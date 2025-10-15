Mallorca-Bucht als Militär-Hotspot: Hier legte das US-Kriegsschiff an

Für deutsche Urlauber gehört Mallorca jedes Jahr zu den beliebtesten Reisezielen. Normalerweise ist die Baleareninsel für ihre traumhaften Sandstrände und malerischen Buchten bekannt. Zuletzt rückte die populäre Urlaubsinsel jedoch aus einem völlig anderen Grund in den Vordergrund: Eines der mächtigsten und teuersten US-Kriegsschiffe hatte vor Kurzem in der Bucht von Palma angelegt. Das steckt dahinter.

Kriegsschiff vor Mallorca: Ankunft in der Bucht von Palma

Wie unter anderem die spanische Zeitung El Confidencial Digital berichtete, handelte es sich bei dem Kriegsschiff um die „USS Gerald R. Ford“, den größten und modernsten Atomflugzeugträger der Welt. Wie der offiziellen Webseite der US-amerikanischen Navy zu entnehmen ist, hatte das Kriegsschiff zuletzt in Norwegen Halt gemacht. Das Schiff, das derzeit im Zuständigkeitsbereich des US-Europakommandos eingesetzt ist, lief demnach am 12. September 2025 zu einem geplanten Hafenbesuch in Oslo ein. Zuvor war die Gerald R. Ford in der Nordsee im Einsatz. Laut den Daten von Marine Vessel Traffic, einer Webseite, die die globale Bewegung von Schiffen dokumentiert, befand sich das Flaggschiff auch am 24. September noch westlich von Dänemark.

Mehrere spanische Medien meldeten daraufhin einstimmig, dass das Kriegsschiff anschließend Kurs auf die spanische Urlaubsinsel Mallorca nehmen soll. Nach Angaben der mallorquinischen Zeitung mallorcadiario.com war der Schiffsgigant mit einer Länge von mehr als 330 Metern und einer Kapazität für bis zu 90 Flugzeugen jedoch zu groß, um im Hafen von Palma anzulegen und steuerte stattdessen die Bucht von Palma an. Dort traf er schließlich am Freitag, dem 3. Oktober 2025, ein. Wie unter anderem die Mallorca Zeitung berichtete, war das riesige Militärschiff am Morgen eingefahren und lag bis zum 8. Oktober vor Anker. In dieser Zeit durften die rund 4500 Besatzungsmitglieder Urlaub auf der beliebten Ferieninsel machen, bevor es zurück auf See ging.

Nach Ankunft von Kriegsschiff auf Mallorca: Wie war die Stimmung auf der Insel?

Die Meldungen über das geplante Einlaufen des US-Kriegsschiffs sorgten in Hinblick auf die aktuelle geopolitische Lage bereits vor dessen Ankunft für politische Spannungen in Spanien. Wie die Regionalzeitung der Balearen Última Hora berichtete, hatte die Europaabgeordnete der Partei Podemos, Irene Montero, die Regierung zuvor aufgefordert, die Ankunft und Einfahrt von US-Militärschiffen in die Bucht von Palma nicht zu genehmigen. Sie warnte, dass dieser Zwischenstopp „die Komplizenschaft der Vereinigten Staaten mit dem Völkermord in Palästina zeigt und gleichzeitig ihren Willen, dass sie auch in Europa das Sagen haben, deutlich macht“.

Laut der Tageszeitung Diario de Mallorca hatte sich auch die spanische Partei Esquerra Unida de Balears (EUIB) zu Wort gemeldet und gefordert, dass der US-amerikanische Flugzeugträger „vorbeifahren” solle. Die Plattform „Mallorca per la Pau“ (Mallorca für den Frieden) hatte unterdessen für den 3. Oktober 2025 zu einer Demonstration aufgerufen. Damit sollte die Ablehnung gegenüber der Anwesenheit des Atomflugzeugträgers in der Bucht von Palma deutlich gemacht werden. Der Sprecher der konservativen Partei PP, Sebastià Sagreras, betonte laut Última Hora hingegen, dass die Anwesenheit von Flugzeugträgern in Palma bereits unter allen Regionalregierungen stattgefunden habe. Er hob außerdem hervor, dass Spanien Teil der NATO sei, die Sicherheitsgarantien biete: „Es wäre doch absurd, wenn sie keinen Zwischenstopp machen dürften, zumal sie wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen“, wurde der Sprecher in dem Bericht zitiert.

Touristen, die sich zur selben Zeit in Palma aufhielten, konnten unterdessen diesen seltenen Anblick auf das riesige US-Kriegsschiff bestaunen. Das Nachrichtenportal Der Westen befragte in diesem Zuge mehrere Urlauber vor Ort, was sie von der Ankunft der USS Gerald hielten. Während einige die unmittelbare Präsenz des Schiffes nicht zu stören schien, sahen andere den Aufenthalt der zahlreichen US-Amerikaner auf der Urlaubsinsel eher kritisch. Ein Einheimischer, der ebenfalls vom Nachrichtenportal befragt wurde, sagte, dass er die Anwesenheit des Kriegsschiffes „nicht gut“ finde und wolle, dass sie die Insel wieder verlassen.

Nicht das erste US-Kriegsschiff vor Mallorca

Es handelte sich dabei nicht um den ersten Besuch eines US-Flugzeugträgers auf Mallorca. Berichte der Mallorca Zeitung zeigen, dass bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Schiffe dieser Art auf der Insel Halt gemacht haben. Zuletzt hatte die „USS Harry S. Truman“ im Juli 2022 in der Bucht von Palma angelegt.