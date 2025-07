Party-Beben auf Mallorca: Zwei Stars wechseln die Location

Die „Königin von Mallorca“ bezieht eine neue Residenz. Zwar bleibt Mia Julia auf der Baleareninsel, allerdings endet trotzdem eine Ära: Die Partysängerin wird nach Informationen der Bild nicht mehr im legendären Bierkönig singen, in dem sie seit 2012 auftrat und über die Jahre zum Aushängeschild wurde. In Zukunft wird sie auf der Bühne des nicht weniger legendären Megaparks stehen. Ein aufsehenerregender Wechsel zwischen zwei rivalisierenden Partyhochburgen am „Ballermann“ auf Mallorca. Noch brisanter macht der Transfer eine weitere Personalie, die denselben Weg einschlägt.

Mallorca: Oli P. wechselt vom Bierkönig in den Megapark

Neben Mia Julia wird laut dem Bericht von Bild auch Oli P. vom Bierkönig zum Megapark wechseln. Der 46-Jährige soll in der kommenden Mallorca-Saison wöchentlich im Megapark auftreten. „Ich hatte mehr als ein Jahrzehnt lang sehr viel Spaß im Bierkönig. Es war eine große Gaudi. Aber man sollte bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagte Oli P. auf Anfrage von Bild: „Zudem war es bei mir schon immer so, dass ich irgendwann eine neue Herausforderung gesucht habe. Und auf Mallorca ist dieser Zeitpunkt jetzt für mich gekommen.“

Oli P. hatte zu einer ähnlichen Zeit wie Mia Julia seine ersten Schritte auf Mallorca gemacht. 2011 eroberte er den Ballermann, nachdem er zuvor als Schauspieler bei der RTL-Show „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und mit Cover-Songs aufgefallen war. Auch im Schlager ist er mittlerweile eine feste Größe, tritt immer wieder bei den Shows von Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella auf.

Mallorca: Mia Julia sucht neue Aufgabe im Megapark

Der Wechsel von Mia Julia vom Bierkönig zum Megapark ist noch brisanter als der von Oli P. Die 38-Jährige hat sich zu der wohl beliebtesten deutschen Partysängerin entwickelt. Nicht nur im Bierkönig kamen viele Fans, um sie singen zu hören. Auch in Deutschland füllte sie bei sogenannten Mallorca-Partys große Hallen. Im November 2025 geht sie auf ihre „Queen of Party“-Tour. Bei den Konzerten werden jeweils rund 40.000 Fans erwartet.

Trotzdem wurde Mia Julia mehr als ein Jahrzehnt mit dem Bierkönig in Verbindung gebracht. Der Wechsel zum großen Konkurrenten war aber ein Wunsch von ihr, wie sie der Bild verriet: „Ich habe im Bierkönig alle Rekorde gebrochen und bin den Machern dankbar für zwölf schöne Jahre. Aber ich bin dort zuletzt auf der Stelle getreten, obwohl ich mich als Künstlerin außerhalb des Bierkönigs weiterentwickelt habe. Deshalb brauche ich jetzt eine neue Herausforderung. Ich habe richtig Bock und will es noch mal auf Mallorca wissen!“

Mia Julia und Oli P. werden ihr Debüt im Megapark voraussichtlich am 24. April 2025 geben. Vom 24. bis 27. April wird die Saison im Megapark im Rahmen einer dreitägigen Opening-Party eröffnet.

