Llucmajor auf Mallorca: Sehenswürdigkeiten und Tipps für den Besuch

Llucmajor liegt landeinwärts im Süden von Mallorca und ist die flächenmäßig größte Gemeinde der Baleareninseln. Auch von der Einwohnerzahl gehört sie zu den fünf größten Städten auf Mallorca. Besucher von Llucmajor haben viele verschiedene Möglichkeiten, ihren Urlauber zu gestalten. Neben sportlichen Aktivitäten sind hier auch entspannte Besuche auf dem Markt oder am Strand möglich.

Über den Wochenmarkt von Llucmajor schlendern

Auf ganz Mallorca gibt es verschiedene Wochenmärkte. So findet auch ein Wochenmarkt in Llucmajor statt. Dieser wird nach Angaben der Mallorca Zeitung seit 1543 abgehalten und ist einer der größten Märkte auf der Insel. Der Markt findet immer freitags auf der Placa de Espanya statt und zieht sich durch die angrenzende Fußgängerzone bis zum Passeig Jaume III. Dort findet parallel zum Wochenmarkt auch ein Flohmarkt statt. Mittwochs und sonntags ist ebenfalls Markttag in Llucmajor. Diese beiden Märkte sind allerdings kleiner als der große Markt am Freitag.

Golf spielen in Llucmajor: Auf diesen Plätzen ist es möglich

Mallorca ist nicht nur ein beliebtes Reiseziel für Radfahrer und Tennisspieler, auch das Golfen ist auf der größten Baleareninsel auf mehreren Plätzen möglich. Zwei dieser Plätze liegen im Gemeindegebiet von Llucmajor. Der Golfplatz Son Antem bietet zwei Golfanlagen mit je 18 Löchern an, die beide vom Golfplatzarchitekten Francisco Lopez-Segalés entworfen worden sind:

Die Golfanlage East ist 1994 fertiggestellt worden. Sie ist geeignet für Golfer mit einem hohen Handicap. Aber auch erfahrene Golfer können hier auf Herausforderungen treffen, sodass alle Golfschläger zum Einsatz kommen können. Golfer, die alle 18 Löcher spielen möchten, sollten dafür rund 4,5 Stunden einplanen.

Die Golfanlage West ist 2001 eingeweiht worden und hat ein anspruchsvolleres Design. Vor allem die hinteren neun Löcher sind sehr technisch angelegt worden. Hinzu kommen Bunker, Wasserhindernisse und drei große Teiche. Auch auf dieser Golfanlage dauert es rund 4,5 Stunden alle 18 Löcher zu spielen.

Der Golfplatz Son Antem ist momentan täglich von 7:15 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet und rund 15 Minuten Autofahrt von Llucmajor entfernt. Informationen zu den Preisen und weiteren Anforderungen finden Interessierte auf der offiziellen Internetseite.

Der zweite Golfplatz heißt Maioris und ist täglich von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Hier gibt es eine Golfanlage mit 18 Löchern. Der Platz ist rund 25 Minuten mit dem Auto vom Hauptort Llucmajor entfernt. Die Internetseite zeigt alle Informationen zu den Anforderungen und Preisen des Platzes.

Archäologische Ausgrabungen: Capocorb Vell bei Llucmajor

Rund 20 Minuten von Llucmajor entfernt, befindet sich die Talayot-Siedlung Capocorb Vell. Besucher können dort die mit bedeutendste Megalithsiedlung im westlichen Mittelmeer besichtigen. Entstanden ist die Siedlung im 14. Jahrhundert von Einwanderern aus dem östlichen Mittelmeer, die vor allem Ackerbau und Viehzucht betrieben, wie Mallorca Today berichtet. Die Talayot-Häuser, die dort errichtet worden sind, bestehen aus großen Natursteinen, die im Trockenmauerwerk aufeinandergeschichtet wurden. Sie waren meist pyramiden- oder kegelförmig und konnten bis zu drei Stockwerke hoch sein. Heute befinden sich in der Ausgrabungsstelle nur drei runde und zwei quadratische Häuser aus der Bronzezeit, die umgeben von kleineren Anbauten und Grundrissruinen sind.

Die Ausgrabungsstätte ist täglich, außer Donnerstags, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Ein Besuch auf dem Erlebnisbauernhof von Llucmajor

Der Erlebnisbauernhof Fresopolis, rund 15 Minuten mit dem Auto von Llucmajor entfernt, bietet Spaß für die ganze Familie. Momentan ist er samstags und sonntags von 9:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. Der Bauernhof bietet nach eigenen Angaben unter anderem folgende Aktivitäten an:

Auf dem Bauernhof leben über 200 Tiere, wie Hängebauchschweine, Hühner, Meerschweinchen und Kaninchen sowie Esel und Ponys. Nicht alle, aber einige der Tiere sind aus schlechter Haltung gerettet worden und haben auf dem Bauernhof ein neues Zuhause gefunden.

Es gibt ein großes Erdbeerfeld, auf dem Besucher selbstständig Erdbeeren pflücken und anschließend mit nach Hause nehmen dürfen.

Über 50 Arten verschiedener Blumen und Heil- und Küchenkräuter können auf dem Bauernhof selbst gepflückt werden, um einen Blumenstrauß binden zu lassen oder um sie zu Hause in der Küche zu verwenden.

Tagespässe und Spezialtickets, die bereits verschiedene Aktivitäten wie zum Beispiel eine Traktortour enthalten, können vorab online auf der Internetseite des Bauernhofes gekauft werden.

Entspannen am Strand von Cala Pi

Der Strand von Cala Pi zählt zu den schönsten Stränden auf Mallorca. Er ist umgeben von Steilküsten und liegt am Ende einer Bucht, die laut Urlaubsguru so lang ist, dass Besucher des Strandes das Meer nicht erkennen können. Auf einer Länge von rund 150 Metern entspannen sich im Sommer Urlauber und Einheimische und genießen das türkisfarbene, klare Wasser. Da das Ufer nur sehr leicht abfällt und der Wellengang gering ist, ist der Strand auch bei Familien mit Kindern sehr beliebt. Einzig für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind oder Treppensteigen können, ist der Strand nicht geeignet. Denn es gibt keinen barrierefreien Zugang, sondern nur 147 Treppenstufen, die zum Strand hinunterführen.