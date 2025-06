Mit Wohnmobil und Zelt durch Mallorca: Große Campingplätze auf der Ferieninsel

Landschaftlich überzeugt Mallorca jedes Jahr mehr Touristen. Die meisten kommen mit dem Flugzeug. Andere nehmen die Fähre, um ihren Urlaub auf der beliebten Ferieninsel zu verbringen. Nicht wenigen mag die Idee kommen, Mallorca mit dem Wohnmobil zu entdecken. Wann ist man auf Reisen schon so frei und unabhängig? Doch eines steht dem Traumurlaub mit dem Camper im Weg: die mallorquinischen Regeln. Denn diese sind nicht auf diese Art von Reise ausgelegt, sondern legen passionierten Campern viele Steine in den Weg. Auflagen machen es dem Wohnmobil-Liebhaber auf Mallorca schwer - mit wenigen Ausnahmen. So kommt man am besten mit Wohnmobil und Zelt durch Mallorca.

Mit Wohnmobil und Zelt durch Mallorca: Diese Camping-Regeln sollte man beachten

Mallorca ist ein Paradies für Camper - könnte man denken. Denn trotz der Landschaft, die sicher viele Camper anziehen würde, gelten auf der Ferieninsel einige Regeln, die das Campen stark einschränken. Immer wieder werden illegale Stellplätze geschlossen, Wildcampen im Inland oder an den Stränden ist strikt verboten. Wer Mallorca dennoch mit einem Wohnmobil erkunden möchte, sollte diese Camping-Regeln beachten:

Laut dem Portal mallorca.es ist Wildcampen auf Mallorca grundsätzlich verboten. Es gibt allerdings einen Trick, dieses Verbot auszureizen. Wohnmobil-Expertin und Vielreisende Anna Dross erklärt gegenüber dem Mallorca Magazin : „Zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit darf man nach spanischem Recht im Auto oder Wohnmobil übernachten, jedoch nicht campen.“ Die Grenze zwischen Wildcampen und einer legitimen Übernachtung sei dabei sehr schmal. „Sobald der Raum, den das Fahrzeug unbedingt einnehmen muss, vergrößert wird, spricht man von Camping“, erklärt sie gegenüber dem Mallorca Magazin . Campingtisch und -stühle sind also tabu, ebenso wie eine ausgefahrene Markise.

Das Campen ist auf ausgewiesenen Flächen nur nach vorheriger Reservierung erlaubt, schreibt mallorca.es . Rechtzeitige Reservierungen sind außerdem sinnvoll, weil die Kapazitäten auf den Campingplätzen insbesondere zur Hochsaison sehr gering sind.

Feuer darf nur zu erlaubten Zeiten und auf erlaubten Flächen gemacht werden.

Bei einer Übernachtung ist grundsätzlich auf die Umwelt zu achten, wie die Umweltdirektion IBANAT berichtet. Produzierter Müll muss in jedem Fall wieder eingesammelt werden, um Bußgelder zu vermeiden.

Mit Wohnmobil und Zelt durch Mallorca: Die Campingplätze der Insel

Im Vergleich zu Deutschland hat Mallorca nur wenige Campingplätze - und nicht alle von ihnen sind mit dem Auto erreichbar. Auf der Website der Umweltdirektion der Insel findet man passende Anlaufstellen. Denn sie verwaltet die drei offiziellen „zonas de acampada“ auf Mallorca. Komfort und eine breite Ausstattung sollte man allerdings nicht erwarten. Die Campingplätze auf Mallorca sind sehr schlicht gehalten. Das sind sie:

Der Campingplatz Sa Font Coberta liegt in der Gemeinde Escorca im Nordwesten Mallorcas, wo man auch Wandern kann. Laut der Umweltdirektion bietet er Sitzmöglichkeiten, eine Kochgelegenheit mit Arbeitsfläche sowie Sanitäreinrichtungen mit Warmwasserdusche und WC. Bis zu 200 Gäste finden hier Platz, schreibt die Direktion auf ihrer Website. Der Zugang zum Campingplatz Sa Font Coberta erfolgt über den Parkplatz der Pilgerstätte Santuari de Lluc. Mit dem Zelt, aber auch mit dem Wohnmobil kann man hier herkommen. Die Dauer des Aufenthalts ist auf zehn Tage beschränkt.

Es Pixarells liegt ebenfalls in der Gemeinde Escorca auf Mallorca und ist über die Landstraße Ma-10 bei Kilometer 19 zu erreichen. Die Ausstattung ist auch hier sporadisch: Neben Tischen und einer Kochmöglichkeit mit Arbeitsplatten gibt es hier nur Duschen und WCs. Der Campingplatz bietet Kapazität für 50 Besucher und ist laut der Umweltdirektion auch mit dem Auto erreichbar. Auch hier ist die Dauer des Aufenthalts auf 10 Tage beschränkt.

Der Campingplatz Marjanor befindet sich in derselben Region wie die beiden anderen Plätze. Er liegt neben dem Fußballplatz der Pilgerstätte Santuari de Lluc. Über die Landstraße Ma-2140 bei Kilometer 1 ist er zu erreichen. Auch er bietet Koch- und Sitzgelegenheiten sowie Toiletten und Duschen. Dieser Campingplatz ist vorwiegend für Gruppen ab 25 Personen bestimmt. Bis zu 200 Menschen können hier insgesamt übernachten.

Wer sich für einen Aufenthalt auf einem der Campingplätze interessiert, sollte sich rechtzeitig auf den Seiten der Umweltdirektion informieren, die auf Mallorca die meisten Campingplätze verwaltet.

Mit Wohnmobil und Zelt durch Mallorca: Die Stellplätze auf der Ferieninsel

Auch wenn es für Wohnmobile nur wenige Campingplätze gibt, kann man dennoch damit unterwegs sein. Um während der Inselerkundung ausreichend Schlaf zu bekommen, finden sich einige Stellplätze, die für Wohnmobile ausgeschrieben sind. Auch hier sind Regeln zu beachten, um keine Bußgelder zu riskieren. Laut dem Mallorca Magazin gibt es auf der Insel diese Stell- und Abfallentsorgungsplätze für Wohnmobile:

Auf dem Parkplatz an der Cala Agulla im Nordosten Mallorcas kann man tageweise mit dem Wohnmobil stehen - ganz in der Nähe von Cala Ratjada.

In Punt Verd Son Castello im Norden von Palma kann man Abwasser und Abfälle loswerden.

An der Tankstelle Petroest in Palma kann man ebenfalls seinen Abwassertank leeren.

Um wieder fahrtüchtig zu werden, können weitere Orte für einen Stopp mit dem Wohnmobil genutzt werden - zumindest für eine Nacht. Diese Regel sollte aber nicht ausgenutzt oder ausgereizt werden. Im schlimmsten Fall drohen dafür empfindliche Bußgelder, die einem den Urlaub ordentlich vermiesen können.

