Salmonellen auf Mallorca: Nach 43 Erkrankten muss dieses Restaurant jetzt schließen

Kopfschmerzen, Fieber, Erbrechen: Auf Mallorca mussten nach einem Restaurantbesuch zwölf Menschen mit Salmonellose im Krankenhaus versorgt werden. Das Gesundheitsamt hat das Restaurant daraufhin geschlossen.

Salmonellen auf Mallorca: Gesundheitsamt schließt Sushi-Restaurant

Wie das Gesundheitsamt der Balearen mitteilt, wurde die vorübergehende Schließung eines Sushi-Restaurants in Palma, der Hauptstadt Mallorcas, angeordnet. Grund dafür war ein Salmonellose-Ausbruch.

Laut der Behörden sollen bisher 43 Personen von dem Ausbruch betroffen sein. Zwölf davon mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Infektionen traten zwischen dem 4. und 8. August 2025 auf. Symptome wie Bauchschmerzen, Fieber, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall machten bei mehreren Betroffenen eine stationäre Behandlung notwendig.

Bei einer Inspektion in dem Restaurant stellten die Behörden zahlreiche Mängel fest, unter anderem bei der Hygiene und der Einhaltung von Lager- und Kühlvorgaben. Proben von Lebensmitteln und Küchenutensilien werden derzeit im Labor analysiert. Den Betreibern des Restaurants bleiben zehn Tage, um die festgestellten Mängel zu beseitigen.

Salmonellen auf Mallorca: Betroffene schildern schwere Beschwerden

Nach Angaben der balearischen Zeitung Última Hora gehört das betroffene Restaurant zur Kette „Dragon Sushi“. Die Zeitung sprach zudem mit drei Betroffenen, die über Unwohlsein, hohes Fieber, Erbrechen und Dehydrierung berichteten. Eine Frau gab an, bis zu vier Kilogramm Gewicht verloren zu haben, weil sie nach der Infektion drei Tage lang nichts essen konnte.

