Hat Mallorca eine eigene Flagge?

Als wichtiger Teil der balearischen Inseln sind die Mallorquiner stolz auf ihre Heimat. In jüngster Zeit verliehen die Bewohner ihrem Unmut über Massentourismus und Urlauberschwemme Ausdruck - es kam zu Demonstrationen bis zu behördlichem Vorgehen gegen illegale Ferienunterkünfte. Der Stolz der Menschen auf Mallorca mit seinen schönen Ecken drückt sich derweil seit unzähligen Jahren auch in anderer Form aus: Die traditionellen Farben gelb-rot werden auf Mallorca durch ein zentrales Motiv auf lilafarbenem Hintergrund ergänzt - ein Gebäude, das für die Insel besondere Strahlkraft hat.

Wie sieht die Flagge der Balearen aus?

Im westlichen Mittelmeer gelegen, ist Mallorca die größte der fünf bewohnten Balearen-Inseln. Als Urlaubsdestination gut zu erreichen hat sie nicht nur bei uns Deutschen einen äußerst hohen Stellenwert - kein Wunder, bietet die Insel doch kulturell wie landschaftlich mit Bergen wie Stränden, kleinen wie größeren Orten mit Charme, neben der Möglichkeit zu reichlich Action auch viele Optionen, um sich entspannen zu können.

Mit rund 900.000 Einwohnern befinden sich vier Fünftel der Bewohner der Balearen auf Mallorca. Das geht aus Angaben der Inselverwaltung von Mallorca hervor. Jede der Inseln verfüge über einen eigenen Inselrat, administrativ und politisch kontrolliere jedoch die Regierung der Balearen das gesamte Gebiet. Palma als Hauptstadt der Balearen ist zugleich Hauptstadt von Mallorca und zeige, wie wichtig diese für die Insel(n) ist.

Die Flagge der Balearen ist recht einfach gehalten, wie die Flaggenkunde-Seite Flags Of The World (FOTW) beschreibt. Sie zitiert dabei aus dem Gesetz- und Amtsblatt des spanischen Staates aus dem Jahr 1983. So solle die Flagge der Autonomen Gemeinschaft der Balearen aus vier roten vertikalen Streifen auf gelbem Grund bestehen - „mit einem Viertel im oberen linken Teil, violett mit einer weißen, fünftürmigen Burg“. Weiter heißt es aber auch, dass jede Insel ihre eigene Flagge und ihre eigenen Symbole haben könne, die vom jeweiligen Inselrat festgelegt werde.

Übrigens: Lohnt sich der Urlaub auf Mallorca in diesem Jahr?

Welche Bedeutung hat die Flagge von Mallorca?

Bei der benannten „Burg“ handelt es sich FOTW nach um den Königspalast La Almudaina. Dieser ist eigenen Angaben zufolge offizielle Residenz des Königs und der Königin, wenn sie sich auf Mallorca aufhalten. Gegenüber der Kathedrale von Palma gelegen, bildet es zusammen mit dieser die Wahrzeichen der Hauptstadt der Balearen.

Die Reformen 2007 unter König Juan Carlos I. hätten auch Auswirkung auf das Verfassungsrecht gehabt, aber den beschreibenden Abschnitt der Flagge bestätigt. Nach dieser gilt unverändert, dass die Flagge der Balearen zugleich die Flagge von Mallorca ist. Mallorca selbst hat sozusagen keine eigene Flagge.

Übrigens: Angesichts neuer Regeln und verschärften Strafen müssen Urlauber auf Mallorca künftig einiges beachten.