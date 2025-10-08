Drachenhöhle auf Mallorca: Öffnungszeiten und beste Reisezeit

Die Drachenhöhle auf Mallorca, auf Spanisch Cuevas del Drach genannt, liegt an der Ostküste bei Porto Cristo. Nach Angaben der offiziellen Website der Höhle erstreckt sie sich über eine Länge von 1200 Metern und reicht bis in eine Tiefe von 25 Metern unter der Erdoberfläche. In der Drachenhöhle befindet sich der Lago Martel, ein unterirdischer See, der zu den größten unterirdischen Seen der Welt gehört. Er ist 170 Meter lang und vier bis zwölf Meter tief. Neben dem See können Besucher eindrucksvolle Steinformationen sehen, aber auch eine Bootstour unternehmen.

Welche Öffnungszeiten hat die Drachenhöhle auf Mallorca?

Wer die Drachenhöhle besichtigen möchte, muss wissen, dass der Einlass zur Höhle immer nur in bestimmten Zeitfenstern möglich ist. Besucher und Touristen können also nicht zu jeder Uhrzeit in die Höhle gehen. Nach offiziellen Angaben ist eine Besichtigung der Drachenhöhle zu folgenden Zeiten möglich (Stand Oktober 2025):

17. März bis 31. Oktober: Besichtigungen sind von 10 Uhr bis 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde, außer um 13 Uhr möglich.

1. November bis 16. März: Besichtigungen sind möglich um 10.30 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr.

Zwischen dem 25. Dezember und 1. Januar ist die Drachenhöhle geschlossen.

Erlebnisse in der Drachenhöhle: Livekonzert und Bootsfahrt

Die Besichtigung der Drachenhöhle dauert ungefähr eine Stunde. In dieser Zeit legen Besucher eine Strecke von 1200 Metern zurück und gelangen in eine Tiefe von 25 Metern unter der Oberfläche. Die Strecke führt vorbei an Stalaktiten und Stalagmiten bis zum Lago Martel. Dort findet ein Livekonzert statt, das nach Angaben der offiziellen Website bereits seit 1935 besteht und ungefähr zehn Minuten dauert. Vorgeführt werden durch ein Quartett an Musikern vier klassische Musikstücke. Danach besteht für Besucher die Möglichkeit, den Lago Martel per Boot zu überqueren. Wer dies nicht möchte, kann den See über verschiedene Brücken überqueren. Die Besichtigungen sind nicht geführt. Besucher und Touristen erkunden die Höhle auf einem vorgegebenen Weg alleine.

Wer hat die Drachenhöhlen auf Mallorca entdeckt?

Die Existenz der Drachenhöhle kann bis ins Mittelalter nachverfolgt werden. So sollen Dokumenten nach Angaben der offiziellen Website die Existenz der Höhle seit 1338 bestätigen. Erste sporadische Untersuchungen begannen demnach im 18. und 19. Jahrhundert. Zum Beispiel zeichnete der deutsche Topograph und Höhlenforscher Friedrich Will im Jahr 1888 die erste richtige Karte der bis dahin bekannten Höhle. Im Jahr 1896 erkundete der französische Höhlenforscher Édouard Alfred Martel die Drachenhöhle und entdeckte dabei neue Hohlräume und den unterirdischen See, der heute nach ihm benannt ist, der Lago Martel. Auch Martel erstellte eine grobe Zeichnung der Höhle mit den neu entdeckten Kammern.

Seit dem Jahr 1935 ist die Höhle beleuchtet. Der katalanische Ingenieur Carles Buigas führte die Arbeiten zur Elektrisierung innerhalb von 15 Monaten durch.

So alt ist die Drachenhöhle auf Mallorca

Die Höhle an der Ostküste der Insel liegt in Kalkfelsen, die zwischen 11 Millionen und 5,3 Millionen Jahre alt sind. Das Gestein besteht aus Mineralien wie Calcit und Aragonit. Durch den porösen Boden in der Region und durch Einwirkung von Regenwasser löst sich der Kalkstein und es entstehen Hohlräume im Gestein. Diese können sich vergrößern, bis sich große Hallen gebildet haben. Durch das Regenwasser, dass durch das Gestein sickert, entstehen zudem Stalaktiten, die von der Höhlendecke wachsen, und Stalagmiten, die am Boden entstehen.

Drachenhöhle auf Mallorca: Das ist die beste Reisezeit

Die Drachenhöhle kann ganzjährig besichtigt werden. Deshalb kann pauschal nicht gesagt werden, welche Reisezeit die beste ist. Das Reisebüro Dertour ist der Meinung, dass ein Besuch der Höhle zu jeder Jahreszeit empfehlenswert ist. Allgemein kann allerdings gesagt werden, dass im Frühjahr und im Herbst mit weniger Besuchern auf Mallorca zu rechnen ist. Das berichten unter anderem Urlaubsguru und der Reisereporter des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dementsprechend können auch weniger Besucher bei den Sehenswürdigkeiten angetroffen werden. Das Reisebüro Dertour empfiehlt aber auch einen Besuch im Hochsommer. Die Temperatur in der Höhle liegt ganzjährig zwischen 17 und 21 Grad, was vor allem an heißen Sommertagen eine willkommene Abkühlung sein kann.

Auf der offiziellen Website wird empfohlen, die Höhle vor allem im ersten oder in den letzten beiden Zeitfenstern zu besuchen. Der Besucherandrang sei in diesen Zeitfenstern am geringsten.