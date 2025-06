Mallorca ist vor allem für seine außergewöhnliche Landschaft und die vielfältigen Küstenabschnitte bekannt. Tausende Touristen aus Deutschland und anderen Ländern fliegen jährlich auf die beliebte Ferieninsel, um am Ballermann zu Feiern, am schönsten Strand der Insel zu schwimmen oder zu Wandern. Die wenigsten wissen dabei, wie es unter ihnen aussieht.

Durch geologische Verschiebungen und das weiche Kalkgestein im Untergrund bildeten sich bis heute etwa 4000 Höhlen und Grotten unter der Insel, wie das Portal mallorca-experte.net berichtet. Etwa 200 davon sind Tropfsteinhöhlen, einige sind für Besucher geöffnet und können besichtigt werden. Es gibt leichte Einstiege, die auch für Familien mit Kindern geeignet sind, aber auch herausfordernde Höhlen, in die man sich abseilen muss. Welche Tropfsteinhöhlen gibt es auf Mallorca?

Diese Tropfsteinhöhlen gibt es auf Mallorca: Coves del Drach

Die Coves del Drach - auch Drachenhöhlen genannt - sind die wohl bekanntesten Tropfsteinhöhlen auf Mallorca. In Porto Cristo, einer kleinen Hafenstadt an der Ostküste der Insel, gelegen, können Besucher Stalagmiten und Stalaktiten bestaunen. Vier miteinander verbundene Höhlen ergeben ein 1,7 Kilometer langes System, das mit Lichtinstallationen inszeniert ist. In den Coves del Drach gibt es sieben Seen, von denen einer der größte unterirdische See Europas ist, wie das Mallorca Magazin berichtet.

Besucher erwartet eine etwa 1200 Meter lange Strecke, die innerhalb von einer Stunde abgelaufen wird. Das Highlight der Besichtigung: Eine Bootsfahrt auf dem Lago Martel im Inneren der Höhle, in der es laut eigenen Angaben zwischen 17 und 21 Grad kalt ist.

Die Adresse der Drachenhöhlen auf Mallorca:

Ctra Cuevas s/n, 07680 Porto Crist

Öffnungszeiten:

In den Sommermonaten gibt es stündliche Führungen zwischen 10 und 17 Uhr - ausgenommen um 13 Uhr.

Von November bis Mitte März finden vier Führungen am Tag statt.

Eintrittspreise:

Erwachsene ab 13 Jahren: 18 Euro

Kinder zwischen drei und zwölf Jahren: 11 Euro

Kinder unter drei Jahren zahlen keinen Eintritt, online gekaufte Tickets sind jeweils einen Euro günstiger.

Die genauen Öffnungszeiten und Eintrittspreise sollten vor dem Besuch auf der Internetseite der Tropfsteinhöhle überprüft werden.

Der ADAC empfiehlt für den Besuch, keine Schuhe mit Absätzen zu tragen. Weil die Höhle sehr feucht ist, können vor allem die Stufen rutschig sein. Am ruhigsten sei es bei der ersten und den letzten Führungen am Tag.

Tropfsteinhöhle auf Mallorca: Das sind die Coves dels Hams

Westlich von Porto Cristo liegen die Coves dels Hams. Die 10 Millionen Jahre alten Tropfsteinhöhlen wurden bereits 1905 entdeckt - fünf Jahre später waren sie die ersten Höhlen in ganz Spanien, die von der Öffentlichkeit besichtigt werden konnten.

Die Tropfsteinhöhle punktet bei ihren Besuchern mit drei Attraktionen:

In der so genannten "Runden Höhle" ist ein botanischer Garten zu besichtigen, der laut eigenen Angaben vor allem heimische Vogelarten beherbergt.

Die "Blaue Grotte" bietet eine Lichtinstallation und einen Dokumentarfilm, der die Besucher in die Geschichte Mallorcas einführt.

Die große Höhle mit einem Unterwasser-See stellt das Highlight für viele Touristen dar. Sie besteht aus zwölf Stollen und bietet zudem eine Musikshow.

Die Adresse der Coves dels Hams auf Mallorca:

Ctra. Ma-4020 Manacor – Porto Cristo Km.11

Öffnungszeiten:

Die Tropfsteinhöhle ist ganzjährig von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise:

Erwachsene ab 13 Jahren: 17 Euro

Kinder zwischen drei und zwölf Jahren: 11 Euro

Kinder unter drei Jahren zahlen keinen Eintritt.

Die genauen Öffnungszeiten und Eintrittspreise sollten vor dem Besuch auf der Internetseite der Tropfsteinhöhle überprüft werden.

Die Tropfsteinhöhle von Artá

Zu den bekanntesten Tropfsteinhöhlen auf Mallorca zählen auch die Coves d'Arta. Sie liegen ein Stück östlich des Ortes Canyamel. Bereits im 16. Jahrhundert wurde die Höhle entdeckt - aufgrund des großen Eingangs, wie es auf der Website der Höhle steht. Seit den 1960er-Jahren ist sie fester Bestandteil des touristischen Angebots auf der Ferieninsel.

Vom Parkplatz bis zum Eingang der Höhle legt man bereits 425 Stufen zurück, schreibt das Inselradio Mallorca. Hinein kommt man nur mit einer der mehrsprachigen Führungen, die etwa alle 30 Minuten stattfinden. Zwischen 35 und 40 Minuten dauert eine Tour durch die 700 Meter lange Tropfsteinhöhle. Es geht bis zu 45 Meter in die Tiefe. In mehreren Räumen können Besucher Stalagmiten und Stalaktiten bestaunen, die in Tausenden von Jahren gewachsen sind.

Die Adresse der Cuevas de Artá auf Mallorca:

Ctra. de las Cuevas, S/N, 07589 Capdepera, Canyamel

Öffnungszeiten:

Die Tropfsteinhöhle ist von November bis April von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Mai bis Oktober ist sie von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise:

Erwachsene ab 13 Jahren: 16 Euro

Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren: 8 Euro

Kinder unter sieben Jahren zahlen keinen Eintritt.

Die genauen Öffnungszeiten und Eintrittspreise sollten vor dem Besuch auf der Internetseite der Tropfsteinhöhle überprüft werden.

Im Norden von Mallorca: Die Tropfsteinhöhlen von Campanet

Etwas ruhiger und weniger touristisch sind die Cuevas de Campanet am Fuße der Sierra de Tramuntana - etwa 50 Kilometer von Mallorcas Hauptstadt Palma entfernt. Auf einer Strecke von etwa 500 Metern können Besucher verschiedene Räume besichtigen, die von Stalagmiten und Stalaktiten mit Größen von bis zu 50 Metern geschmückt sind, wie das Mallorca Magazin berichtet. Etwa 40 Minuten dauert die Tour, die man in Begleitung eines Audioguides ablaufen kann. Auch unterirdische Seen hat die Tropfsteinhöhle laut eigener Website zu bieten, ebenso wie Wasserfälle.

Die Adresse der Coves de Campanet auf Mallorca:

Autovía Palma-Sa Pobla, Salida 37, 07310, Campanet

Öffnungszeiten:

Die Tropfsteinhöhle ist täglich ab 10 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise:

Erwachsene ab 13 Jahren: 17 Euro

Kinder zwischen vier und zwölf Jahren: 9 Euro

Die genauen Öffnungszeiten und Eintrittspreise sollten vor dem Besuch auf der Internetseite der Tropfsteinhöhle überprüft werden.

Nahe der Hauptstadt von Mallorca: Die Tropfsteinhöhlen von Génova

Vor über 100 Jahren wurden die Tropfsteinhöhlen von Génova entdeckt. Als 1906 eine Zisterne gebaut werden sollte, stieß man beim Graben nach Wasser auf die Höhle in der Nähe von Palma. In Begleitung eines Tourguides können Besucher mehrere Räume ablaufen, in denen Kalkformationen zu entdecken sind - etwa 36 Meter geht es dafür in die Tiefe.

Die Adresse der Tropfsteinhöhlen von Génova auf Mallorca:

Carrer del Barranc, 45, Ponent, 07015 Palma

Öffnungszeiten:

Die Tropfsteinhöhle ist täglich von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise:

Erwachsene ab 12 Jahren: 12 Euro

Kinder zwischen drei und elf Jahren: 7 Euro

Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt.

Die genauen Öffnungszeiten und Eintrittspreise sollten vor dem Besuch auf der Internetseite der Tropfsteinhöhle überprüft werden.

Tropfsteinhöhlen auf Mallorca: Hier kommen Abenteurer auf ihre Kosten

Neben den touristischen Tropfsteinhöhlen, die unter anderem für Familien mit Kindern geeignet sind, gibt es auch unterirdische Tiefen, die es in sich haben. Einige Höhlen auf Mallorca erreicht man nur mit einer Wanderung, andere sind sehr tief.

Die Cova de Sa Campana im Norden Mallorcas beispielsweise ist mit 317 Metern Tiefe die zweittiefste Höhle der Insel. Das 710 Meter lange Höhlensystem ist nur mit der richtigen Ausrüstung und Kondition zu betreten, da es als sehr anspruchsvoll gilt. Bis zu zwölf Stunden kann eine Tour laut dem Portal mallorca-wandern.de dauern. Auch Profis sollten hier nicht alleine hineingehen, sondern nur in Begleitung.

Viele Höhlen an der Küste sind nicht für Touristen erschlossen. Sie wurden von Piraten oder Schmugglern genutzt, sind aber nicht weiter ausgebaut. So etwa die Sa Cova Tancada, die auf der Victoria-Halbinsel bei Alcúdia liegt. Unter Sicherheitsvorkehrungen ist sie aber zugänglich und sogar mit Kindern zu bestaunen, wie mallorcafuerkinder.de schreibt.