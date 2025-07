Mallorca: Hai-Alarm am Ballermann – Attacke auf Touristin gibt Experten Rätsel auf

„Schwimmen verboten – Haiattacke!“ Diese Durchsage dröhnte am Dienstagmittag, 22. Juli 2025, an Mallorcas Playa de Palma durch die Lautsprecher, wie aus einem Merkur-Bericht hervorgeht. Innerhalb wenigen Minuten wurden am kompletten Strand rote Flaggen gehisst, welche das Symbol für absolutes Badeverbot darstellen. Den Badegästen wurde unmissverständlich klargemacht: Wer ins Wasser geht, setzt sich einer tödlichen Gefahr aus, da es eine potenzielle Bedrohung durch einen Hai gebe. Kurz zuvor war eine Touristin im Wasser attackiert worden.

Mallorca: Playa de Palma wegen Hai-Alarm gesperrt

Eine 85 Jahre alte Touristin aus Italien war am Dienstagmittag auf Höhe des Strandlokals „Balneario 06“, bei deutschen Urlauberinnen und Urlaubern als „Ballermann 6“ bekannt, attackiert worden. Aus einem Bericht der spanischen Zeitung Ultima Hora zog sie sich eine schlimme Verletzung an der linken Wade zu. Andere Badegäste hörten offenbar Schreie und sahen dann, wie sich das Wasser rund um die attackierte Touristin rot färbte. Am Strand waren demnach noch Stunden nach dem Vorfall Blutspuren zu erkennen.

Ein deutscher Urlauber leistete laut dem Merkur erste Hilfe, in der Folge kamen mehrere Rettungsschwimmer herbeigeeilt. Die Frau wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gleichzeitig begann im Wasser vor dem Ballermann eine intensive Suchaktion. Rettungsschwimmer suchten mit Jetskis nach dem Angreifer, auch Umweltexperten und Polizeibeamten waren vor Ort. Zunächst war ein potenzieller Angreifer aber nicht in Sicht, weswegen mehrere Strandabschnitte gesperrt blieben. Doch nach was für einem Wasserlebewesen musste überhaupt gesucht werden?

Attacke auf Frau am Ballermann: War es ein Hai?

Zunächst gingen Experten von einem Angriff eines Blauhais aus, wie die Ultima Hora berichtet. Nach Untersuchungen der Wunde wurde die Vermutung allerdings in Zweifel gezogen. „Es handelt sich um eine sehr unregelmäßige Verletzung. Ich schließe einen Blauhai aus, da die typischen Merkmale eines Hai-Bisses nicht zu sehen sind“, sagte die Meeresbiologin Gàdor Muntaner der Ultima Hora: „Es stimmt, dass manchmal ein Riss entstehen kann, aber dennoch wären an den Rändern die Spuren der Zähne zu sehen. Außerdem ist eine Hautablösung und Zellablösung zu erkennen, aber es ist kein Stück des Beins abgerissen.“

Auch Aniol Marilles, Experte für marine Biodiversität, glaubt nicht an einen Haiangriff, allein schon, weil man das Tier gesehen hätte. Stattdessen brachte er im Gespräch mit der Ultima Hora einen Blaufisch ins Spiel. Ein solcher ist durchaus für Bisse bekannt, aber bei Weitem nicht so gefährlich wie ein Blauhai. Experten des Aquariums von Palma haben eine weitere Hypothese aufgestellt. Die Wunde könnte von einem Rochen verursacht worden sein, der „mit seinem Schwanz zuschlug, mit seinem Stachel schnitt, sich weit weg auf den Grund begab und sich wieder vergraben hat, ohne gesehen zu werden“, fasst die Ultima Hora die Überlegung zusammen.

Haiattacken sind auf Mallorca äußerst selten, Sichtungen von Haien kommen aber hin und wieder vor. Zumeist handelt es sich laut der Deutschen Stiftung Meeresschutz um Blauhaie, im Mittelmeer können demnach aber auch Sandtigerhaie und sogar Weiße Haie unterwegs sein.