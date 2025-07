„Ich hätte tot sein können“: Ex-Box-Weltmeister auf Mallorca von Auto „weggefetzt“ – so schwer ist er verletzt

Sorgen um Sven Ottke: Der ehemalige Doppel-Weltmeister im Boxen, der in seiner aktiven Zeit keinen einzigen Kampf verlor, ist bei einem Unfall auf Mallorca verletzt worden. Nach Informationen der Bild war der 58-Jährige in dem Ort Puigderrós, der sich im Süden der Baleareninsel befinden, auf dem Fahrrad unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde. Mittlerweile haben sich Ottke selbst und sein früherer Trainer Ulli Wegner zu dem Vorfall geäußert.

Unfall auf Mallorca: Ottke von Auto „weggefetzt“

Er wurde von einem Auto „weggefetzt“, beschrieb Ottke den Unfall im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Demnach war er am Montag, dem 14. Juli 2025, mit dem Fahrrad auf der rechten Seite einer Straße unterwegs und wollte in die Linksabbiegerspur einbiegen. „Dann wurde ich von der Autofahrerin erfasst. Sie hat mich komplett übersehen“, erinnerte sich Ottke im Interview mit der Bild. „Er wurde einfach umgefahren“, bekräftigte Wegner im Gespräch, ebenso mit der Bild.

„Durch den Aufprall lag ich auf dem Asphalt, war aber bei Bewusstsein. Dann ging alles sehr schnell“, verriet Ottke. Nach dem Unfall wurde Ottke in ein Krankenhaus in Palma eingeliefert. Dort wurden ein doppelter Schienbeinbruch am linken Bein und eine Fraktur in der Schulter festgestellt. Der Schienbeinbruch wurde laut dpa-Informationen einen Tag nach dem Unfall operiert, die Schulter soll konservativ behandelt werden. „Die linke Schulter ist kaputt, die lassen sie so“, erklärte Ottke der dpa.

Mittlerweile gehe es ihm den Umständen entsprechend gut, er nimmt Antibiotika und Schmerzmittel. „Ich kann natürlich noch nicht wieder laufen, sondern nur einige Zeit sitzen und muss dann wieder ins Bett“, sagte Ottke der Bild. Er könne von seinem Krankenhausbett die Kathedrale von Palma sehen, worauf er allerdings gern verzichtet hätte. „Ich hätte tot sein können“, blickte er zurück.

Unfall auf Mallorca: Ottke besitzt auf der Insel eine Wohnung

Am Mittwoch, dem 16. Juli 2025, bekam Ottke Besuch von Wegner. „Gut, dass er noch auf der Insel war. Ja, wir sind schon sehr dicke miteinander. Vergleichbar mit einem Vater-Sohn-Verhältnis“, erklärte Ottke. Mit seinem 83 Jahre alten Ex-Trainer hatte er laut Bild-Informationen in der Woche vor seinem Unfall Urlauberinnen und Urlauber in einem Ferienklub trainiert. Eine Tätigkeit, der das Gespann seit einigen Jahren nachgeht.

Ottke besitzt eine Wohnung in Palma, der Hauptstadt von Mallorca. Auf der Insel spielt er häufig Golf – und unternimmt gerne Radtouren. Ob er letzteres Hobby nach einer hoffentlich schnellen Genesung beibehält, wird sich zeigen. Laut der dpa will sich Ottke in Deutschland von dem Unfall erholen, er organisiert bereits einen Rücktransport. „Ich hoffe, in zwei, drei Tagen werde ich mit dem ADAC nach Hause geflogen. Zunächst geht es nach Baden-Baden. Danach dann weiter nach Karlsruhe. Wahrscheinlich muss ich im Rollstuhl transportiert werden“, sagte Ottke der Bild.

Übrigens: Eine deutsche Mallorca-Auswanderin täuschte ihren Tod vor, um der Justiz zu entgehen. Zuletzt kam es auf Mallorca außerdem zu anti-deutscher-Stimmung, die von deutschen Politikern kritisiert wurde.