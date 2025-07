Mallorca als Hotspot: Diese Promis machen aktuell Urlaub auf der Balearen-Insel

Während Mallorca unter Deutschen als eines der Lieblingsurlaubsziele gilt – was bei den Einwohnern nicht mehr gut ankommt und zuletzt für eine regelrechte anti-deutsche Stimmung sorgte –, machen auch Touristen und vor allem Promis aus aller Welt auf der Balearen-Insel Urlaub. Erst im Juni wurde die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, mit ihren beiden Töchtern auf Mallorca in einem Restaurant gesichtet. Auch im Juli 2025 vertreiben sich zahlreiche Weltstars auf der beliebten Insel ihre Freizeit.

Mallorca-Urlaub: Jennifer Aniston mit neuem Partner?

Verschiedene Medien berichteten Anfang Juli, dass Schauspielerin Jennifer Aniston (56) zusammen mit dem Hypnose-Experten und Buchautor Jim Curtis Urlaub in Palma de Mallorca macht. Nach anfänglichen Spekulationen, ob es sich um eine Liebesbeziehung handele oder nur einen gemeinsamen Urlaub unter Freunden, veröffentlichte die Daily Mail mittlerweile Fotos, die die beiden auf einer Jacht recht innig zeigen. Eine Quelle erklärte gegenüber der Daily Mail angeblich sogar: „Jennifer ist mit Jim zusammen und sehr glücklich, aber im Moment lässt sie es noch langsam angehen.“ Offiziell ist von beiden noch nichts bestätigt.

Auf der Jacht mit Jennifer Aniston und Jim Curtis wurden auch weitere Stars wie Courteney Cox, Olivia Wilde, Amy Schumer und Jason Bateman gesichtet, die scheinbar alle ihren Mallorca-Urlaub genießen.

Mallorca: Justin Bieber und Hailey Bieber machen Urlaub in Luxus-Villa

Zusammen mit seiner Ehefrau Hailey und dem gemeinsamen Sohn lässt es sich derzeit auch Megastar Justin Bieber auf Mallorca gut gehen, wie das Mallorca Magazin berichtet. Laut Bild macht die Familie Urlaub bei Port d’Andratx an der Westküste Mallorcas, wo sie eine luxuriöse Villa gemietet haben. Auf Instagram teilte der kanadische Sänger aktuelle Urlaubsfotos sowie eine öffentliche Liebeserklärung an seine Ehefrau, mit der er sich auf Social Media sonst eher selten zusammen zeigt. Der Mallorca-Urlaub könnte neben Erholung aber auch einen Business-Zweck verfolgen: Hailey Bieber stellte laut holidaycheck.de neue Produkte ihrer Kosmetiklinie „Rhode“ bei einem Event im Gran-Folies-Beachclub im Südwesten von Mallorca vor.

Übrigens: Ein ehemaliger Dschungelkönig und Sänger hat eine Eisdiele auf Mallorca eröffnet und sich zum „Iceman“ erklärt.

Cristiano Ronaldo entspannt luxuriös auf Mallorca

Auch Fußballstar Cristiano Ronaldo ist aktuell auf Mallorca unterwegs. Nicht zum ersten Mal: Wie das Mallorca Magazin berichtet, genoss er schon in den letzten Jahren seine Sommer auf der Balearen-Insel. Auch im Juli 2025 wurde er schon zusammen mit seiner Freundin Georgina Rodríguez an Bord einer exklusiven Jacht gesichtet, die laut Mallorca Magazin etwa sechs Millionen Euro wert ist.

Ronaldo wurde dafür kritisiert, auf der Beerdigung seines Fußball-Kollegen Diogo Jota in Portugal nicht dabei gewesen zu sein, der am 3. Juli 2025 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Laut oe24.at habe sich Ronaldo wohl bewusst dafür entschieden, fernzubleiben, um nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und somit von den wahren Trauernden abzulenken. Stattdessen genießt Ronaldo mit Rodríguez eine private Auszeit auf Mallorca.

Übrigens: Sonnenbaden am Mallorca-Traumstrand könnte in diesem Jahr zur Enttäuschung werden. Ein Fehler der Behörden sorgt für Ärger an der beliebten Playa de Palma: Jetzt gibt es dort keine Liegen und Sonnenschirme.