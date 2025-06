Schöne Sonnenuntergänge auf Mallorca: Wo Sie den besten Blick haben

Wer nach Mallorca fliegt, den erwarten atemberaubende Landschaften und tolle Aussichten. Gerade in der Abenddämmerung erstrahlt die Insel in besonderem Licht. Am besten beobachten kann man Sonnenuntergänge, wenn man freie Sicht hat oder etwas erhöht steht. Das sind die schönsten Spots, um Sonnenuntergänge auf Mallorca zu erleben, ausgewählt nach den Top 5 Empfehlungen des Mallorca Magazins.

Schöner Sonnenuntergang in Port de Sóller auf Mallorca

Aussicht auf die Strandpromenade, das weite Meer und schaukelnde Boote auf dem Wasser - das bietet der Port de Sóller, wenn man den Sonnenuntergang anschauen möchte. Die bekannte historische Straßenbahn bringt einen aus dem Stadtzentrum von Sóller in etwa einer halben Stunde direkt an die Küste: zum Hafen von Sóller im Nordwesten Mallorcas. Das berichtet das Reiseportal holidaycheck.de. Die lange Promenade hat diverse Bars und Restaurants zu bieten, in denen man den Sonnenuntergang mit ein paar Tapas oder einem Glas Wein in der Hand bestaunen kann.

Wer sich eine kleine Wanderung zutraut, kann sich den Sonnenuntergang auch vom etwa drei Kilometer entfernten Cap Gros aus anschauen. Auf dieser kleinen Anhöhe lässt sich die Abendstimmung genießen, die Bucht von Port de Sóller und die Steilküste im Blick. Wer lieber mit dem Auto fährt, findet in der Nähe auch Parkplätze, berichtet der Reiseanbieter TUI.

Nach Sóller kommt man von Palma aus am besten mit der historischen Eisenbahn, dem „Roten Blitz“.

Beliebter Spot für Sonnenuntergänge: Sa Foradada auf Mallorca

Nicht weit entfernt vom Port de Sóller liegt Sa Foradada, die berühmte Halbinsel mit dem Loch im Felsen. Sie befindet sich zwischen Valldemossa und Deià im Gebirgszug Serra de Tramuntana. Touristen und Einheimische müssen sich hier die Plätze teilen, denn der Spot gilt als sehr beliebt, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Die Sonne versinkt hier direkt im Meer, wie TUI berichtet. Laut dem Mallorca Magazin gibt es zudem eine Bar, die Getränke anbietet, und stimmungsvolle Chill-out-Musik.

Schöner Sonnenuntergang auf Mallorca in El Toro

Vom Aussichtspunkt Mirador Illa del Toro hat man gute Sicht auf das Meer und auf die im Wasser versinkende Sonne, die den Himmel lila und orange färbt. An der Spitze der Bucht von Palma liegt dieser Spot, im Süden des Urlaubsortes El Toro. Auch der Luxushafen Port Adriano ist nicht weit entfernt, wie das Mallorca Magazin berichtet. Ein kleines Picknick zum Sonnenuntergang kann man sich hierher ebenfalls mitnehmen, empfiehlt TUI.

Schöne Sonnenuntergänge auf Mallorca: Der Cabo de Formentor

Auf 200 Metern Höhe befindet man sich, wenn man zur Aussichtsplattform Sa Creueta gelangt. Dieser hohe Felsen liegt im Norden Mallorcas auf einer Landzunge, und bietet einen schönen Blick auf den abendlichen Sonnenuntergang, wie das Mallorca Magazin schreibt. Wer lieber frühmorgens unterwegs ist, ist hier ebenfalls gut aufgehoben. Denn das Panorama lässt sich von hier aus auch bei Sonnenaufgang erleben. Wer der Halbinsel nahe Alcúdia weiter folgt, gelangt zum beliebten Touristenziel, dem Cap Formentor.

Schöne Sonnenuntergänge hinter den Malgrats-Inseln im Westen Mallorcas

Einen guten Blick auf den Sonnenuntergang hat man an der Westküste Mallorcas. Hier geht die Sonne hinter den Malgrats-Inseln unter, die vor der Küste im Meer liegen. Es bieten sich zwei Aussichtspunkte an der Küste, die unterschiedliche Perspektiven bieten: Mirador del Canó Illes Malgrats etwas nördlich der Inseln und Mirador de les Malgrats etwa südlicher. Laut dem Portal wirmallorca.de gibt es Sitzgelegenheiten und einen Parkplatz in direkter Nähe. Festes Schuhwerk wird empfohlen, weil das Gelände in Richtung Meer etwas unwegsam ist, wie das Portal schreibt.