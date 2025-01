Das alles kann man im Bahnpark Augsburg erleben

Der Bahnpark in Augsburg hat alles zu bieten, was das Herz von Zugbegeisterten begehrt – und denen, die es werden wollen. Auch Familien sind hier gut aufgehoben.

Wer die passende musikalische Untermalung für einen Ausflug in den Bahnpark Augsburg wählen möchte, der sollte sich den sinfonischen Satz „Pacific 231“ von Arthur Honegger zu Gemüte führen: Eine Lokomotivfahrt fürs Ohr sozusagen. Nicht ohne Grund hatte der Komponist das Stück im Jahr 1923 verfasst. Eine leidenschaftliche Liebe für Lokomotiven ging dem Voraus, im Speziellen für die Dampfloks der sogenannten „Pacific-Bauart“, denn gerade diese Lokomotiven zogen unter anderem den König der Züge, den Palast auf Rädern. Wer gemeint ist? Der Orient-Express!

Icon Vergrößern Manchmal ist auch Kaiserin Sisi zu Gast. Foto: Archiv-Bild: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen Manchmal ist auch Kaiserin Sisi zu Gast. Foto: Archiv-Bild: Silvio Wyszengrad

Eine dieser Loks gibt es auch im Bahnpark in Augsburg zu bestaunen. Respektvoll stehen die Besucherinnen und Besucher vor der mächtigen Lok, deren Schönheit auch Nicht-Zug-Fans zu begeistern vermag. Man kann gut verstehen, warum sie als „stählernes Monument europäischer Kulturgeschichte“, „Ikone der Eisenbahnhistorie“ und „perfekte Vereinigung von Technik und Eleganz“ bezeichnet wurde.

Im Bahnpark mit Jim Knopf posieren

Im Bahnpark ist sie nur eine von vielen Loks, die Besucherinnen und Besucher bestaunen können, einige davon kann man auch selbst erkunden, was nicht nur für Kinder ein großer Spaß ist. Die stählernen Schönheiten erzählen dabei Geschichten aus der Eisenbahnvergangenheit. Vom Hofzug der Kaiserin Sisi, Loks für Kohle und Stahl, Sonderzüge, die das Traumziel der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ansteuerten: Bella Italia. Aus dem düsteren Kapitel deutscher Geschichte stammt ein Zug, der nie im Fahrplan stand und Millionen von jüdischen Mitbürgern in die Vernichtungslager transportiert hat. Zudem gibt es auch einen gläsernen Zug zu bestaunen, der das Reisen umso aussichtsreicher machte. Zwischen all den geschichtsträchtigen Loks findet sich auch eine „echte Emma“, vor der man zusammen mit Jim Knopf und Lukas für ein Foto posieren kann. Diese ist in Augsburg perfekt aufgehoben, machte die Augsburger Puppenkiste die reizende Geschichte aus Lummerland doch zum Favoriten vieler Kinder.

Icon Vergrößern Infotafel mit historischem Fotomaterial, davor neu angelieferter Dampflok-Radsatz aus München Foto: Annette Zoepf Icon Schließen Schließen Infotafel mit historischem Fotomaterial, davor neu angelieferter Dampflok-Radsatz aus München Foto: Annette Zoepf

Besonders imposant ist neben den Kolossen auf Schienen auch das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, in dem die Loks zu finden sind. Der Ringlokschuppen, ein halbrunder Bau, von ihm aus führen 31 Gleise sternförmig hin zur noch funktionstüchtigen Drehscheibe.

Informationen für Bahnpark-Besucher

Adresse Firnhaberstraße 22C, 86159 Augsburg.

Öffnungszeiten bis Ostern jeweils Samstag, Sonntag, ab Ostern 2025 sind die Öffnungszeiten voraussichtlich Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr, montags geschlossen.

Preise 6 Euro, Kinder von 5 bis 15 Jahre 2 Euro, Ermäßigungen verfügbar – zu Sonderveranstaltungen und an den Wochenenden zu den Sommeröffnungszeiten gelten höhere Preise, aufgrund des Betriebes der Dampfmaschine, Drehscheibe, Mini-Bahn usw.

Auch interessant Es werden auch Fahrten mit historischen Zügen angeboten, z.B. die Ammersee-Dampfbahn (wieder 2025).

Einkehren Stärkung gibt es im Lok Café, das direkt an den Bahnpark angeschlossen ist.

Weitere Informationen https://www.bahnpark-augsburg.de/