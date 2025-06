Mallorca: „Es wird immer krimineller“ – Ballermann-Star schlägt Alarm

Für viele Mallorca-Touristen gehört ein Besuch am Ballermann einfach zum Sommer dazu. Doch hinter der Party-Fassade der Playa de Palma verbirgt sich zunehmend ein ernstes Problem: Kriminalität. Mallorca-Star Jona Gerbert, besser bekannt als der „Partycrasher“, kennt das Geschehen rund um den Ballermann. Der 23-jährige Musiker lebt direkt an der Playa und steht regelmäßig im „Bierkönig“ auf der Bühne. Im Interview mit dem News-Portal Der Westen warnt er: „Es ist noch krimineller geworden als letztes Jahr.“

Mallorca: Wie kriminell ist der Ballermann?

Die ausgelassene Urlaubsstimmung werde heute immer öfter von unschönen Vorfällen überschattet. Laut Gerbert sei die Lage zu Beginn der aktuellen Saison besonders schlimm gewesen. „Es gab eine Gruppe hier, die so viele Menschen ausgeraubt haben, die ich kenne und normalerweise gar nicht anfällig sind für sowas“, berichtet er. Erst durch verstärkte Polizeipräsenz habe sich die Situation etwas beruhigt.

Trotzdem bleibt ein mulmiges Gefühl. Denn neben Diebstählen und gewalttätigen Auseinandersetzungen macht vor allem ein Thema große Sorgen: die Zunahme von K.-o.-Tropfen-Fällen. „Dieses Jahr haben zwei Kollegen von mir am gleichen Abend K.-o.-Tropfen bekommen“, wird der Partycrasher von Der Westen zitiert. Auffällig dabei: Es seien nicht wie häufig angenommen Frauen, die zum Ziel werden, sondern in der Mehrzahl Männer. Die Täter hätten es in erster Linie auf deren Geld und Wertsachen abgesehen, so Gerbert. „Es geht nicht um Vergewaltigung, sondern ums Ausrauben. Die wollen, dass die Männer nicht mehr zurechnungsfähig sind.“

Mallorca-Star „Partycrasher“: Frauen am Ballermann sicherer als Männer

„Frauen sind am Ballermann sicherer als Männer“, führt Jona Gerbert aus. Diese Aussage mag irritieren – doch Gerbert ergänzt erklärend: „Die Kriminellen haben den Anstand, dass sie die Frauen nicht ausrauben.“ Ob das so stimmt, bleibt fraglich. Die mallorquinischen Behörden haben in jedem Fall inzwischen reagiert, um kriminelle Vorfälle am Ballermann einzudämmen. Seit dem 17. April 2025 ist ein neues Sicherheitskonzept aktiv, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Drei Ortspolizisten überwachen demnach permanent die Schinkenstraße, in der sich auch der berühmte Ballermann-Club „Bierkönig“ befindet. Und auch Überwachungskameras wurden installiert, um ein sicheres Feiern zu garantieren.

