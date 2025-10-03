Streiks am Flughafen Palma: Womit müssen Mallorca-Touristen rechnen?

Spanien ist ein beliebtes Reiseziel. Besonders Mallorca zieht immer wieder Massen von Touristinnen und Touristen an. Wie das Mallorca Magazin berichtet, hat die Balearen-Insel im letzten Jahr wieder ihre Besucherrekorde geknackt. Über 13 Millionen Menschen haben 2024 Mallorca besucht. Fünf Millionen davon kamen allein aus Deutschland. Die Sommermonate zählen dabei zur Hauptsaison. Ab August 2025 wurden weitreichende und langwierige Streiks an spanischen Flughäfen angekündigt. Ob der Streik aktuell immer noch im Gange ist, womit Mallorca-Urlauber genau rechnen müssen und was der Hintergrund der Streiks ist, erfahren Sie hier.

Streiks am Flughafen Palma auf Mallorca: So verlief die erste Streikwelle

Die größte spanische Gewerkschaft Unión General de Trabajadores (UGT) hatte die Arbeiterinnen und Arbeiter des Unternehmens Azul Handling zu einem langwierigen Streik aufgerufen. Azul Handling gewährleistet die Bodenabfertigung für den Billigflug-Anbieter Ryanair an einigen spanischen Flughäfen, darunter auch der Flughafen von Palma de Mallorca. Zu den bestreikten Aufgaben gehören der Check-in, Gepäck- und Frachtabfertigung sowie die Passagierbetreuung. Fällt das Personal weg, kommt es oft zu längeren Wartezeiten und Flugausfällen.

Laut der Website des Flughafens von Palma (PMI) begann die erste Streikwelle am Freitag, dem 15. August, mit Arbeitsniederlegungen am frühen Morgen, zur Mittagszeit und am späten Abend. Zwar konnten die Ryanair-Flüge in Palma an diesem Tag durchgeführt werden, dennoch kam es zu Verspätungen von bis zu einer Stunde.

Am Samstag, dem 16. August, verschärfte sich die Lage jedoch, da sich nun auch die Beschäftigten von Menzies Aviation dem Streik anschlossen. Das Bodenpersonal dieses Unternehmens hatte nämlich ganztägige Streiks im August angekündigt. Davon betroffene Airlines waren Emirates, British Airways, American Airlines, easyJet, Turkish Airlines, Norwegian und Wizz Air. Mehrere Flüge mussten an diesem Tag gestrichen werden, während zahlreiche weitere deutlich verspätet abhoben, informiert der PMI.

So gehen die Flughafen-Streiks weiter: Womit müssen Mallorca-Touristen rechnen?

Nach der dreitägigen ersten Streikwelle soll der Streik von Azul Handling (Ryanair) bis zum 31. Dezember 2025 an vier Tagen pro Woche weitergehen, wenn es keine Einigung gibt, informiert der PMI. Jeweils mittwochs, freitags, samstags und sonntags soll dann in den folgenden Zeitfenstern gestreikt werden:

5 Uhr bis 9 Uhr

12 Uhr bis 15 Uhr

21 Uhr bis 23.59 Uhr

Trotz der angespannten Lage unterstreichen die Vertreter der Gewerkschaften, dass sie nicht beabsichtigen, die Reisenden zusätzlich zu belasten. „Wir wollen einen ruhigen, friedlichen Streik und erklären den Passagieren vor Ort, warum wir handeln“, betonte José Antonio Negreira von der UGT auf Mallorca laut PMI. Gleichzeitig sprach er eine Warnung aus: Sollte keine Einigung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen erzielt werden, könnten die Arbeitsniederlegungen auch auf weitere Abfertigungsfirmen wie Swissport ausgeweitet werden.

Das Bodenpersonal von Menzies Aviation hatte zunächst weitere ganztägige Streiks im August angekündigt. Nach mehreren Verhandlungstagen konnte dem Flughafen von Palma zufolge allerdings eine vorläufige Einigung erzielt werden. Die Folge: Die geplanten 24-Stunden-Streiks an den Wochenenden vom 23. bis 24. August und 30. bis 31. August wurden ausgesetzt. Die getroffene Vereinbarung soll rückwirkend gelten und betrifft die Arbeitsbedingungen am Flughafen – unter anderem Schichteinteilungen, Urlaubsansprüche, Höchstarbeitszeiten und Karrierechancen. Davon profitieren laut dem PMI Fluggesellschaften wie easyJet, British Airways, Emirates, Turkish Airlines, Norwegian, American Airlines und Wizz Air.

Streiks am Flughafen von Mallorca: Deshalb wird gestreikt

Laut der Gewerkschaft UGT und der Luftfahrtgewerkschaft FeSMC seien die Arbeitsbedingungen der Grund für den Streik an spanischen Flughäfen. Die Rede ist von „ständigen Verstößen gegen Arbeitsrechte“. Ein Grund sei beispielsweise das Fehlen stabiler Arbeitsplätze und ein „Zwang zur Leistung von Überstunden“. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, habe es Strafen wie zum Beispiel Lohnentzug gegeben, wenn Mitarbeitende keine Überstunden machen wollten.

José Manuel Pérez Grande, der Bundessekretär von FeSMC sprach sogar von einer „Strategie der Prekarisierung und des Drucks auf die Belegschaft, die grundlegende Arbeitsrechte verletzt.“ Gemeint ist damit, dass die Arbeit am Boden von Airlines an Anbieter ausgelagert wird, bei denen vor allem Leiharbeit zu geringer Bezahlung stattfindet. Die Gewerkschaft UGT schreibt auf ihrer Website zu den Streiks: „UGT bedauert, dass es zu diesen Extremen kommen musste, und bedauert alle daraus resultierenden Schäden, für die das Unternehmen und sein rücksichtsloses Handeln gegenüber seiner Belegschaft direkt verantwortlich ist.“

Streik französischer Fluglotsen: Darum kann es auch Mallorca-Flüge betreffen

Ein weiterer Streik könnte im Oktober zu Chaos bei der Anreise nach Mallorca führen. Der Flughafen Palma de Mallorca hat angekündigt, dass die SNCTA, Frankreichs größte Fluglotsen-Gewerkschaft, vom 7. bis 9. Oktober 2025 streiken wird. Auch Flüge von Deutschland in Richtung Mallorca können von diesem Streik betroffen sein, da diese meistens über Frankreich führen. Wenn französische Fluglotsen streiken, muss die Zahl der übergeleiteten Maschinen reduziert werden. Das führt zu einem „Stau“ im Luftraum und damit zu Verspätungen. Flüge müssen an diesen Tagen also womöglich verschoben, umgeleitet oder gar ganz gestrichen werden. Reisende, deren Flug für den 7., 8. oder 9. Oktober geplant ist, sollten darum stets die Mitteilungen der Fluggesellschaft im Blick behalten, um über die Entwicklungen informiert zu bleiben.

