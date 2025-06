Kunst und Kultur auf Mallorca: Die besten Museen und Galerien der Insel

Mallorca lockt jedes Jahr tausende Besucher an, die in der Hauptstadt Palma bummeln oder an den Stränden der Insel entspannen wollen. Doch auch für Kunstliebhaber bieten sich viele Möglichkeiten: von Museen verschiedener Ausrichtungen bis hin zu Kunstgalerien sämtlicher Epochen. Das sind die besten Museen und Galerien auf Mallorca, ausgesucht nach den Empfehlungen der Tourismus-Plattform Illes Balears und den besten Bewertungen auf Tripadvisor.

Die besten Museen auf Mallorca: Das Museum Es Baluard Museu d‘Art Modern i Contemporani de Palma

Das Kunstmuseum bietet Gemälde, aber auch Kunstwerke aus den Bereichen der Bildhauerei und Fotografie. Einige ausgestellte Werke stammen vom bekannten Künstler Pablo Picasso. Andere Objekte kommen aus der Kunstbewegung der Balearen seit dem 20. Jahrhundert, wie Illes Balears berichtet. Es werden dort auch temporäre Ausstellungen, Workshops und Seminare angeboten.

Das Gebäude an sich liegt an dem Schutzwall, der Palma einst umgab. Es ist drei Stockwerke hoch und mit Rampen und Innenbalkonen verbunden. Oberlichter sorgen für Beleuchtung. Laut Illes Balears eröffnete das Museum 2004.

Adresse:

Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Sonntag von 10 bis 15 Uhr

Preise:

Reguläres Ticket: 6 Euro

Reduzierter Preis: 4,50 Euro

Freier Eintritt: Unter 12 Jahren

Auf Mallorca: Das Museum Fundació Juan March

Das Museum Fundació Juan March liegt ebenfalls in Mallorcas Hauptstadt Palma. Die spanische Kunst im Museum stammt aus dem 20. Jahrhundert und der Nachkriegszeit und ist in Dauer- und temporären Ausstellungen zu bestaunen. Die Werke sind etwa von Picasso oder Salvador Dalí geschaffen. Bildungsangebote für Schulen, aber auch Familien, ergänzen das Programm, wie Illes Balears schreibt.

Das Gebäude, in dem das Museum heute unterkommt, wurde 1990 extra dafür umgebaut. Es liegt laut der Website des Museums im historischen Zentrum der Stadt.

Adresse:

Carrer de Sant Miquel, 11, 07002 Palma

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr

Samstag von 10.30 Uhr bis 14 Uhr

Preise:

Der Eintritt ins Museum ist frei.

Eins der besten Museen auf Mallorca: Sa Bassa Blanca

Mit Vielfältigkeit punktet das Museum Sa Bassa Blanca im Norden Mallorcas nahe der Stadt Alcúdia. Diese Werke sind hier in verschiedenen Räumen und unter freiem Himmel zu entdecken:

Kinderporträts aus dem 16. bis 19. Jahrhundert

Skulpturen

Rosen im Rosengarten

Fotografien

Das Museum ist auch für Kinder geeignet und liegt direkt an der Bucht von Alcúdia. Laut Website gibt es außerdem ein Café und einen Museumsshop.

Adresse:

Camí del Coll Baix s/n, 07400, Alcúdia

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr

Sonntag von 10 bis 15 Uhr

Preise:

Die Preise variieren stark, je nachdem, welchen Teil des Museums man anschauen möchte. Genaue Tarife finden sich auf der Internetseite des Museums .

Das Museum Mallorca

Um die Geschichte der Ferieninsel geht es im eigens nach ihr benannten Museum Mallorca. Das nur leicht veränderte Haus aus der Barockzeit ist drei Stockwerke hoch. Laut Illes Balears wurden 1976 die ersten Teile des Museums für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und später ergänzt. Die Kunstwerke, die hier ausgestellt sind, behandeln die archäologische und künstlerische Geschichte der Insel. Pro Saal wird eine Epoche gezeigt. Doch nicht nur Gemälde sind hier vorzufinden. Zudem gibt es Bildhauerei sowie eine Keramikausstellung zu bestaunen.

Wechselnde Ausstellungen, Workshops und eine Bibliothek ergänzen das Angebot.

Adresse:

C/ de la Portella, 5, Centre, 07001 Palma

Kunstgalerien auf Mallorca: Fundació Miró Mallorca

Die Kunstateliers, die man hier besichtigen kann, waren einst Arbeitsplatz des Künstlers Joan Miró. Er selbst lebte und arbeitete fast 30 Jahre in den Räumen, die er der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Besucher können seine Gemälde betrachten und ihr Wissen austauschen. Zudem soll laut Angaben der Website des Museums gesellschaftliche Teilhabe gefördert werden. Die Fundació Miró Mallorca liegt an der Westküste der Bucht von Palma nahe der Hauptstadt.

Adresse:

C/ de Saridakis, 29, 07015 Palma

Saisonale Öffnungszeiten:

Winter: Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 15 Uhr Sommer: Dienstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 15 Uhr

Preise:

Reguläres Ticket: 10 Euro

Reduzierter Preis: 6,50 Euro

Freier Eintritt: Unter 16 Jahren

Eine der besten Kunstgalerien auf Mallorca: CCA Andratx

Besonders minimalistisch gibt sich die Kunstgalerie CCA Andratx und bietet vor allem zeitgenössische Kunst. Auf 4000 Quadratmetern können Besucher Kunst wechselnder Künstler anschauen. Diese kommen aus aller Welt und stellen verschiedene Stile aus - klassische Gemälde oder andere Kunsttechniken, aber auch Skulpturen. Ausstellungen können hier auch unter einem bestimmten Motto stehen.

Adresse:

Estanyera 2, 07150, Andratx

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr

Preise:

Reguläres Ticket: 10 Euro

Reduzierter Preis für Senioren: 5 Euro

Freier Eintritt: Unter 16 Jahren

Auf Mallorca: Die A66 Gallery

Die A66 Gallery befindet sich in Santanyí im Südosten Mallorcas. Gründerin der Kunstgalerie, Anja Maria Wolf, möchte mit der 2024 eröffneten Galerie einen Treffpunkt schaffen, an dem sich Interessierte, Kunstsammler und Neulinge austauschen können. Das berichtet sie auf ihrer Website. Internationale Künstler stellen ihre Werke temporär aus, Besucher können die zeitgenössische Kunst hier betrachten.

Die Wechselausstellungen ändern sich stetig und stehen jeweils unter einem Motto.

Adresse:

Carrer de Cas Majoral 8, 07650, Santanyí

Öffnungszeiten:

Die Öffnungszeiten ändern sich regelmäßig. Aktuelle Zeiten sind daher der Website der Kunstgalerie zu entnehmen.

Kunstgalerie auf Mallorca: Fundació Cultural Coll Bardolet

Im kleinen Dorf Valldemossa im Westen Mallorcas, wo man auch die Mandelblüte bestaunen kann, liegt die Stiftung Coll Bardolet. Im Zentrum der Ausstellung stehen die Arbeiten des katalanischen Malers Josep Coll Bardolet, dessen Wunsch es war, die Stiftung zu gründen. Er selbst hatte jahrelang in Valldemossa gelebt und einen Teil seiner Kunst an die Stiftung gespendet. Das berichtet Illes Balears.

Die Werke sollen hier erhalten und verbreitet werden. Auch Workshops und Angebote für Kinder organisiert die Stiftung - nicht zuletzt, um die zeitgenössische Kunst zu fördern.

Adresse:

C/ Blanquerna, 4, 07170, Valldemossa

Saisonale Öffnungszeiten:

Winter: Dienstag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr, Sonntag von 10 bis 15 Uhr

Sommer: Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Eine der besten Kunstgalerien: Galería Begbie Coll auf Mallorca

Die Galería Begbie Coll liegt im historischen Teil der Altstadt von Palma. Es werden Werke internationaler Künstler aus verschiedenen Kunstrichtungen ausgestellt. Auf der Website der Galerie sind drei Kategorien hervorgehoben:

Gemälde

Skulpturen

Mixed Media, eine abstrakte, experimentelle Kunstform

An die Kunstgalerie schließt sich ein Concept-Store an, in dem Skulpturen und andere Kunstwerke verkauft werden.

Adresse:

Carrer de Can Sales, 507012, Palma

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr

Samstag von 11 bis 19 Uhr

Sonntags auf Anfrage

Übrigens: Darum lohnt sich ein Besuch in Cala Millor und das sind die schönsten Märkte der Insel.