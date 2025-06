Ehemalige First Lady der USA urlaubt auf Mallorca: In diesem Restaurant essen die Obamas

Mallorca ist nicht nur die Lieblingsinsel der Deutschen, sondern auch viele internationale Promis lassen es sich auf der größten Baleareninsel gut gehen. So wurde auch die ehemalige First Lady der USA auf Mallorca gesichtet – zusammen mit ihren beiden Töchtern Malia und Sasha. In welchem Restaurant sie essen waren und wo der ehemalige amerikanische Präsident ist, lesen Sie hier.

Obamas auf Mallorca: Wo wurden sie gesehen?

Michelle Obama und ihre beiden Töchter waren vergangenen Freitag beim gemeinsamen Mittagessen im Lobster Club in Puerto Portals, wie das Mallorca Magazin berichtet. Der Lobster Club ist ein „In“-Restaurant und befindet sich direkt an der Promenade in Puerto Portals. Neben dem Restaurant lockt die Lokalität mit einem Infinity-Pool mit Blick aufs Meer, großzügigen Liegen und DJ.

Das Restaurant serviert gehobene Küche. Die Preise für eine Vorspeise liegen der aktuellen Speisekarte zufolge zwischen 14 Euro für eine Gazpacho (kalte Gemüsesuppe) und 52 Euro für einen Hummersalat. Wer 50 g Kaviar mit Blinis wählt, zahlt 145 Euro. Die Hauptspeisen reichen von 38 Euro für ein gebratenes Hähnchen bis 75 Euro für „Surf and Turf“, in diesem Fall ein halber Hummer und ein 160g Rinderfilet. (Stand 26.06.2025)

Die Küche und die Preise sind zwar gehoben, allerdings spiegelt sich das nicht in den Bewertungen der Gäste wider. Auf Tripadvisor hat das Restaurant lediglich 2,5 von fünf Punkten. Auf Google sind es 3,7 von fünf. (Stand 26.06.2025)

Obamas auf Mallorca: Wo wohnen sie?

Laut dem Mallorca Magazin landete Michelle Obama am Donnerstagabend in Palma und wurde anschließend von einem auffälligen Sicherheitskonvoi ins Innere der Insel gebracht. Neben privaten Leibwächtern kümmerte sich die Guardia Civil um die Sicherheit der ehemaligen First Lady und ihrer Kinder.

Sie residieren in der exklusiven Finca Xarbet bei Llubí, einer weitläufigen und elegant gestalteten Luxusresidenz. Diese gehört dem ehemaligen US-Botschafter Costos und seinem Partner Michael Smith. Das Anwesen soll schon vielen Politikern und Prominenten als diskrete Unterkunft gedient haben.

Obamas auf Mallorca: Wo ist Barack Obama?

Beim Mittagessen im Lobster Club war der frühere US-Präsident Barack Obama nicht mit dabei. Dem Mallorca Magazin zufolge gibt es allerdings Gerüchte, dass auch er auf Mallorca ist. Gesichert sind diese Informationen aber nicht.

