auf Körperverletzung festgenommen. Mittlerweile hat die Mordkommission Ermittlungen aufgenommen. Wegen der schweren Verletzungen des Schweizers steht eine Anklage wegen schwerer Körperverletzung im Raum.

Übrigens: Auf Mallorca sorgt die Ausbreitung von Schlangen für Aufsehen – und ein Fall, bei dem eine Deutsche ihren eigenen Tod vortäuschte, um der Justiz zu entkommen. Außerdem wurde eine Frau im Wasser attackiert und es geht die „Magaluf-Gruppe“ auf Mallorca um.