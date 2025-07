Mallorca: „Magaluf-Grippe“ geht um – was steckt dahinter?

Magaluf ist eigentlich der Name eines beliebten Ferienorts im Südwesten von Mallorca, circa 17 Kilometer östlich von der Hauptstadt Palma. Normalerweise ist der Touristenort für sein ausschweifendes Nachtleben bekannt. Doch zurzeit sorgt die Partyhochburg aus anderen Gründen In den sozialen Netzwerken klagen derzeit zahlreiche britische Mallorca-Urlauber über starke Erkältungssymptome. Was dabei auffällt: Viele der Betroffenen waren zuvor in Magaluf. Auf Plattformen wie TikTok und X sprechen die Nutzer deshalb bereits von der sogenannten „Maga flu“. In den deutschen Medien wird die mysteriöse Krankheit unter dem Namen „Magaluf-Grippe“ diskutiert. Was steckt dahinter?

Macht sich ein neuer Virus auf Mallorca breit?

Starke Halsschmerzen, langanhaltender Husten, eine verstopfte Nase und extreme Erschöpfung: Über diese Symptome klagt derzeit eine wachsende Zahl an britischen Touristen nach der Rückkehr aus ihrem Mallorca-Urlaub. Auf TikTok und Co. berichten die Urlauber mehrheitlich über ihre Beschwerden und befeuern damit die Gerüchte, dass ein neuartiger Virus auf der Baleareninsel umgeht: „Tag drei und ich sterbe“ schreibt einer der Nutzer in den Kommentaren. Ein anderer antwortet mit „Ich war noch nie so krank“.

Laut Informationen der Apotheken Umschau kann es auch im Sommer vermehrt zu größeren Ausbrüchen von grippalen Infekten kommen. Häufig würden hinter solchen Atemwegsinfekten Viren stecken. Der Faktor, dass sich viele Menschen an dem Party-Hotspot auf Mallorca aufhalten und dabei eng zusammenstehen, könne die schnelle Verbreitung einer Infektionskrankheit zusätzlich begünstigen. Laut der Gesundheitszeitschrift könne man dieses Phänomen beispielsweise während der Zeit des Oktoberfests beobachten. Demnach würden grippale Infekte in der Zeit des bekannten Volksfests vermehrt auftreten. Man spricht in diesem Fall auch von der „Wiesn-Grippe“.

Das vermehrte Auftreten der Erkältungssymptome könnte demnach in direktem Zusammenhang mit in Magaluf stehen. Matthias Riedel, Mediziner von Medicum Hamburg erklärt gegenüber Travelbook: „Ganz klar ist, dass gemeinsames Feiern das Risiko von Infektionen erhöht“. Laut dem Ernährungsmediziner könne der Konsum von Alkohol in Kombination mit einer einseitigen Ernährung die Infektionsanfälligkeit zusätzlich erhöhen.

Mallorca: Was sagen offizielle Behörden zu der Krankheitswelle?

Auch wenn die Krankheitsfälle von Magaluf im Netz gerade viral gehen, gab es aufseiten offizieller Gesundheitsbehörden bislang keine Bestätigung für eine neue Viruserkrankung. Im Gegenteil: Der Gesundheitsdienst der Balearen (IB-Salut) verneint die Existenz der sogenannten „Magaluf-Grippe“. Gegenüber der Online-Zeitung 20minutos schloss der balearische Gesundheitsdienst einen Anstieg der Fälle von Grippe, Covid oder Erkältungen in der Region aus.

Nachdem die vermeintliche Grippewelle für ein derartiges Aufsehen in den sozialen Medien sorgt, hat sich selbst Carles Recasens, Präsident der Ärztekammer der Balearen zu Wort gemeldet. Wie die mallorquinische Lokalzeitung Ultima Hora berichtet, äußerte der Präsident sich zu dem Thema wie folgt: „Schluss mit der Panikmache. Trotz all dieser TikToks und Ankündigungen handelt es sich um eine einfache Erkältung, einen Virus”.