Zu hohe Vitamin-D-Werte: Auf Mallorca mussten über 12 Menschen ins Krankenhaus – was ist passiert?

Dass Menschen auf den Balearen, deren größte Insel Mallorca ist, ins Krankenhaus müssen, ist wie in jedem anderen Land nichts Unübliches. Da Mallorca als die liebste spanische Urlaubsinsel der Deutschen gilt, dürften Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte von Touristen hier vor allem durch Sonnenstiche, Alkoholeskapaden oder Bade- und Tauchunfälle begründet sein. Doch eine ungewöhnliche Ursache führte zuletzt mehr als zwölf Einheimische auf den Balearen ins Krankenhaus.

Mallorca: über 12 Menschen mussten ins Krankenhaus – was ist passiert?

Wie das Mallorca Magazin berichtet, mussten mehr als ein Dutzend Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Das medizinische Fachpersonal stellte erhöhte Kalzium-Spiegel mit Nierenversagen und erhöhte Vitamin-D-Werte im Blut fest. Die Personen waren zuvor gesund gewesen und hatten ein Multivitaminpräparat eingenommen, das sie ohne pharmazeutische Kontrolle im Internet gekauft hatten. Behörden vermuten, dass die unerwartet hohe Vitamin-D-Konzentration in dem Präparat die Ursache für die schweren Gesundheitsprobleme ist, berichten auch die Mallorca Nachrichten.

Zu viel Vitamin D durch Präparate: Das passiert bei Überdosierung

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) und das Robert-Koch-Institut (RKI) empfehlen Vitamin-D-Präparate mit einer Tagesdosis von bis zu 20 Mikrogramm. Gerade im Sommer, wenn das Vitamin über die Sonnenstrahlung auf der Haut aufgenommen werden kann, könne die Versorgung aber ganz ohne die Einnahme eines Vitamin-D-Präparats erreicht werden. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) spricht man von einer Überdosierung von Vitamin D bei mehr als 100 Mikrogramm pro Tag bei Erwachsenen und Kindern ab elf Jahren. Bei zu viel Vitamin D kann es zur Intoxikation, auch Vitamin-D-Vergiftung genannt, kommen. Weil das Vitamin D im Körper gespeichert werden kann, ist neben einer akuten auch eine schleichende Überdosierung möglich. Wer über Präparate zu viel Vitamin D einnimmt, riskiert eine Hyperkalzämie, was einen erhöhten Kalziumspiegel im Körper bezeichnet. Symptome und Folgen davon sind unter anderem:

Übelkeit oder Appetitlosigkeit

Bauchkrämpfe und Erbrechen

Nierenschädigung

Herzrhythmusstörungen

Bewusstlosigkeit

Das RKI warnt ausdrücklich, dass die Folgen unter Umständen zum Tod führen können. Die Betroffenen auf den Balearen litten mindestens unter einem erhöhten Kalzium-Spiegel mit Nierenversagen, wie Medien berichten. Mehr ist über die Symptome der Betroffenen aktuell nicht bekannt.

Zu hohe Vitamin-D-Werte: Vor diesem Nahrungsergänzungsmittel wird gewarnt

Es handelt sich laut der Behörde für Lebensmittelsicherheit und öffentliche Gesundheit um das Nahrungsergänzungsmittel „Advanced Vitamin x 90 Kapseln“, Charge 251268, der Marke „Erix Elite Sport Nutrition“, das auf den Balearen vertrieben wurde. Die Behörde hat schnell reagiert und eine Warnung wegen eines überhöhten Vitamin-D-Gehalts aufgrund eines mutmaßlichen Fehlers in der Rezeptur herausgegeben. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, hat die Behörde außerdem eine Inspektion am Sitz des Vertreibers dieses Produkts durchgeführt, Proben genommen und das gesamte vorhandene Produkt beschlagnahmt.

Der Epidemiologische Dienst des Gesundheitsministeriums hat ebenfalls eine umfassende Warnung im Gesundheitswesen herausgegeben, um die Überwachung möglicher neuer Fälle sowohl in öffentlichen als auch in privaten Krankenhäusern zu verstärken, berichtet das Mallorca Magazin. Ärzte und Krankenpfleger auf den Balearen wissen also Bescheid. Menschen, die das von der Warnung betroffene Produkt zu Hause haben könnten, wird dringend empfohlen, es nicht zu konsumieren.

