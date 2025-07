Zu hohe Vitamin-D-Werte: Auf Mallorca mussten über 12 Menschen ins Krankenhaus – was ist passiert?

Vielleicht sollten Sie sich des Themas „Vitamin D“ nochmal annehmen und Ihres Berufes wegen, sauber und ordentlich recherchieren. Mikrogramm? Wer in 2025 arbeitet bei Vitamin D mit Mikrogramm? Der VitD-Spiegel wird in ng gemessen und was man zu sich nimmt in I.E. angegeben (internationale Einheiten). Des Weiteren führt nicht die Überdosierung zu den Symptomen sondern durch die Einnahme ohne VitaminK2. K2 ist dafür zuständig das es nicht zu Nierenversagen kommt und das der Kalziumspiegel im Regelbereich bleibt. Leider wird auch in deutschen Apotheken nach wie vor VitaminD ohne K2 verkauft. Ebenso gehört zur VitD-Einnahme essenziell Magnesium. Nein, sie erreichen auch in den Sommermonaten in Deutschland nicht den für Ihre Gesundheit notwendigen VitD Level, es sei denn sie rennen an jedem sonnigen Tag, genau zu der Zeit wo die Sonne im richtigen Winkel steht, für zwei Stunden nackt durch die Gegend. Ich empfehle Ihnen zur Recherche: Dr. Michael Nehls, Dr. von Helden und Ralf Blume.